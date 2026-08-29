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Las lluvias complican al norte de Santa Fe, donde más se siente el desmantelamiento del SMN

Algunas zonas acumularon alrededor de 1.000 milímetros en los primeros meses, con el período crítico de El Niño todavía por delante

Tomás Barrandeguy

Por Tomás Barrandeguy

29 de agosto 2026 · 17:49hs
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Campos y caminos rurales del norte de Santa Fe

Foto: Sociedad Rural Vera

Campos y caminos rurales del norte de Santa Fe, totalmente inundados tras las intensas lluvias que se vienen desarrollando desde principios de año.

El norte de Santa Fe llega al inicio de la fase crítica de El Niño con campos anegados, caminos rurales muy complicados y alrededor de 1.000 milímetros (mm) de lluvias acumuladas en lo que va del año. A pesar de que se dispusieron obras y trabajos para reforzar la seguridad hídrica, una de las estaciones meteorológicas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) ubicadas en la zona no opera durante la noche por falta de personal, por lo que pierde datos valiosos de cara al futuro.

En las últimas semanas se vieron campos completamente inundados y productores que tuvieron que trasladar su hacienda a terrenos más altos o, directamente, realizar ventas forzosas para perder cabezas de ganado.

La intendenta de Vera, Paula Mitre, afirmó a UNO Santa Fe que durante los primeros meses del año algunas zonas del norte provincial acumularon alrededor de 1.000 mm de lluvia, cuando el promedio anual de la región ronda los 1.200 mm. A falta de cuatro meses para que finalice el año, todavía queda afrontar el período crítico de El Niño, anticipado por entidades gubernamentales que siguen de cerca el desarrollo del fenómeno. Justamente Vera fue la ciudad que, a finales de mayo, acumuló 450 mm de lluvia en sólo seis horas, lo que derivó en la declaración de emergencia hídrica provincial para esa área. Un poco más hacia el sudoeste, en la zona de La Gallareta (departamento Vera) también se vieron, en las últimas semanas, campos totalmente inundados.

En ese sector de la provincia, contar con datos meteorológicos continuos es crucial para afrontar de la mejor manera un fenómeno El Niño que, en las predicciones de las principales agencias y servicios meteorológicos mundiales, no tiene precedentes por los pronósticos que se anticipan sobre la temperatura superficial de océano Pacífico, el principal desencadenante del fenómeno.

Si bien El Niño ocurre hace miles de años, este episodio llega acompañado de un contexto particular: un planeta que supera sus marcas anuales de temperaturas máximas producto del cambio climático provocado por las actividades humanas y océanos que rompieron sus récords de temperaturas entre 2023 y 2025 de forma consecutiva. Hace pocos días, el Servicio de Cambio Climático de Copernicus, de la Unión Europea, confirmó que la temperatura media diaria de la superficie del mar a nivel mundial alcanzó su nivel más alto jamás registrado: el 22 de agosto, se registró una temperatura de 21,1º que superó el récord anterior, establecido en marzo de 2024, de 21,09º.

Estaciones del SMN con menos personal

En este contexto, el SMN tiene siete estaciones meteorológicas en Santa Fe: Rosario, Sauce Viejo/Santa Fe, Venado Tuerto, Rafaela, Ceres, Sunchales y Reconquista.

El caso de Ceres fue uno de las casi 50 estaciones meteorológicas que sufrieron recortes. A mediados de abril, el gobierno nacional despidió a 140 personas del SMN, que se suman a más de 100 trabajadores despedidos hace dos años. A pesar del recorte, las tareas no cambiaron ni disminuyeron.

La estación meteorológica de Ceres es clave para el noroeste provincial, tiene una larga trayectoria (funciona desde hace 130 años) y los datos que brinda son esenciales para una importante zona de producción agropecuaria.

Pero el panorama es muy complicado. Actualmente hay sólo cuatro personas y se redujo el plan de trabajo, que antes del recorte era de 24 horas diarias, a 12 horas diarias. A eso, se suma que uno de ellos tiene licencia por maternidad hasta después del verano, por lo que la cobertura se ve aún más resentida.

"La estación se cierra de 21 a 9 (del día siguiente), perdiendo la serie de datos de ese lapso horario", explicó a La Capital la observadora meteorológica Paola Pascheta, una de las cuatro personas que quedaron trabajando en la estación meteorológica de Ceres. Esta situación, a su vez, también trae perjuicios para ellos: al ser tan pocos, no pueden tomarse licencia hasta que esa persona vuelva.

El fenómeno de El Niño traerá precipitaciones intensas en buena parte de la provincia.

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Consultada sobre si en estos casos es más perjudicial la pérdida de datos (que a futuro servirían para elaborar informes preventivos y hacer investigaciones) o la falta de personal, Pascheta expresó: "Es más perjudicial que no esté el personal antes que el instrumental. Podemos tener totalmente equipada la estación, pero si no está el observador para que codifique, evalúe y envíe esos datos, esos mismos datos no sirven".

A modo de ejemplo, mencionó que la estación no cuenta con instrumental para determinar los niveles de nubosidad, aunque aclaró que "son muy pocas las estaciones aeronáuticas que tienen instrumental de este tipo". Sin embargo, en Ceres es posible brindar informes sobre nubosidad, detalló, "porque está la visión de un observador meteorológico".

>> Leer más: Despidos en el SMN: una estación meteorológica en Santa Fe opera al límite y corre riesgo de cierre

Distinta suerte corrió la estación de Reconquista, en el extremo norte de la provincia. Fuentes consultadas por este medio indicaron que no hubo despidos pero sí faltante de algunos elementos de trabajo necesarios para medir y registrar continuamente la cantidad, intensidad y duración de las precipitaciones. Aclararon que, recientemente, se comenzaron a restituir las herramientas faltantes para tener una operatividad correcta.

SMN al límite

Meteorólogos y observadores despedidos del organismo este año describieron a este medio que evaluaciones hechas por distintos gobiernos nacionales estimaron que, para funcionar correctamente, el SMN debe contar con un piso mínimo de 1200 personas. Para fin de año, la planta quedaría en unas 600 personas que tendrían que encargarse de servicios y productos originados para funcionar con el doble de personal.

Para ofrecer los servicios que brinda, el SMN tiene, al día de hoy, trabajadores sobrexigidos, cubriendo el doble de horas y desarrollando tareas que deberían hacerlas más de una persona. Los pronósticos se hacen para zonas cada vez más grandes y los alertas que puedan surgir a último momento no se pueden abordar con la urgencia necesaria por la sobreexigencia de tareas.

Las estaciones del SMN deben contar con el personal suficiente para que registren datos los 365 días del año, las 24 horas, cada una hora. Eso luego sirve como insumo de modelos meteorológicos de los que se valen todos los pronósticos del mundo. Menos observaciones derivan en peores representaciones de la atmósfera por parte de los modelos y, a su vez, en pronósticos de peor calidad.

El Niño se intensifica hacia fin de año

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó este viernes su pronóstico climático trimestral. El informe encuadra al noreste de Santa Fe en un área que, junto a Corrientes, Misiones y las franjas orientales de Formosa y Chaco, tendrán lluvias superiores a lo normal. En tanto, el noroeste provincial tendrá lluvias en niveles normales o superiores a lo normal.

Para Rosario, se esperan lluvias por encima de lo normal, en el marco del desarrollo de El Niño que ya se encuentra activo desde junio.

Para el trimestre septiembre-octubre-noviembre, Rosario tendrá lluvias en valores normales o por encima de lo normal. Las autoridades provinciales ya anticiparon, en varias de las reuniones periódicas que vienen desarrollando en el marco de la llegada de El Niño, que los últimos meses del 2026 serán los más críticos del fenómeno que se extenderá, al menos, hasta el otoño de 2027.

Para elaborar el informe y establecer los valores de referencia, el organismo nacional toma los registros de lluvias acumuladas del período 1991-2020.

Cabe recordar que el único pronóstico oficial para conocer el estado del tiempo es el que emite continuamente el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Si bien existen muchas aplicaciones, incluso algunas que vienen preinstaladas en los celulares, la información que brinda el organismo oficial proviene de meteorólogos y estaciones meteorológicas instaladas y calibradas según estándares de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), ubicadas en los territorios sobre los que se desea conocer el estado del tiempo.

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