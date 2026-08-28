Netflix: un thriller psicológico danés investiga una misteriosa desaparición

Recién incorporada, la película sigue a una mujer que empieza a cuestionarse sobre su vida pasada y su verdadera identidad. Los detalles del film

Netflix sumó una película que, sin dudas, mantendrá a los usuarios al borde de sus asientos este fin de semana. Se trata de un thriller psicológico danés , dirigido por Barbara Topsøe-Rothenborg, a partir de un guion coescrito junto a Anders August. La historia protagonizada por Natalie Madueño se caracteriza por los secretos y los misterios detrás de una desaparición.

El título de la película es “Una mujer sin pasado” y hace referencia a la condición de la protagonista, a quien el espectador conoce como Louise Andersen . Cuando un extraño llega a su vida insistiendo en que su nombre real es Helene Söderberg, Louise deberá preguntarse qué tanto sabe de su pasado y cuál es su verdadera identidad.

El film está basado en la novela homónima escrita por la autora Anna Ekberg (seudónimo del dúo de escritores daneses Anders Rønnow Klarlund y Jacob Weinreich). En su idioma original, el título es “Den hemmelige kvinde”.

De qué se trata “Una mujer sin pasado”

La historia comienza en el presente de Louise Andersen, una mujer que lleva una vida tranquila en la isla noruega de Hidra con su pareja, Joachim, atendiendo su adorable cafetería. Pero esa burbuja se pincha cuando un extraño aparece en su cafetería e insiste en que ella no es Louise sino Helene Söderberg, una mujer desaparecida hace tres años en Dinamarca.

Así, Louise descubre que en esa otra vida está casada y tiene un hijo, conocimiento que la motiva a volver a su supuesto hogar para descubrir qué es lo que ha ocurrido. Decidida a volver a armar el rompecabezas de su pasado, Louise deja a Joachim y a su vida tranquila para averiguar si es realmente Helene Söderberg y qué es lo que ocurrió el día de su desaparición.

A medida que Louise y los espectadores se van metiendo de lleno en el misterio, las revelaciones ponen a la historia de cabeza, generando una atmósfera suspensiva e inquietante. Por su parte, Joachim, preocupado y sin deseos de perder a su amada, sigue a Louise en su investigación.

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Trailer de “Una mujer sin pasado”