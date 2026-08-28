Rosario prepara el "Menú Suramericano" para que la gastronomía sea protagonista en los juegos

Aehgar y la provincia impulsan una propuesta especial para acompañar a visitantes, delegaciones y público local durante los Juegos. Cuánto costará cada menú

El carlito, el popular invento rosarino que se convirtió en una marca registrada de la ciudad, clave en el "menú suramericano".

En el marco de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que se desarrollarán del 12 al 26 de septiembre, la Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica y Afines Rosario (Aehgar) llegó a un acuerdo con la Secretaría de Comercio Interior de la Provincia de Santa Fe para poner en marcha el “Menú Suramericano”, una propuesta gastronómica pensada para acompañar la llegada de visitantes y delegaciones a la ciudad.

La iniciativa surgió a partir de una reunión de trabajo entre representantes de Aehgar, empresarios gastronómicos y el secretario de Comercio Interior de la Provincia, Gustavo Rezzoaglio, con el objetivo de generar una propuesta conjunta que permita mostrar la identidad gastronómica local y, al mismo tiempo , ofrecer opciones promocionales, accesibles y de calidad durante los Juegos.

"Esta propuesta tiene que ver con una puesta en valor del mapa turístico de la ciudad y también para traccionar la demanda y dejar ese mensaje de buenos anfitriones y eso quedó reflejado en la postulación de Rosario como candidata a los Juegos Suramericano. Es un evento de alto impacto que seguramente generará beneficios para la ciudad" , valoró el presidente de Aehgar, Carlos Mellano.

Explicó, en ese sentido, que el "Menú Suramericano" contará con dos modalidades, de acuerdo con el tipo de establecimiento.

Por un lado, los bares y restobares podrán ofrecer propuestas basadas en sabores representativos de la gastronomía rosarina: carlito, pizza o picada. Se estableció como referencia un valor promocional de $25 mil, donde cada local instrumentará su propia propuesta.

"Esto va en sintonía con lo que pasa con Santa Fe e incluye una gaseosa o cerveza y un postre. Puede ser una opción para dos personas", agregó Mellano.

Por otro lado, los restaurantes y parrillas podrán sumarse con menús promocionales que incluyan distintas opciones de carnes, pescados o pastas, adaptadas a la propuesta a las características y especialidades de cada establecimiento.

Restaurantes y parrillas

Explicó que en el caso de restaurantes o parrillas, el menú oscilará entre los $38 mil y $40 mil. Contará con entrada, plato principal y postre.

"Tiene que ver con la característica de cada lugar y el tipo de propuesta que ofrece, pero seguramente tendrá un efecto multiplicador por parte de cada local en sus redes sociales", apuntó.

Los establecimientos adheridos serán identificados como “Locales Adheridos al Menú Suramericano” y formarán parte de las acciones de difusión que se desarrollarán durante el evento.

A su vez, los visitantes podrán encontrar en los locales adheridos manteles con un código QR con toda la agenda de las competencias deportivas.

"Lo interesante es destacar que esto es para todos los rosarinos y visitantes y estará viegente durante todos los juegos", concluyó.