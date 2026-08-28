La Capital | Ovación | clásico

Día y horario confirmados para el clásico rosarino entre Central y Newell's

La AFA confirmó fecha y hora para que Canallas y Leprosos disputen una nueva edición del partido que paraliza a la ciudad, que será el domingo 6 de septiembre

28 de agosto 2026 · 20:41hs
Google Seguir a La Capital en Google
El clásico rosarino se jugará en el Gigante de Arroyito.

El clásico rosarino se jugará en el Gigante de Arroyito.

La Liga Profesional de Fútbol de la AFA confirmó la programación de las fechas 8 a la 11 del Torneo Clausura 2026. Y aquí sobresale el clásico rosarino de la octava fecha, que jugará Central y Newell's el domingo 6 de septiembre, a 14.45, en el Gigante de Arroyito.

Central jugará este sábado con Gimnasia en el Gigante y Newell's hará lo propio con Estudiantes el lunes en La Plata, en el marco de la séptima fecha, y luego se vendrá el gran clásico rosarino.

Estaba la chance de que el clásico se juegue el sábado 5 de septiembre, pero eso generaba menos descanso para Newell's y primó la lógica de que sea el domingo. Allí se cruzarán, a las 14.45, Canallas y Leprosos.

Leer más: Kily González en Inter Miami y la pregunta sobre si Messi tuvo que ver con su elección

Cronograma de partidos de la fecha 8 a la 11

Fecha 8

Viernes 4 de septiembre

16.45 Estudiantes (Río Cuarto) – Sarmiento (Zona B)

19.00 Belgrano – Huracán (Zona B)

19.00 Platense – Deportivo Riestra (Zona A)

Sábado 5 de septiembre

13.30 Aldosivi – Banfield (Zona B)

14.30 Gimnasia – Tigre (Zona B)

16.30 Gimnasia (Mza.) – Boca (Zona A)

19.00 San Lorenzo – Talleres (Zona A)

21.15 Vélez – Estudiantes (Zona A)

Domingo 6 de septiembre

14.45 Rosario Central – Newell’s (Interzonal)

17.00 Lanús – Defensa y Justicia (Zona A)

17.00 Central Córdoba – Independiente (Zona A)

19.15 River – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)

21.30 Racing – Atlético Tucumán (Zona B)

Lunes 7 de septiembre

19.00 Barracas Central – Argentinos (Zona B)

21.15 Unión – Instituto (Zona A)

Leer más: De un ex-Central a otro: "Los que estuvimos en el día a día sabemos bien todo lo que pasamos"

Fecha 9

Viernes 11 de septiembre

17.00 Newell’s – Vélez (Zona A)

20.00 Defensa y Justicia – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

Sábado 12 de septiembre

14.45 Ind. Rivadavia Mza. – Aldosivi (Zona B)

14.45 Estudiantes – Platense (Zona A)

17.00 Atlético Tucumán – River (Zona B)

19.15 Boca – Central Córdoba (Zona A)

21.30 Talleres – Unión (Zona A)

Domingo 13 de septiembre

14.45 Sarmiento – Belgrano (Zona B)

14.45 Tigre – Rosario Central (Zona B)

17.00 Argentinos – Gimnasia (Zona B)

19.15 Independiente – San Lorenzo (Zona A)

21.30 Huracán – Racing (Zona B)

Lunes 14 de septiembre

19.00 Deportivo Riestra – Lanús (Zona A)

19.00 Banfield – Barracas Central (Zona B)

21.15 Instituto – Estudiantes (Río Cuarto) (Interzonal)

Fecha 10

Viernes 18 de septiembre

19.00 Central Córdoba – Defensa y Justicia (Zona A)

21.15 Racing – Sarmiento (Zona B)

Sábado 19 de septiembre

14.30 Gimnasia – Banfield (Zona B)

14.30 Gimnasia (Mza.) – Deportivo Riestra (Zona A)

16.45 Unión – Independiente (Zona A)

19.00 River – Huracán (Zona B)

21.15 Instituto – Talleres (Zona A)

Domingo 20 de septiembre

14.45 San Lorenzo – Boca (Zona A)

17.00 Rosario Central – Argentinos (Zona B)

17.00 Platense – Newell’s (Zona A)

19.15 Belgrano – Estudiantes (Río Cuarto) (Zona B)

21.30 Vélez – Tigre (Interzonal)

Lunes 21 de septiembre

14.30 Aldosivi – Atlético Tucumán (Zona B)

19.00 Barracas Central – Ind. Rivadavia Mza. (Zona B)

21.15 Lanús – Estudiantes (Zona A)

Fecha 11

Viernes 2 de octubre

19.15 Independiente – Instituto (Zona A)

21.30 Ind. Rivadavia Mza. – Gimnasia (Zona B)

Sábado 3 de octubre

14.45 Defensa y Justicia – San Lorenzo (Zona A)

17.00 Atlético Tucumán – Barracas Central (Zona B)

17.00 Newell’s – Lanús (Zona A)

19.15 Argentinos – Tigre (Zona B)

21.30 Huracán – Aldosivi (Zona B)

Domingo 4 de octubre

14.45 Sarmiento – River (Zona B)

17.00 Talleres – Belgrano (Interzonal)

19.15 Boca – Unión (Zona A)

21.30 Estudiantes (Río Cuarto) – Racing (Zona B)

Lunes 5 de octubre

16.45 Deportivo Riestra – Central Córdoba (Zona A)

19.00 Estudiantes – Gimnasia (Mza.) (Zona A)

19.00 Vélez – Platense (Zona A)

21.15 Banfield – Rosario Central (Zona B)

Noticias relacionadas
En la 14ª fecha del TRL Duendes vuelve a cruzarse con GER. Esta vez será en el barrio Las Delicias.

Regional del Litoral: se viene un nuevo capítulo en un torneo que está al rojo vivo

Damián Musto y el Chacho Coudet, en los días felices de su llegada a River. Los ex-Central ya no están en el Millonario.

De un ex-Central a otro: "Los que estuvimos en el día a día sabemos todo lo que pasamos"

Kily debutó como director técnico en 2020 en Central y luego dirigió a Unión y Platense. La de Inter Miami será su primera experiencia en el exterior.

Kily González en Inter Miami y la pregunta sobre si Messi tuvo que ver con su elección

Gastón Lotito, el director técnico de Nueva Chicago que se burló de la cancha de Midland.

Un director técnico se burló de la cancha de su próximo rival y su club tuvo que pedir disculpas

Ver comentarios

Las más leídas

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

Denunciaron por estafa a la agencia de autos que tiene 100 entregas pendientes

Denunciaron por estafa a la agencia de autos que tiene 100 entregas pendientes

Desesperada búsqueda: dos personas desaparecieron y sus familias piden ayuda

Desesperada búsqueda: dos personas desaparecieron y sus familias piden ayuda

El delantero de Newells al que vienen a buscar desde un club de Buenos Aires

El delantero de Newell's al que vienen a buscar desde un club de Buenos Aires

Lo último

Central: un sólo retoque en los concretados para recibir a Gimnasia

Central: un sólo retoque en los concretados para recibir a Gimnasia

Con El Niño vigente, el SMN anticipa lluvias por encima de lo normal en Rosario para el próximo trimestre

Con El Niño vigente, el SMN anticipa lluvias por encima de lo normal en Rosario para el próximo trimestre

Día y horario confirmados para el clásico rosarino entre Central y Newells

Día y horario confirmados para el clásico rosarino entre Central y Newell's

Rosario busca convertirse en la salida atlántica de la minería argentina

La misión del gobernador Maxiliano Pullaro a Chile reforzó una apuesta estratégica de Santa Fe. Terminal Puerto Rosario, un actor clave

Rosario busca convertirse en la salida atlántica de la minería argentina
Crímenes de barras en Central y Newells: parte clave en la nueva configuración del delito complejo

Por Martín Stoianovich
Policiales

Crímenes de barras en Central y Newell's: parte clave en la nueva configuración del delito complejo

Con El Niño vigente, el SMN anticipa lluvias por encima de lo normal en Rosario para el próximo trimestre
La Ciudad

Con El Niño vigente, el SMN anticipa lluvias por encima de lo normal en Rosario para el próximo trimestre

Rosario fue elegida sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029
La Ciudad

Rosario fue elegida sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029

Desesperada búsqueda: dos personas desaparecieron y sus familias piden ayuda
La Ciudad

Desesperada búsqueda: dos personas desaparecieron y sus familias piden ayuda

Detenidos con drogas y armas tras ser mencionados en una nota amenazante hallada en una escuela
Policiales

Detenidos con drogas y armas tras ser mencionados en una nota amenazante hallada en una escuela

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

Denunciaron por estafa a la agencia de autos que tiene 100 entregas pendientes

Denunciaron por estafa a la agencia de autos que tiene 100 entregas pendientes

Desesperada búsqueda: dos personas desaparecieron y sus familias piden ayuda

Desesperada búsqueda: dos personas desaparecieron y sus familias piden ayuda

El delantero de Newells al que vienen a buscar desde un club de Buenos Aires

El delantero de Newell's al que vienen a buscar desde un club de Buenos Aires

Intervienen Vorterix Rosario por presunto lavado de activos del narco Brian Bilbao

Intervienen Vorterix Rosario por presunto lavado de activos del narco Brian Bilbao

Ovación
Día y horario confirmados para el clásico rosarino entre Central y Newells
Ovación

Día y horario confirmados para el clásico rosarino entre Central y Newell's

Día y horario confirmados para el clásico rosarino entre Central y Newells

Día y horario confirmados para el clásico rosarino entre Central y Newell's

Regional del Litoral: se viene un nuevo capítulo en un torneo que está al rojo vivo

Regional del Litoral: se viene un nuevo capítulo en un torneo que está al rojo vivo

De un ex-Central a otro: Los que estuvimos en el día a día sabemos todo lo que pasamos

De un ex-Central a otro: "Los que estuvimos en el día a día sabemos todo lo que pasamos"

Policiales
Detenidos con drogas y armas tras ser mencionados en una nota amenazante hallada en una escuela
Policiales

Detenidos con drogas y armas tras ser mencionados en una nota amenazante hallada en una escuela

Crímenes de barras en Central y Newells: parte clave en la nueva configuración del delito complejo

Crímenes de barras en Central y Newell's: parte clave en la nueva configuración del delito complejo

Denunciaron por estafa a la agencia de autos que tiene 100 entregas pendientes

Denunciaron por estafa a la agencia de autos que tiene 100 entregas pendientes

Intervienen Vorterix Rosario por presunto lavado de activos del narco Brian Bilbao

Intervienen Vorterix Rosario por presunto lavado de activos del narco Brian Bilbao

La Ciudad
Con El Niño vigente, el SMN anticipa lluvias por encima de lo normal en Rosario para el próximo trimestre
La Ciudad

Con El Niño vigente, el SMN anticipa lluvias por encima de lo normal en Rosario para el próximo trimestre

Javkin celebró la designación de Rosario como sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029

Javkin celebró la designación de Rosario como sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029

Rosario fue elegida sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029

Rosario fue elegida sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029

Rosario prepara el Menú Suramericano para que la gastronomía sea protagonista en los juegos

Rosario prepara el "Menú Suramericano" para que la gastronomía sea protagonista en los juegos

Quién era El Polaco Groh Riemersma, el proteccionista animal que murió en un siniestro vial
Información General

Quién era "El Polaco" Groh Riemersma, el proteccionista animal que murió en un siniestro vial

Juegos Suramericanos: Jockey Club esta vez será sede de la equitación, con una pista renovada
Ovación

Juegos Suramericanos: Jockey Club esta vez será sede de la equitación, con una pista renovada

Inauguraron el renovado muelle de La Fluvial: Recupera su vínculo con la ciudad
La Ciudad

Inauguraron el renovado muelle de La Fluvial: "Recupera su vínculo con la ciudad"

Pullaro, tras inaugurar el nuevo muelle de La Fluvial: Se vienen los mejores momentos
Política

Pullaro, tras inaugurar el nuevo muelle de La Fluvial: "Se vienen los mejores momentos"

AFA lanza un fondo de u$s 1 millón y busca sumar a los jóvenes al desarrollo de nuevos negocios

Por Patricia Martino
Agro

AFA lanza un fondo de u$s 1 millón y busca sumar a los jóvenes al desarrollo de nuevos negocios

Temporal con fuertes ráfagas y granizo causó destrozos en Las Rosas
La Región

Temporal con fuertes ráfagas y granizo causó destrozos en Las Rosas

Despliegan un operativo de Defensa Civil en Las Rosas y San Genaro por el temporal
La Región

Despliegan un operativo de Defensa Civil en Las Rosas y San Genaro por el temporal

Congoja por la muerte de Augusto Duri, socio fundador de la Biblioteca Vigil
La Ciudad

Congoja por la muerte de Augusto Duri, socio fundador de la Biblioteca Vigil

Supermercados de Rosario evalúan quitar descuentos con Modo: ¿qué cambió?
Economía

Supermercados de Rosario evalúan quitar descuentos con Modo: ¿qué cambió?

Las cinco razones por las que Franco Colapinto seguirá otro año en la Fórmula 1

Por Gustavo Conti
Ovación

Las cinco razones por las que Franco Colapinto seguirá otro año en la Fórmula 1

Kily González y Leo Messi, juntos en Miami: el ex-Central será el director técnico de Inter
Ovación

Kily González y Leo Messi, juntos en Miami: el ex-Central será el director técnico de Inter

El tiempo en Rosario: un viernes que empezaría con agua y luego podría tener sol
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes que empezaría con agua y luego podría tener sol

La trágica historia de una estafa gitana que terminó en suicidio
Policiales

La trágica historia de una estafa gitana que terminó en suicidio

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar
La Ciudad

Una agencia de autos quedó en la mira judicial con más de 100 vehículos sin entregar

Sportivo Alberdi sigue apostando a reconstruir junto a su comunidad
Ovación

Sportivo Alberdi sigue apostando a reconstruir junto a su comunidad

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

Por Luis Castro
Ovación

El Maradona persa: de camionero en Irán a ser el doble de Diego

Chacho Coudet se fue de River y Ponzio será el técnico interino
Ovación

Chacho Coudet se fue de River y Ponzio será el técnico interino

El PRO y LLA siguen explorando un acuerdo de cara a 2027
Política

El PRO y LLA siguen explorando un acuerdo de cara a 2027

Ratko Mladic, el Carnicero de Bosnia, murió en prisión en La Haya
El Mundo

Ratko Mladic, el Carnicero de Bosnia, murió en prisión en La Haya

La riada de Nepal ya suma al menos 392 muertos y 1.300 desaparecidos
Información General

La riada de Nepal ya suma al menos 392 muertos y 1.300 desaparecidos