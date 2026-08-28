Con El Niño vigente, el SMN anticipa lluvias por encima de lo normal en Rosario para el próximo trimestre

El organismo nacional prevé precipitaciones normales o por encima de los valores de referencia que se dieron en los últimos 35 años

Las lluvias serán protagonistas en Rosario en el último tramo del 2026.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) publicó este viernes su pronóstico climático trimestral , en el que encuadra a Rosario en una región que experimentará lluvias por encima de lo normal , en el marco del desarrollo de El Niño que ya se encuentra activo desde junio.

Una vez por mes, el SMN publica su pronóstico climático trimestral, un informe que no aborda el tiempo diario sino que busca anticipar, mediante estadísticas y a través del consenso de modelos globales, cómo será el desarrollo de las lluvias y las temperaturas en las distintas regiones del país.

Para el trimestre septiembre-octubre-noviembre, Rosario tendrá lluvias en valores normales o por encima de lo normal . Las autoridades provinciales ya anticiparon, en varias de las reuniones periódicas que vienen desarrollando en el marco de la llegada de El Niño, que los últimos meses del 2026 serán los más críticos del fenómeno que se extenderá, al menos, hasta el otoño de 2027 .

La distribución del pronóstico no es la misma para toda al provincia: para el noreste de Santa Fe , la probabilidad es de lluvias por encima de lo normal, en una región que viene padeciendo las precipitaciones desde principios de año .

Comienzo de las lluvias

Para elaborar el informe y establecer los valores de referencia, el organismo nacional toma los registros de lluvias acumuladas del período 1991-2020.

Los valores medios para el trimestre septiembre-octubre-noviembre del período mencionado marcan que el primer mes es el que, en promedio, menos precipitaciones acumuladas registra. Hacia octubre y noviembre, el valor medio de precipitaciones para el período 1991-2020 se triplica en comparación con los registros de septiembre.

Disparidad en las temperaturas

Por su parte, en el apartado sobre temperaturas, desde el SMN marcaron que la zona de Rosario experimentará valores normales, sin anomalías.

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El panorama será distinto en el norte y el noreste, en donde se espera que la temperatura sea normal o superior a lo normal.

Como dato saliente, el extremo sur y la franja oeste de la provincia tendrán valores de temperaturas inferiores a lo normal, por lo que pueden tener un comienzo de primavera algo más fresco que lo habitual.

Cabe recordar que el único pronóstico oficial para conocer el estado del tiempo es el que emite continuamente el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Si bien existen muchas aplicaciones, incluso algunas que vienen preinstaladas en los celulares, la información que brinda el organismo oficial proviene de meteorólogos y estaciones meteorológicas instaladas y calibradas según estándares de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), ubicadas en los territorios sobre los que se desea conocer el estado del tiempo.