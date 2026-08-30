La Capital | Política | Santa Fe

Santa Fe: los desafíos que imponen las nuevas reglas de juego electorales

Los cambios para los comicios generales y el debut de los estatuyentes en Rosario obligarán a una intensa campaña de capacitación y ordenamiento a contrarreloj. Ruido por la Paso de vices

Javier Felcaro

Por Javier Felcaro

30 de agosto 2026 · 06:10hs
Google Seguir a La Capital en Google
La Legislatura acaba de consagrar las nuevas reglas que regirán las elecciones en Santa Fe.

Foto: Archivo / La Capital

La Legislatura acaba de consagrar las nuevas reglas que regirán las elecciones en Santa Fe.

Consumada la aprobación legislativa de las nuevas reglas de juego electorales en Santa Fe, asoma la fase de preparación de cara a su debut en los cruciales comicios de 2027.

Por un lado, las primarias se mantendrán como hasta ahora en la provincia: serán obligatorias y habrá cinco boletas, una por cada categoría (gobernador, diputado, senador, intendente y concejal).

La novedad fue la inclusión de la Paso para vices. Al respecto, el voto no será acumulativo cuando un mismo precandidato a gobernador tenga distintas acompañantes o viceversa, según el género. Y accederá a los comicios generales la fórmula más votada.

La Paso de vices

Sin embargo, cobran fuerza las versiones que indican que las primarias para la categoría de vicegobernador podrían no llegar a implementarse en los próximos comicios, lo cual abriría un escenario de desmontaje institucional sobre lo recién sancionado. En el peronismo argumentaron que la medida colisiona directamente con el marco constitucional de la provincia.

Por lo pronto, y más allá del impacto de una eventual arremetida opositora al respecto, Unidos optaría por prescindir de la Paso de vices y replicar el esquema de alianza original que sostuvo en la contienda previa. De acá a febrero (cuando haya que definir las listas), la última palabra la tendrá el gobernador Maximiliano Pullaro.

En las generales, la cantidad de boletas (que serán de lectura horizontal) bajará a tres: una para gobernador y diputado, otra para senador y la restante para intendente y concejal.

En esa instancia, el elector tendrá dos opciones: podrá votar lista completa o bien seleccionar un gobernador de una fuerza política y diputados provinciales de otro espacio. Lo mismo aplicará en el caso de intendente y concejales.

>>Leer más: El Gobierno de Santa Fe celebró la reforma electoral: "Transparencia y eficiencia"

La alternativa de lista completa fue fijada para generar un efecto arrastre de la candidatura ejecutiva hacia la legislativa. Este punto es esencial en Diputados ya que, a partir de 2027, finaliza la mayoría automática de 28 lugares para la grilla más votada y las 50 bancas se repartirán de modo proporcional por sistema D'Hondt.

Unidos, la coalición de gobierno en Santa Fe, busca evitar la fragmentación de la Cámara baja, un objetivo al que también apunta la suba del piso para acceder al reparto de bancas, que pasa del 3 por ciento al 4 % del padrón electoral.

Campaña informativa y capacitación

Todo indica que las Paso serán en abril y las generales en junio, motivo por el cual habrá que encarar una campaña informativa a contrarreloj para la ciudadanía sobre los alcances de la reforma electoral, junto a la capacitación de las autoridades de mesa.

Respecto de las generales, conocedores del terreno electoral deslizaron a La Capital que será clave hacer hincapié en el cambio del sistema de votación, que deparará, por ejemplo, que en todas las boletas aparezca el casillero para votar lista completa.

Por los cambios para las elecciones generales en la provincia deberán capacitar a las autoridades de mesa.

Por los cambios para las elecciones generales en la provincia deberán capacitar a las autoridades de mesa.

En ese sentido, con una sola marca se podrán elegir todas las categorías de un mismo espacio político incluidas en la papeleta, aunque seguirá vigente la opción de cortar y combinar candidatos de distintos espacios.

A priori, los cambios a implementar en los próximos comicios generales en la provincia podrían redundar en un escrutinio inicial más lento que en las últimas citas en las urnas.

Más boletas en Rosario

Paralelamente, los rosarinos encontrarán, por única vez, dos boletas adicionales al total de papeletas que tendrán a disposición en las mesas de votación de la ciudad.

Es que a los cambios en la normativa que regula los comicios se sumará la posibilidad de votar en 2027, según lo acordado durante el proceso que desembocó en la nueva Constitución provincial, a los futuros estatuyentes que dictarán las cartas orgánicas de diferentes ciudades, entre ellas Rosario.

Será también la única instancia en la que estarán permitidas las dobles candidaturas. Y, como ocurrió con los convencionales que en 2025 modificaron la Carta Magna santafesina, el cargo de estatuyente (28 en Rosario) no tendrá remuneración.

Los municipios con más de 10.000 habitantes, entre ellos Rosario, pueden dictar sus cartas orgánicas.

Los municipios con más de 10.000 habitantes, entre ellos Rosario, pueden dictar sus cartas orgánicas.

Por eso, en los distritos en los que en 2027 se elegirán estatuyentes habrá seis boletas para las Paso (las cinco categorías a renovar en toda la provincia más la de los futuros encargados de redactar las cartas orgánicas) y cuatro en los comicios generales.

Y, como la elección de los estatuyentes que elaborarán la ley fundamental de la ciudad autónoma será en paralelo a los comicios locales a intendente y concejal, habrá que diseñar boletas y urnas especiales para esa instancia en particular.

Debates obligatorios

Por su parte, a partir del próximo año serán obligatorios los debates entre candidatos a gobernador, cuya organización estará a cargo del juez electoral.

El magistrado competente deberá encomendar la preparación técnica de los debates a universidades o entidades reconocidas en la provincia, mientras que los ejes temáticos se fijarán mediante mecanismos de participación ciudadana.

Noticias relacionadas
La reforma electoral consiguió amplio consenso político en la Legislatura santafesina. 

Reforma electoral de Santa Fe: el Senado provincial la convirtió en ley

El clima ayuda. El progreso de las tareas sigue dependiendo de las posibilidades de acceso a los campos y de la marcada irregularidad en la distribución de las condiciones ambientales.

Una mejora temporaria del clima permitió iniciar la siembra de maíz temprano

Se espera que el Senado de Santa Fe convierta en ley el nuevo Código Electoral.

Todo listo en el Senado para convertir en ley las nuevas reglas electorales en Santa Fe

Se espera que el Senado de Santa Fe convierta en ley el nuevo Código Electoral.

Todo listo para convertir en ley las nuevas reglas electorales en Santa Fe

Ver comentarios

Las más leídas

El histórico Thunderbird del exintendente Luis Carballo recibirá patente provincial

El histórico Thunderbird del exintendente Luis Carballo recibirá patente provincial

Central despejó dudas sobre el vínculo con la agencia de autos Motorsport

Central despejó dudas sobre el vínculo con la agencia de autos Motorsport

Central le había empatado a Gimnasia, pero el Lobo se lo ganó en el final

Central le había empatado a Gimnasia, pero el Lobo se lo ganó en el final

Demoraron a dos policías de Santa Fe que fueron a comprar droga a un búnker de Rosario

Demoraron a dos policías de Santa Fe que fueron a comprar droga a un búnker de Rosario

Lo último

La Feria Internacional del Libro Rosario vuelve al Cultural Fontanarrosa

La Feria Internacional del Libro Rosario vuelve al Cultural Fontanarrosa

Crece la población en situación de calle y cambia su perfil

Crece la población en situación de calle y cambia su perfil

Rosario se prepara para tener su Barrio Chino: buscan sumar gastronomía con estrella Michelin

Rosario se prepara para tener su Barrio Chino: buscan sumar gastronomía con estrella Michelin

Quieren revertir la clausura de un club de Parque Casas para terminar de recuperarlo

Los trabajos comenzaron en 2025, pero a fin de ese año fueron suspendidas por la Municipalidad, que exigió reformas por 18 millones de pesos. Buscan volver a abrir para llegar al objetivo
Quieren revertir la clausura de un club de Parque Casas para terminar de recuperarlo

Por Gonzalo Santamaría
El porrazo de Central y el pedido de los hinchas de que el domingo cueste lo que cueste

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El porrazo de Central y el pedido de los hinchas de que "el domingo cueste lo que cueste"

El uno x uno de Central: Franco Ibarra, el volante  que hizo su trabajo y el de algunos otros

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Franco Ibarra, el volante  que hizo su trabajo y el de algunos otros

Las lluvias complican al norte provincial, donde más se siente el desmantelamiento del SMN

Por Tomás Barrandeguy
La Región

Las lluvias complican al norte provincial, donde más se siente el desmantelamiento del SMN

Demoraron a dos policías de Santa Fe que fueron a comprar droga a un búnker de Rosario
Policiales

Demoraron a dos policías de Santa Fe que fueron a comprar droga a un búnker de Rosario

Una mujer murió tras el incendio de una casa en barrio Ludueña
La Ciudad

Una mujer murió tras el incendio de una casa en barrio Ludueña

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El histórico Thunderbird del exintendente Luis Carballo recibirá patente provincial

El histórico Thunderbird del exintendente Luis Carballo recibirá patente provincial

Central despejó dudas sobre el vínculo con la agencia de autos Motorsport

Central despejó dudas sobre el vínculo con la agencia de autos Motorsport

Central le había empatado a Gimnasia, pero el Lobo se lo ganó en el final

Central le había empatado a Gimnasia, pero el Lobo se lo ganó en el final

Demoraron a dos policías de Santa Fe que fueron a comprar droga a un búnker de Rosario

Demoraron a dos policías de Santa Fe que fueron a comprar droga a un búnker de Rosario

El uno x uno de Central: Franco Ibarra, el volante  que hizo su trabajo y el de algunos otros

El uno x uno de Central: Franco Ibarra, el volante  que hizo su trabajo y el de algunos otros

Ovación
Tenis de mesa: nació en Venezuela, llegó al top ten mundial con Argentina y no la dejan nacionalizar

Por Leandro Garbossa
Ovación

Tenis de mesa: nació en Venezuela, llegó al top ten mundial con Argentina y no la dejan nacionalizar

Tenis de mesa: nació en Venezuela, llegó al top ten mundial con Argentina y no la dejan nacionalizar

Tenis de mesa: nació en Venezuela, llegó al top ten mundial con Argentina y no la dejan nacionalizar

Newells debe reaccionar afuera para fortalecer la cosecha de local

Newell's debe reaccionar afuera para fortalecer la cosecha de local

Central: las señales negativas se dejaron ver en reprobación hacia varios futbolistas

Central: las señales negativas se dejaron ver en reprobación hacia varios futbolistas

Policiales
Demoraron a dos policías de Santa Fe que fueron a comprar droga a un búnker de Rosario
Policiales

Demoraron a dos policías de Santa Fe que fueron a comprar droga a un búnker de Rosario

Un chofer de Didi sufrió un robo a mano armada y también lesionaron a su acompañante

Un chofer de Didi sufrió un robo a mano armada y también lesionaron a su acompañante

Detenidos con drogas y armas tras ser mencionados en una nota amenazante hallada en una escuela

Detenidos con drogas y armas tras ser mencionados en una nota amenazante hallada en una escuela

Crímenes de barras en Central y Newells: parte clave en la nueva configuración del delito complejo

Crímenes de barras en Central y Newell's: parte clave en la nueva configuración del delito complejo

La Ciudad
Quieren revertir la clausura de un club de Parque Casas para terminar de recuperarlo

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Quieren revertir la clausura de un club de Parque Casas para terminar de recuperarlo

El fin de semana cierra con cielo nublado y posibles lluvias

El fin de semana cierra con cielo nublado y posibles lluvias

Una mujer murió tras el incendio de una casa en barrio Ludueña

Una mujer murió tras el incendio de una casa en barrio Ludueña

Central despejó dudas sobre el vínculo con la agencia de autos Motorsport

Central despejó dudas sobre el vínculo con la agencia de autos Motorsport

El tiempo en Rosario: vuelven las nubes pero siguen los días templados
La Ciudad

El tiempo en Rosario: vuelven las nubes pero siguen los días templados

Desesperada búsqueda en Rosario: la familia de un hombre de Maciel pide ayuda
La Ciudad

Desesperada búsqueda en Rosario: la familia de un hombre de Maciel pide ayuda

Central y el gran dilema de Almirón: los nueve no la meten, pero alguno debe jugar

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Central y el gran dilema de Almirón: los nueve no la meten, pero alguno debe jugar

Rosario busca convertirse en la salida atlántica de la minería argentina
Economía

Rosario busca convertirse en la salida atlántica de la minería argentina

Con El Niño vigente, el SMN anticipa lluvias por encima de lo normal en Rosario para el próximo trimestre
La Ciudad

Con El Niño vigente, el SMN anticipa lluvias por encima de lo normal en Rosario para el próximo trimestre

Crímenes de barras en Central y Newells: parte clave en la nueva configuración del delito complejo

Por Martín Stoianovich
Policiales

Crímenes de barras en Central y Newell's: parte clave en la nueva configuración del delito complejo

Central: un sólo retoque en los concentrados para recibir a Gimnasia
Ovación

Central: un sólo retoque en los concentrados para recibir a Gimnasia

Día y horario confirmados para el clásico rosarino entre Central y Newells
Ovación

Día y horario confirmados para el clásico rosarino entre Central y Newell's

Rosario fue elegida sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029
La Ciudad

Rosario fue elegida sede de los Juegos Panamericanos Junior 2029

Lanzan una novedosa droga para el cáncer de páncreas; ¿cuándo llega a la Argentina?

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Lanzan una novedosa droga para el cáncer de páncreas; ¿cuándo llega a la Argentina?

Detenidos con drogas y armas tras ser mencionados en una nota amenazante hallada en una escuela
Policiales

Detenidos con drogas y armas tras ser mencionados en una nota amenazante hallada en una escuela

Denunciaron por estafa a la agencia de autos que tiene 100 entregas pendientes
Policiales

Denunciaron por estafa a la agencia de autos que tiene 100 entregas pendientes

Rosario prepara el Menú Suramericano para que la gastronomía sea protagonista en los juegos
La Ciudad

Rosario prepara el "Menú Suramericano" para que la gastronomía sea protagonista en los juegos

Siniestro fatal en Roldán: un hombre falleció tras ser embestido por un camión
La Región

Siniestro fatal en Roldán: un hombre falleció tras ser embestido por un camión

Alvear: Lola necesita viajar a México para un tratamiento y su familia aún debe reunir 12 mil dólares
La Región

Alvear: Lola necesita viajar a México para un tratamiento y su familia aún debe reunir 12 mil dólares

El Gobierno de Santa Fe celebró la reforma electoral: Transparencia y eficiencia
Política

El Gobierno de Santa Fe celebró la reforma electoral: "Transparencia y eficiencia"

Fue a jugar un partido de fútbol 5 a la noche, un rival lo apuñaló y terminó internado
Policiales

Fue a jugar un partido de fútbol 5 a la noche, un rival lo apuñaló y terminó internado

Intervienen Vorterix Rosario por presunto lavado de activos del narco Brian Bilbao
Policiales

Intervienen Vorterix Rosario por presunto lavado de activos del narco Brian Bilbao

Dolor en el Cordón Industrial por la muerte del periodista Alejandro Perea
La Región

Dolor en el Cordón Industrial por la muerte del periodista Alejandro Perea

Avanza en Santa Fe el narcotest obligatorio para funcionarios de los tres poderes
Política

Avanza en Santa Fe el narcotest obligatorio para funcionarios de los tres poderes