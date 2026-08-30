Santa Fe: los desafíos que imponen las nuevas reglas de juego electorales

Los cambios para los comicios generales y el debut de los estatuyentes en Rosario obligarán a una intensa campaña de capacitación y ordenamiento a contrarreloj. Ruido por la Paso de vices

La Legislatura acaba de consagrar las nuevas reglas que regirán las elecciones en Santa Fe.

Consumada la aprobación legislativa de las nuevas reglas de juego electorales en Santa Fe , asoma la fase de preparación de cara a su debut en los cruciales comicios de 2027 .

Por un lado, las primarias se mantendrán como hasta ahora en la provincia: serán obligatorias y habrá cinco boletas , una por cada categoría (gobernador, diputado, senador, intendente y concejal).

La novedad fue la inclusión de la Paso para vices . Al respecto, el voto no será acumulativo cuando un mismo precandidato a gobernador tenga distintas acompañantes o viceversa, según el género . Y accederá a los comicios generales la fórmula más votada .

Sin embargo, cobran fuerza las versiones que indican que las primarias para la categoría de vicegobernador podrían no llegar a implementarse en los próximos comicios , lo cual abriría un escenario de desmontaje institucional sobre lo recién sancionado. En el peronismo argumentaron que la medida colisiona directamente con el marco constitucional de la provincia.

Por lo pronto, y más allá del impacto de una eventual arremetida opositora al respecto, Unidos optaría por prescindir de la Paso de vices y replicar el esquema de alianza original que sostuvo en la contienda previa. De acá a febrero (cuando haya que definir las listas), la última palabra la tendrá el gobernador Maximiliano Pullaro.

En las generales, la cantidad de boletas (que serán de lectura horizontal) bajará a tres: una para gobernador y diputado, otra para senador y la restante para intendente y concejal.

En esa instancia, el elector tendrá dos opciones: podrá votar lista completa o bien seleccionar un gobernador de una fuerza política y diputados provinciales de otro espacio. Lo mismo aplicará en el caso de intendente y concejales.

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La alternativa de lista completa fue fijada para generar un efecto arrastre de la candidatura ejecutiva hacia la legislativa. Este punto es esencial en Diputados ya que, a partir de 2027, finaliza la mayoría automática de 28 lugares para la grilla más votada y las 50 bancas se repartirán de modo proporcional por sistema D'Hondt.

Unidos, la coalición de gobierno en Santa Fe, busca evitar la fragmentación de la Cámara baja, un objetivo al que también apunta la suba del piso para acceder al reparto de bancas, que pasa del 3 por ciento al 4 % del padrón electoral.

Campaña informativa y capacitación

Todo indica que las Paso serán en abril y las generales en junio, motivo por el cual habrá que encarar una campaña informativa a contrarreloj para la ciudadanía sobre los alcances de la reforma electoral, junto a la capacitación de las autoridades de mesa.

Respecto de las generales, conocedores del terreno electoral deslizaron a La Capital que será clave hacer hincapié en el cambio del sistema de votación, que deparará, por ejemplo, que en todas las boletas aparezca el casillero para votar lista completa.

Por los cambios para las elecciones generales en la provincia deberán capacitar a las autoridades de mesa. Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

En ese sentido, con una sola marca se podrán elegir todas las categorías de un mismo espacio político incluidas en la papeleta, aunque seguirá vigente la opción de cortar y combinar candidatos de distintos espacios.

A priori, los cambios a implementar en los próximos comicios generales en la provincia podrían redundar en un escrutinio inicial más lento que en las últimas citas en las urnas.

Más boletas en Rosario

Paralelamente, los rosarinos encontrarán, por única vez, dos boletas adicionales al total de papeletas que tendrán a disposición en las mesas de votación de la ciudad.

Es que a los cambios en la normativa que regula los comicios se sumará la posibilidad de votar en 2027, según lo acordado durante el proceso que desembocó en la nueva Constitución provincial, a los futuros estatuyentes que dictarán las cartas orgánicas de diferentes ciudades, entre ellas Rosario.

Será también la única instancia en la que estarán permitidas las dobles candidaturas. Y, como ocurrió con los convencionales que en 2025 modificaron la Carta Magna santafesina, el cargo de estatuyente (28 en Rosario) no tendrá remuneración.

Los municipios con más de 10.000 habitantes, entre ellos Rosario, pueden dictar sus cartas orgánicas. Foto: Héctor Río / La Capital

Por eso, en los distritos en los que en 2027 se elegirán estatuyentes habrá seis boletas para las Paso (las cinco categorías a renovar en toda la provincia más la de los futuros encargados de redactar las cartas orgánicas) y cuatro en los comicios generales.

Y, como la elección de los estatuyentes que elaborarán la ley fundamental de la ciudad autónoma será en paralelo a los comicios locales a intendente y concejal, habrá que diseñar boletas y urnas especiales para esa instancia en particular.

Debates obligatorios

Por su parte, a partir del próximo año serán obligatorios los debates entre candidatos a gobernador, cuya organización estará a cargo del juez electoral.

El magistrado competente deberá encomendar la preparación técnica de los debates a universidades o entidades reconocidas en la provincia, mientras que los ejes temáticos se fijarán mediante mecanismos de participación ciudadana.