Newell's debe reaccionar afuera para fortalecer la cosecha de local

Tras las derrotas en sus dos partidos de visitante, jugará en La Plata ante Estudiantes este lunes. La obligación de crecer para empezar a sumar de visitante

Walter Mazzantti busca de arriba en el último partido de visitante de Newell’s. Perdió ante Defensa y Justicia por 2 a 1 en Varela.

Newell’s tiene dos caras distintas. Una cuando juega en el Coloso. Otro diferente afuera. Necesita que sea parecida a la que muestra de costumbre en condición de local cuando mañana se presente en el estadio de Estudiantes. Es imprescindible que su futbol mejore por completo con respecto a sus dos anteriores compromisos afuera del Parque, en los que no opuso resistencia y perdió contra Independiente (1-0) y Defensa y Justicia (2-1). En uno y otro de esos partido quedó atado a la falta de juego y de potencia en ataque. Casi que no pateó al arco.

Con el clásico rosarino en una semana, también de visitante , la Lepra se encuentra frente al desafío de crecer en canchas ajenas, para pelear con una mayor consistencia un lugar en la fase final del Clausura.

La antítesis de la producción del conjunto rojinegro en el torneo Clausura no es solo una cuestión de números, con 3 victorias y un empate en el Coloso contra las dos caídas de visitante. La estadística negativa afuera de Rosario es consecuencia del declive notorio del equipo.

La única excusa a desempeños tan deslucidos fue que Matías Cóccaro apenas pudo entrar un rato en Avellaneda, para no ser exigido porque llegó con molestias, y que no estuvo en Varela por una sobrecarga muscular. Una situación que puede repetirse en La Plata. Porque con el problema crónico que arrastra, no se descarta que sea preservado pensando en el clásico.

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Dependerá del estado físico del centrodelantero y de la opinión de Kudelka acerca si vale la pena que haga el esfuerzo frente a Estudiantes y que exista peligro de que no vaya a estar en Arroyito.

Lo concreto es que Cóccaro, goleador de Newell’s (4 tantos), es fundamental en un equipo que, con Juan Ignacio Ramírez de titular, no logró puntos de visitante. No todo recae en la responsabilidad del Colo. Pero tampoco es ajeno a lo que sucede.

Con los puntos de local no alcanzará

Sea con el Zorro Cóccaro o con el Colo Ramírez, el conjunto de Frank Kudelka no puede tirar por la borda los puntos conseguidos de local: 10 de 12. Con esa colecta de unidades está dentro del grupo de los 8 que ingresan a la fase final. Pero un revés en La Plata lo puede poner afuera o en el borde. Es cierto que luego quedarán 10 partidos, pero el hecho de que un traspié en la ciudad de las diagonales lo pueda dejar en un puesto incómodo habla a las claras de lo importante que es sumar puntos en otros estadios.

Cada encuentro de visitante de Newell’s desde acá hasta la última fecha de la etapa clasificatoria tendrá sus complejidades. Empezará con Estudiantes, afuera del grupo de los clasificados y por lo tanto obligado a vencer. Sus únicas dos victorias en el torneo fueron en el estadio Jorge Luis Hirschi. El Pincha atraviesa un gran presente en otras competencias. Está clasificado a los cuartos de la Copa Libertadortes y de la Copa Argentina.

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La siguiente visita será a Central en el Gigante, con lo que implica un clásico. La siguiente salida, en principio la menos exigente, será a Vicente López, frente a Platense.

Posteriormente, la Lepra jugará en el estadio Víctor Legrotaglie frente al sorprendente Gimnasia de Mendoza de Darío Franco. La siguiente visita lo llevará al Nuevo Gasómetro, donde lo esperará San Lorenzo, de flojo presente pero siempre difícil en su estadio por tratarse de un grande, y culminará sus partidos afuera en el Monumental de Alta Córdoba contra el encumbrado Instituto.