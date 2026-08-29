WhatsApp refuerza la seguridad ante llamadas desconocidas

Ideal para evitar estafas, la plataforma busca recopilar una serie de datos para advertir al usuario acerca del origen de la llamada

WhatsApp viene incorporando distintas herramientas de seguridad para proteger cada vez más la información de sus usuarios ante estafas o intentos de robo de datos. Recientemente, sumó una función específicamente destinada a identificar las llamadas provenientes de números desconocidos.

La novedad consiste en que la aplicación comenzará a mostrar información acerca del número que llama , para que los usuarios cuenten con alguna referencia de quien emite la llamada, aunque no lo tengan agendado en sus teléfonos. Al mismo tiempo, permitirá añadir varias llaves de acceso a una misma cuenta, con contraseñas más completas para la verificación en dos pasos.

Estas funciones forman parte de una estrategia de la empresa para reducir los riesgos asociados a los intentos de fraude y estafas electrónicas , que normalmente comienzan a través de llamadas o mensajes de números desconocidos.

Cómo funciona la novedad

Básicamente, cada vez que el usuario reciba una llamada proveniente de un número desconocido, es decir, no agendado como un contacto en el teléfono, WhatsApp recopilará una serie de datos acerca de quien está llamando y los compartirá con el usuario para que conozca los detalles.

En principio, esto ocurrirá fundamentalmente en los dispositivos Android. La plataforma mostrará en la pantalla algunos datos para que el usuario cuente con información relevante antes de decidir si atender la llamada.

Entre los datos compartidos figurará el país desde el que se llama. Así también, podrá aparecer información sobre la pertenencia a un mismo grupo dentro de WhatsApp, para orientar al usuario acerca de alguna relación previa con quien intenta comunicarse.

De esta manera, WhatsApp intenta que el usuario se tome algunos segundos para analizar la llamada entrante antes de decidir si contestar. Así, se evita el contacto directo con intentos de fraude y estafas.