Central le había empatado a Gimnasia, pero el Lobo se lo ganó en el final

El Canalla cayó 2 a 1 ante Gimnasia en el Gigante y llega golpeado al clásico rosarino. Ruben fue titular.

Central perdió 2 a 1 ante Gimnasia de La Plata en el Gigante y llega golpeado al clásico rosarino.

¡LOCURA DEL LOBO EN EL GIGANTE! Golazo de Miramón para estampar el 2-1 de Gimnasia contra Rosario Central a pocos minutos del final. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/MBw9Ctjz8V

59' Gol de Gimnasia: pateó Nacho Fernández, dio en el palo y rebotó en la espalda de Ledesma para ingresar al arco

¡GOLAZO DEL BICHITO! Campaz pasó entre dos jugadores de Gimnasia y sacó un zurdazo cruzado, que pegó en el palo y se metió para el 1-1 de Rosario Central. ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/QYG8QkfMVs pic.twitter.com/Ft6aFd96pY

¿GOL DE NACHO O DE CONAN EN CONTRA? Fenrnández remató, la pelota dio en el palo y rebotó en Ledesma para convertirse en el 1-0 de Gimnasia a Rosario Central.



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Inicio del segundo tiempo.

Fin del primer tiempo.

29' gol anulado a Marco Ruben

SE JUNTARON LOS QUE SABEN PARA UN GOLAZO, PERO FUE OFFSIDE: asistencia de Angelito Di María y definición de crack de Marco Ruben, que no sube al marcador en Rosario Central vs. Gimnasia.



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25' gran tapada de Ledesma

¿SERÁ LA MEJOR ATAJADA DE LA FECHA? Impresionante tapadón de Conan Ledesma para evitar el gol de Gimnasia ante Rosario Central.



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2' gran remate de Di María y tapó el arquero.

¡ERA UN GOLAZO, ANGELITO! Di María tiró un caño y sacó un gran remate, pero se encontró con un atajadón de Nelson Insfrán.



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Gimnasia trae dos derrotas en fila en el torneo, la goleada 0-4 con Estudiantes y el 2-3 con el Lobo mendocino, además de quedar eliminado de la Copa Argentina por penales con Riestra.

Leer más: Novedades en el equipo de Central: Jorge Almirón apuesta fuerte con el ingreso de Marco Ruben

Central debe hacer el gasto

Central deberá hacer el gasto, salir decidido a acorralar al Lobo, mantener ese apetito voraz con el que mereció ganarle a Talleres en la última fecha, aunque no pasó del empate 2 a 2, con un Ángel Di María brillante, que anotó dos goles y luego avisó que arrastra un molesto dolor producto de una pubalgia.

El premio de ganarle a Gimnasia puede ser altísimo. Porque Central (39 puntos) puede alcanzar en puntos de manera momentánea a los líderes, Independiente Rivadavia (42 puntos) juega el domingo ante Racing y Argentinos (42) se mide también el domingo con Aldosivi. En tanto, Vélez (41) ya empató este sábado con Riestra.

Pero también, en caso de vencer al Lobo, el ánimo auriazul estará por las nubes para afrontar el partido que pone en jaque a la ciudad. Porque el próximo domingo será el clásico ante Newell’s otra vez en el Gigante de Arroyito, un partido en el que Central viene festejando de manera sostenida.

Las estadísticas de Central y Gimnasia