Central le había empatado a Gimnasia, pero el Lobo se lo ganó en el final

Central perdió 2 a 1 ante Gimnasia de La Plata en el Gigante y llega golpeado al clásico rosarino.
El Canalla cayó 2 a 1 ante Gimnasia en el Gigante y llega golpeado al clásico rosarino. Ruben fue titular.
Central perdió 2 a 1 ante Gimnasia de La Plata en el Gigante y llega golpeado al clásico rosarino.
88' gol de Gimnasia: Miramón
86' gol de Campaz
59' Gol de Gimnasia: pateó Nacho Fernández, dio en el palo y rebotó en la espalda de Ledesma para ingresar al arco
Inicio del segundo tiempo.
Fin del primer tiempo.
29' gol anulado a Marco Ruben
25' gran tapada de Ledesma
2' gran remate de Di María y tapó el arquero.
Gimnasia trae dos derrotas en fila en el torneo, la goleada 0-4 con Estudiantes y el 2-3 con el Lobo mendocino, además de quedar eliminado de la Copa Argentina por penales con Riestra.
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Central deberá hacer el gasto, salir decidido a acorralar al Lobo, mantener ese apetito voraz con el que mereció ganarle a Talleres en la última fecha, aunque no pasó del empate 2 a 2, con un Ángel Di María brillante, que anotó dos goles y luego avisó que arrastra un molesto dolor producto de una pubalgia.
El premio de ganarle a Gimnasia puede ser altísimo. Porque Central (39 puntos) puede alcanzar en puntos de manera momentánea a los líderes, Independiente Rivadavia (42 puntos) juega el domingo ante Racing y Argentinos (42) se mide también el domingo con Aldosivi. En tanto, Vélez (41) ya empató este sábado con Riestra.
Pero también, en caso de vencer al Lobo, el ánimo auriazul estará por las nubes para afrontar el partido que pone en jaque a la ciudad. Porque el próximo domingo será el clásico ante Newell’s otra vez en el Gigante de Arroyito, un partido en el que Central viene festejando de manera sostenida.