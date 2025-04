Se reavivó la guerra de Luzu TV versus Olga: uso de bots, traición y rating en disputa

El inicio del conflicto

Ante la creciente especulación sobre el uso de bots para aumentar los niveles de audiencia, Nico Occhiato hizo una publicación en su cuenta de “X”.

"Este número no es real, a esta hora solemos tener siempre 15k menos de audiencia. Nos mandaron bots y esta cuenta sube esto a los 2 minutos, muy raro todo…", comenzó el líder de Luzu TV, dando a entender que en realidad los bots fueron enviados por la competencia Olga en acuerdo con la cuenta @RealTimearg para divulgar una mentira.

"Nosotros no estamos compitiendo con nadie, no nos interesa ganarle a nadie ni andamos alardeando números. Sinceramente me da mucha impotencia que pase esto y trato de no meterme, ni contestar ni nada pero acá me está ganando la emoción y quiero dejarlo asentado", cerró Occhiato.

Rápidamente, Migue Granados publicó un meme en su cuenta que parecía ir dirigido al conductor."Entró la balubi", decía la imagen que refiere a un meme que indica que una persona se sintió tocada o apuntada sin ser nombrado directamente.

Qué dijo Nico Occhiato

Horas mas tarde, Nico Occhiato le hizo frente a las indirectas y reposteo un polémico video de Migue Granados donde el conductor admitía que sería capaz de manchar a a la competencia para que le vaya mejor a su negocio.

“Un tipo que es un hombre de familia, ama a sus hijos, los amigos lo adoran, pero tiene una hamburguesería y en frente hay otra hamburguesería que es su competencia. Si pasa una cucaracha le saca una foto y lo viraliza en las redes para perjudicar a la competencia. Pregunta: ¿es mal tipo?”, comenzó Migue en el clip subido por Nico. Luego, el líder de Olga confesó: “Yo tengo esa maldad encima y no me considero mal tipo”.

“Listo, ya entendí todo”, fueron las únicas palabras que agregó Nico Occhiato ante el desopilante video.

Qué dijo Migue Granados

Lejos de darle fin al enfrentamiento, Migue Granados respondió al comentario de Nico Occhiato.

"Ese video que subió una usuaria que seguís, es de un tema que venimos hablando hace meses. Y nosotros no te pusimos bots porque no sabemos como hacerlo Nico”, escribió Granados negando cualquier tipo de acusación sobre fraude en contra de Luzu TV.

Luego, agregó: “Lo que sí sabemos hacer es buenos shows, buenas fotos, buenos especiales, buenos estudios…".

La clara acusación de Nico Occhiato

Mientras los usuarios en redes sociales comentaban la situación y se posicionaban a favor o en contra de cada uno de los canales, esta mañana, Nico Occhiato publicó un gráfico sobre las vistas de Luzu TV y volvió a acusar a Olga de enviarle Bots.

“Nos están queriendo ensuciar“, escribió el conductor.

