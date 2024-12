Luzu Tv versus Olga: renuncias, anuncios, sorpresas y pelea de fondo

Nacho Elizalde renuncia a Luzu Tv

El viernes 22 de noviembre, Nacho Elizalde, uno de los principales conductores de Nadie Dice Nada (NDN) y figura clave de Luzu Tv desde sus inicios, anunció su salida del canal de streaming. En su momento, Elizalde explicó que necesitaba nuevos desafíos y que había tomado la decisión de dejar el programa para explorar otros proyectos, como su participación en Bake Off Famosos, que no coincidía con su rol en NDN.

Sin embargo, Ángel de Brito confirmó que en realidad son otros motivos de su renuncia: “Una de las figuras era Nacho Elizalde, que renunció, este año la rompió, estuvo en Luzu desde principio, uno de los fundadores. Renunció y el año que viene va a estar en Olga. Va a conducir con Paula Chaves y con Evelyn Botto”.

Este fue solo el comienzo de una oleada de renuncias en Luzu Tv que, según se rumorea, fueron seducidos por mejores ofertas económicas en el canal de streaming Olga.

Un equipo completo renuncia a Luzu Tv

El panorama empeoró este viernes cuando el programa "Tarde de Tertulia" (TDT), anuncio que el año que viene no formará parte de la programación de Luzu TV. El programa conducido por Marti Benza y sus amigos Nico Ferrero, Gian Odoguardi y Cami Jara, anunció en vivo su salida de Luzu Tv.

En un encuentro bastante incómodo, en el cual Nico Ochiatto estuvo presente, los miembros del equipo dieron a conocer la noticia. Ochiatto expresó en vivo: “TDT no va a seguir en Luzu, por decisión de los chicos. Obviamente me duele una banda. Me gusta el producto, hemos apostado un monton. Es un programa que nunca hubiese decidido que no esté en el canal”. Por su parte, Marti Benza, conductora de TDT dijo: “Estamos en una edad, para cometer errores y corregir también. Realmente de Luzu solo me llev cosas buenas. Nunca pensé que iba estar dos años en el mismo lugar. Estoy muy agradecida, la pasamos muy bien”.

Si bien no se dieron a conocer los motivos exactos de la renuncia, Ángel de Brito afirmó en su programa que el equipo completo de TDT, que formaba parte de la programación en Pinamar de Luzu Tv, se unirá al canal de Migue Granados. “Lo dejaron colgado con un alquiler de 10 mil dólares. Hoy se despidieron”, destacó De Brito.

Palitos e indirectas a Olga

En medio de estas declaraciones y renuncias, Flor Jazmín, novia de Nico Occhiato y conductora en "Nadie dice Nada", lanzó algunas indirectas que parecen confirmar los rumores sobre la competencia con el canal liderado por Migue Granados. En vivo, Jazmín expresó: "Quieren bajarlo y no saben cómo", dando a entender que la estrategia de Olga podría estar afectando a Luzu de manera directa.