Se estrena "Un jardín para Pichón", un documental en memoria de Gerardo Escobar

“Lo hicieron al mes de su asesinato, para el cumpleaños de Pichón, y lo mantienen hasta hoy. Ellos me dijeron en un fragmento que no quedó en el documental: ‘Mientras nosotros estemos acá, eso va a estar ahí. Yo paso mucho por ahí en la semana y siempre lo contemplé, lo admiré y me pareció un gesto amoroso y de memoria muy luminoso. Está vivo ahí, mirando a Tribunales, mirando al sol, mirando al río. El punto de partida fue ver ese memorial y pensar en buscar a los compañeros que lo mantenían. Porque es un gesto colectivo, un grito por justicia, que está ahí interpelando a todos”, contó la directora en diálogo con La Capital.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Cairo Cine Publico (@cineelcairo)

Antes de embarcarse en el documental, Ciarrochi venía primordialmente del mundo de la literatura. Aunque es parte de la Comisión Directiva del emblemático Cine Club Rosario, y hace varios años asiste al taller de escritura audiovisual de Irene Ickowicz (autora de películas como “Besos en la frente” y “Botín de guerra”), no había pensado en embarcarse en el camino de la realización cinematográfica. Cuando el proyecto resultó ganador en la categoría Producción del Plan Fomento 2022 del Ministerio de Cultura de la Provincia de Santa Fe, el sueño cobró forma.

“Estuve un año escribiendo el guion mientras investigaba. Primero me acerqué a Parques y Paseos a preguntar y ahí me llevaron directamente a la oficina donde trabajaba Pichón y donde están sus compañeros todavía trabajando. Después me contacté con Luciana, la hermana. Un contacto fue llevando a otro, y llegué a la maestra de la Escuela de Jardinería, la maestra de la primaria para adultos. Conocí a su mamá y elegí no exponerla en el documental pero charlé mucho con ella, y me contó cosas que después en el documental recupera Luciana”, detalló Carla, quien previo a este proceso, sólo conocía el caso a través de los medios y la recurrente presencia en la calle de sus familiares y amigos.

Después de ese trabajo de escritura y desarrollo (en colaboración con Ickowicz y los compañeros del taller), se sumaron al proyecto Virginia Giacosa en producción, Sebastián Pancheri y Federico Barbara en dirección de fotografía y cámaras, y un gran equipo técnico de jóvenes profesionales de la ciudad. La directora destacó el esfuerzo en conjunto de quienes hicieron posible la película: “Hubo un gran trabajo en equipo, todos leyeron el guion conmigo, fuimos pensando las tomas y creo que lo entendieron muy bien, que pudieron mirar conmigo eso que yo había escrito, y logramos llevarlo a la pantalla”, afirmó.



>> Leer más: Se estrena en Rosario un documental sobre el emblemático caso Vicentin

A la memoria de Pichón

Una particularidad de “Un jardín para Pichón” es su enfoque centrado en la memoria de Gerardo y no en las complejidades del caso policial y judicial. “Pensé mucho cómo armar el relato para que no sea una nota periodística, o una cosa fría. Con qué imágenes, con qué sonidos, con qué colores mostrarlo”, apuntó Ciarrochi.

“La memoria es algo que a mí me interesa mucho en general, y además creo que es algo que este pueblo aprendió: que la memoria es importante, que hay que hablar de las cosas, pensarlas colectivamente, racionalizarlas, llorarlas, traerlas al presente. No olvidar las cosas que nos han pasado como sociedad, como el caso de Pichón que es uno pero que podría haber sido muchos otros. Yo fui a buscar esa intimidad, ese detalle, ese recuerdo que las personas llevan”, compartió la directora.

“Elegí no meterme con la parte más cruda, aunque Luciana cuenta bastante crudamente todo lo que pasó. Pero no meterme con el dato duro del juicio, de los acusados, de cómo jurídicamente quedó la causa, aunque son cosas que yo investigué pero elegí no darle ese enfoque. Cuando empecé a escribir, me di cuenta que estaba bien para mí acoplarme a lo que la gente que está alrededor de Pichón sostiene que es una memoria luminosa, colorida. Filmamos todo de día, quería que fuera colorida, que haya sol, que haya flores”, agregó Carla.

Trailer Un jardín para pichón

El documental, entonces, transcurre largamente en los rincones del Parque Independencia que Escobar cuidó casi cotidianamente, y en el entorno de la casa de su hermana Luciana, que hace unos años dejó la ciudad para vivir más cerca de la naturaleza.

“A Luciana le fui mostrando cada parte, y un primer corte que era completamente distinto. También le mostré material crudo en el momento para que vea lo que filmamos en Rosario, quiénes habían participado, qué habían dicho”, indicó Ciarrochi sobre la cercanía de la familiar de Pichón con el documental y su devenir. Según adelantó la directora, la hermana viajó para estar presente durante el estreno en el cine El Cairo y acompañar también a su madre en el visionado.

“Creo que está contada como lo cuentan ellos, con mucho amor por Pichón y con la bronca compartida de que no hay justicia y debería haber. Y que como dice Luciana en un momento, la certeza de que esto no debería haber pasado”, sumó Carla, de cara a la inminente proyección.

Finalmente, la directora remarcó la importancia del apoyo de distintos niveles del estado para sostener la industria audiovisual nacional y poder llevar adelante proyectos como este documental. “Para mí y para toda la gente que conozco que quiere hacer cine, es imposible hacer estas cosas sin aportes como el que yo tuve. Es fundamental que el Estado esté presente fomentando nuestra cultura para contar nuestras historias como sociedad. Y el cine en particular lo necesita porque trabaja mucha gente”, cerró Ciarrochi.