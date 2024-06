Se estrena en Rosario un documental sobre el emblemático caso Vicentin

"Aguirre, pegate la vuelta con la carga que se corre el rumor de que quebró Vicentin, ¡una locura! Así que venite nomás porque no van a pagar" . Ese comentario entre un productor agropecuario y un transportista es el punto de partida y una suerte de síntesis de lo que intenta reflejar el realizador audiovisual Andrés Cedrón sobre el caso Vicentin , una maniobra fraudulenta en medio de un concurso de acreedores y una fallida estatización de la planta por el gobierno de Alberto Fernández. El documental se titula "Cuellos blancos. El caso Vicentin" y se estrenará este jueves 20 de junio, a las 18 y 20.30, en el cine El Cairo .

"Nos parecía fundamental que se estrene en Rosario, por todo lo que generó esta causa y en pos de perseguir ese espíritu federal que tanto buscamos", destacó el cineasta neuquino formado en la Universidad de Buenos Aires (UBA), autor de "Las Caracas", "Se va a acabar" y "Coronados de Gloria", entre otros proyectos audiovisuales. También insistió en no caer en una mirada política del documental, sino observarlo como un "laburante más que persigue ese anhelo por una soberanía popular de los recursos".

Vicentin: entre el saqueo y las riquezas de Argentina

"Siempre me llamó la atención de lo poco que se habla de la generación de riquezas y de un nuevo saqueo a los recursos propios y a la población", comenta Cedrón en declaraciones a La Capital respecto al filme, que se estrena, justamente, en el Día de la Bandera, sobre la trama aún inconclusa detrás del caso Vicentin, una de las agroexportadoras más importantes del país surgida en Avellaneda (Reconquista) y que pasó de tener un activo de U$S 630 millones a acusar una pérdida patrimonial de U$S 1.328 millones, de los que, hasta hoy, nadie ofrece respuestas sobre su destino, puesto que la actividad y producción de la planta indicaban otra cosa, según los testimonios descriptos en el documental.