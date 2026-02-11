La Capital | Zoom | Chino Darín

Se acabó el misterio: cómo se llama el hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó

Ricardo Darín expresó algunas de sus sensaciones tras del nacimiento de su nieto y compartió algunos detalles, como el nombre del recién llegado

11 de febrero 2026 · 10:07hs
Úrsula Corberó y el Chino Darín se convirtieron en padres

Tanto Úrsula Corberó y el Chino Darín como sus familias atraviesan uno de los momentos más emotivos. Es que hace apenas dos días nació el primer hijo de la pareja y fue el abuelo Ricardo Darín el que rompió el silencio y compartió algunos de los detalles que los usuarios alrededor del mundo no podían esperar a conocer. Así, se acabó el misterio: es un varón y su nombre es Dante.

El bebé de los actores nació el 9 de febrero en una clínica en Barcelona. La curiosidad en torno al recién llegado era enorme, ya que ambos protagonistas decidieron llevar el embarazo con absoluta discreción durante todos estos meses. En ese sentido, solo compartieron algunas imágenes y videos de la actriz embarazada, pero hasta el momento no habían trascendido datos sobre el nombre ni el sexo del bebé.

Por su parte, Ricardo Darín no pudo contener su emoción tras el nacimiento de su primer nieto y en diálogo con algunos medios desde España respondió a algunas preguntas esenciales.

Un nombre con “mucha significancia”

Tras meses de silencio y hermetismo, el dato del sexo y nombre del bebé fue una sorpresa absoluta. Tal como expresó Darín a la prensa española: “Se llama Dante. Es un nombre con mucha significancia, pero es bonito, muy bonito”.

Como suele suceder con los recién llegados, una de las preguntas que despertó más interés fue si el bebé se parece más a la madre o al padre. En ese sentido, su abuelo aclaró: “Es muy chiquitito todavía, pero supongo que, como ocurre en casi todos los casos, cada uno le encontrará parecidos familiares”.

Las primeras horas de Dante y la felicidad de la familia

La llegada del niño despertó una profunda alegría en todos sus familiares. Incluso en redes los seguidores de la pareja festejaron el nacimiento y el hecho de que haya salido todo tal cual se esperaba. Darín sirvió como vocero de la experiencia familiar: “Estamos todos muy felices”

“Estamos muy bien todos. Lo mejor es que tanto Úrsula como el bebé están muy bien”, expresó el actor para la tranquilidad de los fanáticos. Eso sí, también contó que durante estos primeros días están todos “de un lado a otro sin parar”.

La historia de amor de Úrsula Coberó y el Chino Darín

Fue en 2016 cuando el actor argentino llegó a España con varios proyectos profesionales que lo llevaron a radicarse en la península ibérica. Pero no solo lo laboral le trajo alegrías: en su vida sentimental también encontró el éxito. Sin dudas, lo más importante fue su relación con Úrsula Corberó, conocida internacionalmente por interpretar a Tokio en la exitosa serie de Netflix "La casa de papel".

El amor surgió durante la grabación de la serie "La embajada" y, desde entonces, comparten su vida en España, viajando ocasionalmente a Argentina para visitar a la familia del Chino. Su relación siempre fue discreta y nunca se expusieron demasiado a la prensa.

Tras casi una década juntos, el 9 de septiembre de 2025, la pareja dio a conocer que estaban esperando a su primer hijo. Recientemente, el 9 de febrero, nació Dante para convertirlos en padres.

