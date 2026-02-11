La novela de los Juegos Olímpicos de Invierno: habló la exnovia del atleta noruego infiel

Sturla Holm Laegreid ganó la medalla de bronce en la carrera individual masculina de 20 kilómetros de biatlón y realizó una insólita declaración luego del hito

Las declaraciones de Sturla Holm Laegreid luego de conseguir la medalla de bronce en biatlón en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 sigue sumando nuevos capítulos. Luego de la inesperada confesión de infidelidad, la exnovia del atleta rompió el silenció y se refirió al hecho que terminó con su relación.

Su respuesta fue difundida por el medio noruego VG, quien se contactó con la mujer implicada y ella le entregó una carta: " Es difícil perdonar, incluso después de una declaración de amor tan pública ante todo el mundo. No pedí que me pusieran en esta situación y es difícil estar ahí".

Manteniendo el anonimato, la expareja del deportista agregó: " Hemos tenido contacto y él conoce mi opinión al respecto ".

Por otro lado, aprovechó la oportunidad para agradecer a quienes la ayudaron, inclusive a quienes se pusieron en su lugar a pesar de no revelar su identidad: "A mi familia y amigos, que me han abrazado y apoyado durante este proceso, y a todos los que han pensado en mí y se han solidarizado conmigo, sin saber quién soy".

La confesión de infidelidad de Sturla Holm Laegreid

En una entrevista en vivo con Noruega NRK, el deportista sorprendió al hacer una confesión personal tras consagrarse ganador de una medalla de bronce. Entre lágrimas, expresó: "Hay alguien con quien quería compartir esto. Alguien que quizá no esté viendo hoy".

Luego reveló: "Hace medio año conocí al amor de mi vida. La persona más hermosa y maravillosa del mundo. Y hace tres meses cometí el mayor error de mi vida: le fui infiel. Se lo conté hace una semana. Y han sido las peores semanas de mi vida", admitió.

"Tenía una medalla de oro en la vida. Seguro que ahora hay muchos niños viéndome de otra manera, pero yo solo tengo ojos para ella. No sé muy bien qué estoy haciendo al decir esto ahora, pero el deporte ha pasado a segundo plano estos días, así que sí, me hubiera gustado poder compartir esto con ella", contó.

Laegreid explicó que se lo contó hace una semana y que la relación se terminó. Aun así, dejó en claro que no está dispuesto a rendirse y que espera que "cometer suicidio social" demuestre cuánto la quiere. También afirmó que asume las consecuencias de lo que hizo y que lo lamenta de todo corazón.

Más tarde, tras la ceremonia de medallas, volvió a dialogar con NRK y explicó cuál fue la intención de su testimonio público. "Fue la decisión que tome. Hoy he tomado la decisión de contarle al mundo lo que hice, para que quizás ella vea lo mucho que significa para mi. No quiero pensar que no hice todo para recuperarla", confesó.