Pedro Almodóvar, Juan José Campanella y más de 800 referentes del cine firmaron contra la reforma laboral

Actores, directores y productores respaldaron una petición que advierte sobre el impacto de los cambios en el financiamiento del Incaa

11 de febrero 2026 · 14:35hs
En el marco del tratamiento de la reforma laboral, la Federación Iberoamericana de Productores Cinematográficos y Audiovisuales (Fipca) impulsó una petición para frenar los cambios que afectarían el financiamiento del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa). La misma fue firmada por Pedro Almodóvar, Adrián Suar, Mercedes Morán, entre otros artistas.

La petición apunta a los artículos 210 y 211 del proyecto de “Ley de Modernización Laboral”, que si bien no disponen de manera explícita la disolución del organismo, sí modifican aspectos centrales de la Ley de Fomento de la Actividad Cinematográfica Nacional.

Cabe remarcar que, actualmente, el Fondo de Fomento Cinematográfico se nutre de un impuesto del 10 % sobre las entradas de cine, de un gravamen similar sobre la venta de videogramas y del 25 % de lo recaudado por el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom). El proyecto propone eliminar esos recursos específicos y eliminan las asignacionesque hoy sostienen al Incaa. En este sentido, su financiamiento pasaría a depender de las partidas que el Tesoro Nacional le otorgue cada año a través del Presupuesto, quedando así sujeto a la decisión del Gobierno de turno.

En este contexto, actores, directores, productores y trabajadores de la industria audiovisual argentina firmaron una petición para “evitar el apagón audiovisual en Argentina”. El documento reunió alrededor de 800 adhesiones, entre ellas las del director español Pedro Almodóvar; los argentinos Adrián Suar, Marcos Carnevale y Juan José Campanella; el chileno Andrés Wood; el actor Guillermo Francella; la actriz Mercedes Morán, la actriz Julieta Díaz, entre otros referentes del sector.

FIPCA advierte sobre los cambios en el financiamiento del Incaa

“El futuro de la producción audiovisual argentina atraviesa un momento crítico”, advirtió Ignacio Rey, presidente de FIPCA, en diálogo con Variety, quien remarcó que la actividad “no es decorativa, sino una industria que compite en los mercados globales” y que en todos los países con producción significativa funciona bajo políticas públicas específicas.

En la misma línea, Gabriela Sandoval, vicepresidenta de la entidad, explicó que el proyecto “deroga tres artículos de la Ley de Cine” y “elimina el impuesto del 10% sobre las entradas, vigente desde hace 60 años”. Esto dejaría al INCAA “a merced del Ministerio de Economía para que otorgue los montos que desee, cuando desee”.

Por su parte, Diego F. Ramírez, vicepresidente de FIPCA, subrayó que “el financiamiento público del sector audiovisual no es una excepción en Argentina; es el estándar global”, y recordó que los países líderes combinan “fondos de apoyo e incentivos fiscales para atraer inversión, desarrollar talento y competir en la economía global de contenidos”.

