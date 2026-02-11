El duro descargo de Flor Vigna sobre Luciano Castro: "Fui cornuda, banqué actos de violencia"

En una entrevista, la joven habló de una deuda pendiente, infidelidades y episodios que marcaron su relación

Luego de que se viralizara un audio del actor en el que revelaba una infidelidad y de su separación de Griselda Siciliani, Luciano Castro quedó en el ojo de la tormenta. En los últimos días , Sabrina Rojas dio detalles de su pasado vínculo con él y ahora fue el turno de otra de sus ex parejas: Flor Vigna volvió a referirse a la relación y realizó fuertes declaraciones.

Cabe recordar que la bailarina, desde hace algunos años, está enfocada en su carrera musical. En este contexto, lanzó su última canción , “Qué baja está la vara”, que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a Luciano Castro. Si bien, hasta el momento, la cantante no solía dar demasiados detalles sobre la relación y, en general, se expresaba a través de indirectas en sus canciones, en los últimos días asistió a un evento y allí confesó que Castro le debía dinero.

“Me encantó el video último... Guapa sí, tarada... no”, le comentó el conductor del evento. Fue entonces cuando ella agregó: “¿Viste? Explotó todo. Y bueno, sí, me boludearon mucho. Le presté plata al pibe y me tiene que devolver todavía... ¡Devolveme la plata! Hashtag autogestión. Necesito invertir en bailarines. No pude ni traerlos”, dijo en tono de broma.

Sus palabras bastaron para que la prensa la buscara. Así fue como, en diálogo con un móvil de América, Vigna volvió a hablar de Luciano Castro y admitió que él le fue infiel y que vivió actos de violencia durante la relación.

Qué dijo Flor Vigna

Abordada por un móvil de América, la cantante intentó en un primer momento evitar hacer declaraciones, aunque finalmente se refirió a sus dichos en el evento.

“Es una persona con la que pasaron muchas cosas malas”, comenzó diciendo. Luego agregó, entre risas: “Como ya pasó hace un tiempo, la plata se la tengo que pedir a él”.

Ante la consulta del movilero sobre por qué decidió hacer público que el actor le debía dinero, la cantante respondió: “A veces hay una cosa de que ‘ella no puede hablar porque no tiene hijos’”, y añadió: “Él vivió tres años en mi casa, lo banqué en todas”. En ese momento sentenció: “Fui cornuda, banqué actos de violencia”.

Por último, se refirió a las críticas que recibe por lanzar canciones vinculadas a su relación con Luciano Castro: “Sé que estoy haciendo un proceso en exposición. Estoy cansada de ser una boluda. Siento que tengo un montón de cosas que di y que quedaron totalmente pisoteadas por un hombre que me lleva veinte años y que me dejó medio traumada para muchas cosas”.

