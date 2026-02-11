La Capital | La Ciudad | lluvias

El alerta pasó de largo, pero las lluvias llegarían a Rosario antes del fin de semana

La ciudad sigue con pronóstico de tormentas para los próximos días y desde el SMN anticiparon un cambio en las previsiones para el carnaval

11 de febrero 2026 · 13:06hs
Las lluvias pasaron de largo

Las lluvias pasaron de largo, pero la inestabilidad sigue presente en Rosario.

La emisión de un alerta amarillo por tormentas para la madrugada de Rosario, por parte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), quedó sin efecto. Las lluvias pasaron de largo pero sólo de manera momentánea ya que el pronóstico marca que la inestabilidad será una constante en la ciudad durante los próximos días.

Las chances de lluvias se mantienen vigentes para este miércoles. El SMN indica que, hacia la noche, se desarrollarán tormentas luego de que baje la intensidad de los vientos del sur que marcaron el primer tramo de la jornada.

Esa inestabilidad podría extenderse hacia la madrugada del jueves, día para el que se espera un cielo mayormente nublado.

Cómo estará el tiempo en el fin de semana largo de carnaval

La modificación en las condiciones climáticas tras el alerta amarillo trastocó también las estimaciones que los meteorólogos realizaron para el fin de semana largo de carnaval.

El pronóstico indicaba que para buena parte del fin de semana, sobre todo durante el domingo y el martes, se esperaban lluvias aisladas. Sin embargo, estas posibilidades se modificaron en la mitad de esta semana.

En su reporte, el SMN indica que desde el sábado hasta el martes el cielo estará mayormente nublado, aunque sin lluvias. De todos modos, hay muy leves chances de alguna precipitación entre sábado y lunes.

Con estas estimaciones sobre la mesa, habrá que seguir de cerca el pronóstico oficial para ver, en detalle, cómo se desarrollarán las condiciones climáticas durante el fin de semana largo de carvanal.

