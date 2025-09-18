La Capital | Zoom | Ricardo Darín

Ricardo Darín recordó cómo conoció a su esposa y por qué va a ser "el peor abuelo"

En plena gira teatral por España, el actor recordó cómo conoció a Florencia Bas y habló con ternura sobre la llegada de su primer nieto

18 de septiembre 2025 · 11:39hs
Ricardo Darín será abuelo

Ricardo Darín se encuentra atravesando un gran momento tanto en lo profesional como en lo personal. Mientras continúa con su obra de teatro en España, el actor recibió la noticia de que será abuelo por primera vez.

Cabe recordar que, hace pocos días, la actriz española Úrsula Corberó y el Chino Darín anunciaron que, después de diez años de relación, esperan su primer hijo. El actor es fruto de la relación entre Ricardo Darín y Florencia Bas, con quien además tiene otra hija, Clara Darín.

En este marco, Ricardo participó de un programa de la televisión española y se volvió viral al relatar el romántico momento en el que conoció a su esposa, con quien lleva tres décadas en pareja. Y, a las pocas horas, el actor volvió a estar en boca de todos cuando reveló cómo se ve como futuro abuelo.

El recuerdo de Ricardo Darín sobre Florencia Bas

En su paso por España, mientras continúan con las funciones de la obra "Escenas de la vida conyugal", Ricardo Darín y Andrea Pietra visitaron el programa "La revuelta" (RTVE). Allí, además de hablar sobre la gira en Madrid y repasar sus trayectorias, el actor sorprendió al recordar el momento exacto en el que conoció a su esposa, Florencia Bas.

Con 37 años de casados, Darín aseguró que guarda registro del día, la hora y el lugar en que la vio por primera vez. “Recuerdo el primer momento en que la vi. El día, la hora y el lugar”, comenzó relatando-

La anécdota se remonta a 1987, en pleno centro porteño. El actor estaba en una pizzería de la calle Corrientes cuando, a través de la vidriera, vio pasar a Florencia caminando. “ “La vi pasar, casi como un tema musical. La vi venir, pasar por la vidriera y justo había una interrupción, una columna ancha. Me quedé mirándola hasta que de golpe desapareció. Me causó gracia que hicimos contacto visual. Cuando ella volvió a pasar, ahí me di cuenta de que algo había", contó.

“¿Pero pasó de vuelta para atrás?”, re preguntó el periodista. Darín respondió: “No, si lo hubiera hecho, le habría pedido casamiento”.

Lo cierto es que cuando volvió a verla desde aquella vidriera, el actor no dudó y salió de “disparado” a la calle. “Me paré a su lado. Lo recuerdo y se me pone la piel de gallina . No sabía qué decirle, así que no dije nada. Caminamos hasta el semáforo y, cuando se puso en verde, cruzamos juntos Corrientes. Al llegar a la otra esquina, apelé a la creatividad que me caracteriza y le dije: ‘¿Bailamos?’”.

Rápidamente el clip de la anécdota se volvió viral en redes sociales.

Ricardo Darín habló sobre su rol como abuelo

Ahora bien, este no fue el único motivo por el que el actor estuvo en boca de todos en las últimas horas. También en su paso por Madrid, Ricardo Darín habló con el programa de Karina Mazzoco “A la tarde” y reveló los detalles de cómo se enteró que sería abuelo y como se ve en ese rol.

"Voy a ser el peor abuelo. El peor, el peor”, comenzó diciendo entre risas.

Luego, agregó: “Es una situación completamente inédita para nosotros, y lo único que podemos hacer es entregarnos con amabilidad, paciencia y sabiduría, y aprender sobre la marcha. Fue una sorpresa total".

Si bien en todo momento, el actor se refirió al bebe como masculino, aseguró que aun no saben el sex, y que la llegada de este niño lo tomó por sorpresa. Además habló del rol de su esposa: “Florencia se fue a vivir a otro país. Radicada en Paraguay, siempre quiso conocer Asunción, y me dejó solo con los pañales. Va a volver cuando el niño o la niña esté empezando la secundaria".

