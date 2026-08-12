Newell's se prepara para recibir a Deportivo Riestra y Kudelka prende velas por Cóccaro

El rojinegro recibe el sábado a Deportivo Riestra en el Coloso con la urgencia de ganar y necesita a su nueve titular

Matías Cóccaro le anotó un gol a Boca en el 2 a 2 en el Coloso. Newell's lo necesita.

Tras la caída en Florencio Varela ante Defensa y Justicia , Newell's buscará recuperar la vertical este sábado, a las 19, cuando reciba a Deportivo Riestra en el Coloso, por la quinta fecha del Clausura. Y, como en todas las semanas, se mira con suma atención la situación de los lesionados. Matías Cóccaro es el que está más bajo la lupa.

Mientras el grupo entrena en Bella Vista, el DT Frank Darío Kudelka también está muy atento a los jugadores que pueda recuperar para el sábado, donde la Lepra necesita volver a la victoria.

El cuerpo técnico intenta reinsertar a los futbolistas lesionados, como Matías Cóccaro y Oscar Salomón, quienes no estuvieron a disposición en la visita del domingo a Florencio Varela.

La lesión de Cóccaro

Con respecto al exdelantero de Huracán, el propio entrenador leproso aclaró que arrastra, ya desde el torneo pasado, un problema en la pantorrilla que, al exigirse, le genera contracturas en otros músculos, por ende, tuvo que descansar en el encuentro por la cuarta fecha. Distinta es la situación del defensor, por el cual no hubo parte oficial y se desconoce el grado de su lesión.

Con respecto a la expulsión de Jerónimo Russo, todos los caminos conducen a Martín Luciano como el reemplazante para el cotejo ante Riestra.

Mientras que, en caso de llegar el refuerzo Lucas Carrizo, procedente de Huracán y que está en óptimas condiciones físicas, estaría disponible para el sábado. Viene de jugar el clásico que el Globo le ganó a San Lorenzo.