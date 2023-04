Rusherking y la China Suárez tras la separación: ni una modelo uruguaya ni Benjamín Vicuña

Ahora me saco una foto y tengo novia nueva che que fantasmas estos locos. No dejan de decir estupideces nunca

>> Leer más: La decisión que tomó la China Suárez sobre el auto que le regaló Rusherking



La China Suárez, por su parte, se fue a Campana con su amiga Carito Nolte para escapar del asedio de la prensa tras la separación.

Mientras tanto, le consultaron a su ex Benjamín Vicuña por los rumores de una vuelta entre ellos. El actor chileno negó todo rotundamente y aseguró que tiene buena relación con Eugenia por sus dos hijos en común, Magnolia y Amancio. Después, cuando le preguntaron por la separación de la China y Rusherking, fue categórico: “Yo no me puedo meter en eso. Es su vida, su intimidad. No tengo derecho. No puedo opinar”.