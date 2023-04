La decisión que tomó la China Suárez sobre el auto que le regaló Rusherking

La China Suárez junto a su ex pareja Rusherking en el nuevo video de "Hipnotizados"

El regalo de cumpleaños de Rusherking a la China Suárez fue un Volkswagen New Beetle, descapotable, modelo 2006. Un "regalito" valuado en 20 mil dólares. “Quería darle alto regalo, me esforcé mucho y conseguí lo que ella quería. De hecho, fui a plotearlo del color que quería y se lo entregué con un moño gigante”, dijo en aquel momento el artista a una radio. “Ahora está feliz de la vida”, señaló él con gran orgullo.

Aquí no ha pasado nada: Pampita contó cómo es su vínculo con La China Suárez

Sin embargo, en las últimas horas trascendió que la actriz habría decidido devolver el vehículo. “Según nos contó una fuente que no voy a revelar, está harta y en este momento, devolviendo el auto”, dijo Julieta Camaño en el programa que conduce con Bruno Aversano. “Tras la ruptura ella recibió un montón de críticas con respecto a si se quedaba con el auto o sino”, remarcaron.

La China Suárez y Rusherking terminaron su relación de manera inesperada. Cada uno publicó un texto en redes sociales lamentando la situación. "Que una relación por la que apostaba todo no funcione es cruel", planteó ella, quien confesó su frustración por tener que separarse de alguien con quien "había pensado envejecer juntos". Cerró el mensaje: "Me voy agradecida por lo vivido y con el corazón roto por uno de los años más lindos de mi vida".

Él, por su parte, publicó muy poco después: “Quería contarles que con Euge ya no estamos más juntos, y quería contárselos porque sé que hay muchos que se preocuparon. Sepan que nos queremos y quisimos mucho y que ninguno de los dos lastimó al otro, no se crean las boludeces que dicen por ahí".

Ahora, sin embargo, salieron a la luz nuevos datos. En Intrusos, Guido Záffora contó que un testigo dio detalles sobre una supuesta discusión final entre la China y Rusherking. Habría sido en la previa al show del cantante del 24 de marzo en el Arena Buenos Aires. “La China tenía que cantar, tenían todo listo. Ella llega tarde al ensayo y en un momento hubo un problema técnico que no gustó mucho”, contó. Tras esa situación, "ella le hace una escena de celos y le recriminó que le llegaban mensajes de diferentes chicas en Instagram”, dijo el panelista. "Los presentes se pusieron nerviosos y empezaron a correr a la gente que estaba arriba del escenario”, relató.

“Si vos seguís así, yo esta noche no canto”, fue una de las frases que la China le habría dicho a Rusherking. Ella finalmente no subió al escenario y estuvo en la platea. “Esto fue muy conflictivo para él, la trata de poco leal, de poco compañera, es una traición”, dijo el panelista. Por su parte, Maite Peñoñori sumó: “Otro reclamo fue que ella no lo ayudó mucho a promocionar el show”.