Rosario vuelve a latir al 2x4: cinco días de tango, milongas y un homenaje al Cholo Montironi

El Encuentro Metropolitano de Tango se desarrollará con conciertos, clases, exhibiciones y milongas en distintos espacios de la ciudad. La nueva edición llevará el nombre del histórico bandoneonista rosarino, fallecido en 2025.

Rosario vuelve a latir al compás del 2x4. Desde este jueves y hasta el lunes 25 de mayo, la ciudad será sede de una nueva edición del Encuentro Metropolitano de Tango , el tradicional festival que desde hace casi dos décadas reúne a músicos, cantantes, bailarines y amantes del género en distintos escenarios rosarinos.

Con sede principal en el Centro Cultural La Casa del Tango , durante cinco días el tango volverá a ocupar calles, teatros, centros culturales y pistas de baile en una celebración tanto para los seguidores históricos del género como para nuevos públicos que quieran acercarse. Las actividades también se desarrollarán en otros espacios de la ciudad como Galpón 11, el Teatro La Comedia, Calle Recreativa, la pista a cielo abierto Victoria Colosio, El Aura del Paraná y distintas milongas rosarinas.

Organizado por la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario y el Centro Cultural La Casa del Tango, este año, el encuentro lleva el nombre de Rodolfo “Cholo” Montironi, en homenaje al célebre bandoneonista, director y compositor rosarino fallecido el 25 de octubre de 2025 a los 95 años. Maestro del fuelle y referente indiscutido de la cultura tanguera local, su figura será uno de los ejes centrales de esta edición. “El 25 de mayo se realizará una nueva edición de la Milonga para el Cholo , una propuesta organizada por el artista plástico Sandro Alzugaray, para recaudar fondos para el busto homenaje que quedará emplazado en la Casa del Tango”, detalló a La Capital Viveka Alejandra Cáceres, una de las integrantes del equipo de trabajo de La Casa de Tango.

Cabe remarcar que, el Encuentro Metropolitano comenzó a realizarse en 2006 y, con el paso de los años, se consolidó como uno de los eventos más importantes de la escena tanguera regional. Tras una pausa entre 2019 y 2023, el festival regresó en 2024 y volvió a convertirse en un espacio de reunión para toda la comunidad del tango. “Se sintió mucho la falta del encuentro. Para quienes hacemos tango es un momento único del año que nos invita a reunirnos todos: bailarines, músicos, maestros, organizadores de milongas, DJs, artistas gráficos e historiadores. Es una oportunidad hermosa de reencontrarnos y se vive como una fiesta ”, expresó la organizadora.

Orquestas, quintetos, dúos, cantantes, docentes, gestores culturales y difusores del género serán protagonistas de una nueva edición de uno de los grandes clásicos culturales rosarinos. “Como argentinos, en algún momento nos tenemos que dejar emocionar y vibrar al ritmo del tango. Es muy lindo ver lo que pasa cuando la gente baila, esas caras de disfrute, esos abrazos. Vale el esfuerzo y el tiempo de acercarse”, sostuvo Viveka.

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Cinco días de tango, conciertos y milongas

Con una programación que se extenderá hasta el 25 de mayo, el Encuentro Metropolitano de Tango comenzará este jueves con propuestas en distintos puntos de la ciudad. Conciertos, exhibiciones, clases, seminarios y milongas formarán parte de una agenda pensada tanto para quienes viven el tango de cerca como para quienes quieran acercarse por primera vez al género.

Entre las actividades destacadas, Viveka señaló que uno de los momentos más esperados será la apertura oficial en el Teatro La Comedia. “Va a ser un concierto imperdible, con grandes artistas, de esos espectáculos que te dejan la piel de gallina y realmente emocionan”, aseguró.

También destacó la jornada del domingo 24 de mayo en El Aura, una propuesta pensada para vivir el tango de manera abierta y colectiva. Allí participará el equipo de Rosario Palpita Tango, portal dedicado a difundir la agenda tanguera de la ciudad, que organizará un “carrusel de escuelas” con la participación de distintos talleres y academias locales. “Van a convocar a 12 escuelas de tango de la ciudad para hacer una gran ronda de alumnos y bailarines de distintos espacios”, explicó.

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La tarde continuará con una milonga al aire libre abierta a todo público, musicalizada por la DJ rosarina María Cabrera y acompañada por música en vivo. En ese marco se presentará "La Máquina Invisible", un quinteto integrado por jóvenes músicos rosarinos que viene creciendo dentro de la escena tanguera nacional e internacional. “Son chicos jóvenes que realmente la están rompiendo, han viajado por Europa y tocaron mucho en Buenos Aires. Son excelentes músicos”, remarcó Viveka.

La jornada cerrará con un espectáculo de danza protagonizado por reconocidos bailarines y maestros de la ciudad como Soledad Cantarini y Diego Pérez, y Lucho Ratti y Flor Albano. “Es un evento que tiene un poco de todo, al aire libre, en una tarde de domingo que invita a disfrutar y vibrar el tango”, resumió.

Además, durante cada noche del encuentro habrá milongas abiertas en distintos espacios de la ciudad, muchas de ellas acompañadas por orquestas en vivo. Para Viveka, se trata de una experiencia que vale la pena vivir al menos una vez. “Siempre es una hermosa invitación para cualquier argentino acercarse a una milonga, conocer qué pasa ahí adentro y cómo es el mundo de los bailarines de tango”, expresó. “Van a tener para elegir jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, porque habrá dos o tres milongas por noche con orquesta en vivo”.

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Una ciudad atravesada por el 2x4

Más allá de los espectáculos y las milongas, el Encuentro Metropolitano de Tango también busca mostrar la vigencia y renovación que atraviesa hoy al género en Rosario. Para Viveka uno de los grandes desafíos sigue siendo acercar el tango a nuevos públicos y romper con ciertas imágenes tradicionales asociadas únicamente a las grandes orquestas de otra época. “A veces uno piensa en tango y solo se imagina las orquestas clásicas de la época dorada o músicos mayores. Pero actualmente hay un montón de chicos jóvenes haciendo tango, componiendo temas propios y también reinterpretando los clásicos”, señaló.

En ese sentido, destacó que Rosario mantiene una escena tanguera muy activa, con músicos, bailarines y espacios culturales que sostienen el género durante todo el año. “Rosario es la segunda ciudad del país en números tangueros. Hay muchísimos bailarines, muchas orquestas y muchos músicos haciendo tango”, afirmó.

Para la organizadora, el Encuentro Metropolitano funciona como un punto de reunión para toda esa comunidad artística. “Todo ese universo de artistas y trabajadores culturales merece un espacio donde encontrarse, mostrarse y también acercarse al público general”, sostuvo.

Programación Completa

Jueves 21 de mayo

21.30 h. Milonga Malena (Córdoba 3060) Dúo Ada Martinelli - José Luis Nocera. Organiza Alejandra Aguirre. Entrada paga

(Córdoba 3060) Dúo Ada Martinelli - José Luis Nocera. Organiza Alejandra Aguirre. Entrada paga 21 h. Milonga La Casona (San Lorenzo 2157)Dúo Analía Camiletti – Fabricio Breventano Organiza Germán Ruiz Díaz. Entrada paga

Viernes 22 de mayo

CC La Casa del Tango (Av. Illia 1750):

15 h Taller “Trabajo postural y estiramientos para músicos de tango”. Docente Cecilia Morini

17 h Tertulias Tangueras con Gerardo Quilici

19 h Especial Veladas Tangueras: Graciela Figari + Alquimia Tanguera

Teatro Municipal La Comedia (Mitre 958)

21 h. Concierto inaugural Metropolitano de Tango “Rodolfo Cholo Montironi. Malena Rossi y Leo Chaura + Joel Tortul y Leonel Capitano + Pianissimo

Milonga Roja (Salta 1568. PA)

22 h Malacara Tangoperro. Organiza Patricia Roja Mateos. Entrada paga

Milonga del Ovni (Urquiza 1539)

20 h Clase con Santiago y Diana

22 h Dúo Río Sur + Escolaso. Organizan Santiago Achilli, Diana y Juan Manuel Ingallinela. Entrada paga

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Sábado 23 de mayo

CC La Casa del Tango (Av. Illia 1750)

21 h Conciertos Tango Siglo XXI. Agustín Priotto + Madreselva + Masmédula + Lucas Querini Grupo

Pista Victoria Colosio (frente a La Casa del Tango)

19 h Milonga Mestiza + La Milonguera. Sexteto Pura Clase. Organizan Veronica Ledesma, Noelia González y Noelia Mascali. Entrada a la gorra

Galpón 11 (Estevez Boero 980)

17 h Presentación del Libro “Las Edades del Tango” (Planeta, 2025), de Sergio Pujol. Conversación con Lautaro Kaller. Presenta: Anabel Barboza

18 h Maratón tanguera

Los Cosos de al Lao + Politike + Quinteto Flammarión + Gustafsson - Berardo - Martez + Lengua Sangre

Milonga tempranera. Organizan Gaby Cuesta /Diego Marentes

Milonga Percanta (Salta 1568. PA)

22 h Orquesta Rosarina y Milonguera. Organizan Soledad Cantarini y Diego Pérez. Entrada paga

Nuevo Palais de Glace (Mitre 1024)

21 h Atémpora. Organizan Cristian Ruiz e Inés Otero. Entrada paga

Domingo 24 de mayo

CC La Casa del Tango (Av. Illia 1750)

10 h Tango en Calle. Conjuntos de Guitarras La Casa del Tango + Tango Clown Club

20 h Milonga La Piucarina. Organizan Carito Sastre y Laureano Álvarez Bava

El Aura del Paraná (Costa Nueva, Estévez Boero 750)

14 h Rosario Palpita Tango presenta: Carrusel de Escuelas Rosarinas

15 h Milonga El Aura: TDJ May Cabrera, música en vivo “La Máquina Invisible” + Show de baile Diego Pérez y Soledad Cantarini; Flor Albano y Lucho Ratti.

Galpón 11 (Estevez Boero 980)

15 h Tarde de Orquestas Tangueras en formación

Ensamble de Tango Escuela Municipal de Música + Orquesta La Cachetada + Orquesta de Tango del Guastavino + Orquesta Escuela de Tango.

19 h Clase + Sexteto Vendaval + Orquesta Utópica + Orquesta de Carlos Quilici

Milonga tempranera. Organizan Víctor Barrios / Nair Arias

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Milonga La Maga (San Martin 1455)

20:30 h Gran Milonga. Organizan Alcides Cloux y Virginia Muñoz. Entrada paga

Lunes 25 de mayo

La Casa del Tango