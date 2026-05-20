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Un club de Armstrong le ganó un juicio a Central por el pase de un jugador que erró un penal clave

Defensores de Armstrong recibirá más de 45 mil dólares por derechos de formación de un exvolante canalla. El club de arroyito tiene una semana para apelar

20 de mayo 2026 · 17:43hs
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Un club de Armstrong le ganó un juicio a Central por el pase de un jugador que erró un penal clave

Rosario Central recibió una sentencia desfavorable para las arcas del club tras perder un juicio por 46.800 dólares con Defensores de Armstrong por los derechos de formación de Fabián “Fito” Rinaudo, volante que pasó entre 2019 y 2021 por el Canalla y disputó la Supercopa Argentina de 2019.

El Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial de Cañada de Gómez, a cargo de la jueza Carolina Lucía Kauffeler, firmó la sentencia contra Central y obligó al club de Arroyito a pagar unos 46.800 dólares, que equivalen al 4,68% del valor neto estipulado en las transferencias previas de los derechos formativos, cifrado en 1 millón de dólares.

A ese monto, aclararon desde el club, se debe sumar un interés anual del 6% desde 2019, lo que elevaría el monto a pagar por parte del Canalla a unos 70 mil dólares.

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El fallo de primera instancia ingresó en el periodo de apelaciones y Central tendrá hasta el 27 de mayo para presentar reparos y estirar la sentencia definitiva. En caso de que no suceda, el club rojo y negro de Armstrong recibirá un monto más que bienvenido.

Por qué reclamó Defensores

El club de la Liga Cañadense se amparó en la ley nacional 27.211, aprobada en el Congreso de la Nación en noviembre de 2015 e impulsada por la exlegisladora santafesina Claudia Giaccone.

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Esa norma reconoce los derechos de formación de los clubes en Argentina y Defensores de Armstrong presentó la documentación que ligaba a Fabián Rinaudo a la institución entre 1995 y 2005, durante su periodo de formación para luego dar el salto a Gimnasia y Esgrima de La Plata, donde debutó oficialmente.

El 28 de diciembre de 2018, Rinaudo firmó contrato con Rosario Central y según estimaciones del club demandante el pase fue de 1 millón de dólares. Como Fito se formó durante una década en Armstrong, al club le correspondía el 4,68% del pase, es decir, 46.800 dólares.

Una vez firme la sentencia, la juez dictaminó que Rosario Central tiene 20 días para cancelar la deuda que incluye el capital principal más un interés anual del 6% por cada uno de los siete años que se demoró el proceso judicial. Por otro lado, los costos del proceso judicial también deberán ser abonados por la entidad de Arroyito.

>> Leer más: Fabián Rinaudo ya no es más jugador de Central

Además, la jueza Kauffeler especificó que el pago debe realizarse en billetes de dólar estadounidense o, en su defecto, en pesos tomando como referencia la cotización del dólar comprador del Banco de la Nación Argentina (BNA).

Como la ley 27.211 está vigente desde 2015, Defensores de Armstrong no pudo reclamar por los pases de Rinaudo de Gimnasia a Sporting de Lisboa en 2011, ni del club portugués al Catania de Italia en 2014.

Rinaudo en Central

Fabián Rinaudo dejó de ser jugador de Central en noviembre de 2021. Tras recibir el alta médica de su lesión en los tendones de la rodilla, el futbolista quedó en libertad de acción ya que el club no renovó su contrato. El mismo se le había vencido a fines de junio de 2021, pero como Fito estaba lesionado, recuperándose de una intervención quirúrgica, Central se vio obligado a pagarle el sueldo.

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La baja de Rinaudo será un problema para el Kily.

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Rinaudo fue operado en febrero de ese año por una rotura parcial aguda del tendón rotuliano de la rodilla izquierda y en ese momento se estableció un período de recuperación de entre cuatro y seis meses.

Fito Rinaudo jugó su último partido en el canalla el 15 de febrero de 2021 cuando Central venció 2 a 1 a Argentinos Juniors en el Gigante de Arroyito con goles de Luca Martínez Dupuy y Lucas Gamba, por la 1ª fecha de la Copa de la Liga Profesional y fue suplantado por Francesco Lo Celso a falta de 10' para la finalización.

>> Leer más: La sentida despedida de Ruben a Veliz en Central: "Seguramente no va a ser la última"

En el Canalla llegó a jugar 54 partidos, anotar 3 goles y dar cuatro asistencias. Nunca vio la roja y fue un estandarte en el equipo que comandó Diego Cocca. Había llegado a Central en el mercado de pases del verano de 2019 para reforzar el equipo campeón de la Copa Argentina.

Aunque dejó una buena imagen en la tribuna canalla, Rinaudo tuvo su noche negra con el club de Arroyito el 3 de mayo de 2019 por la Supercopa Argentina ante Boca.

Central aguantó el 0 a 0 y estiró la definición desde el punto penal, que fue una serie perfecta hasta que le tocó a Fito. Los cinco canallas anotaron, lo mismo hicieron los ejecutantes Xeneizes, pero en el sexto tiro Rinaudo no pudo vencer a Esteban Andrada que atajó el remate, luego Carlos Izquierdoz fue certero, anotó y le dio el título a Boca.

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