Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Un repaso por algunas de las propuestas teatrales de los próximos días en la ciudad: dramas, teatro independiente, microteatro y más

En Rosario siempre hay mucho teatro . Hay muchas nuevas propuestas para ver el finde largo en la ciudad. Para orientarse ante la multiplicidad de propuestas, un repaso por las funciones que tendrán lugar en los próximos días , en diversos espacios independientes, tradicionales y comerciales de la ciudad.

Un grupo de jóvenes decide vivir en comunidad criando un chancho como forma de trabajo y organización colectiva. Pero lo que parecía un proyecto compartido pronto revela tensiones profundas, el animal empieza a encarnar tanto el deseo de autonomía como las lógicas del sistema que intentaban evitar.

Tras el paso inquietante de un cometa y un juicio simbólico al chancho que no logra resolver los conflictos, la comunidad elige a uno de sus integrantes como representante, enviándolo a buscar respuestas para todos. Entre rituales, confesiones, recuerdos de infancia y reclutamiento para formar un ejército loco, los integrantes de la comunidad deberán enfrentar una pregunta inquietante: que los unió realmente y que están alimentando cuando alimentan aquello que crece entre ellos.

La obra explora con humor y poesía, el frágil equilibrio entre lo colectivo y lo individual, entre el deseo de construir un mundo nuevo y las marcas profundas que cada uno y cada una trae consigo.

Elenco: Martin Edery, Martina Amici, Mateo Bornia de Baere, Julieta Bucci, Jose Maria (Pelu) Celoria, Tomas Pareto, Franco Ciafardini, Anabella Rius. Dirección: Jorge Ferrucci y Pablo Fossa

- "Semillas". ÚNICA FUNCIÓN. 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991).



“Semillas”, de Gato Molina, es una obra de teatro donde un actor, a través de 14 personajes, busca recuperar la costumbre tan hermosa y olvidada de contarnos historias.

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- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Sesión central. -"LUNA CON GATILLO": Un reencuentro inesperado a la luz de la luna. Y una misma pregunta que brota del cuerpo: donde hubo fuego, ¿cenizas quedan? Dramaturgia y dirección: Sebastián Villar Rojas. Actúan: Lucky Matricardi y Cecilia Patalano. - "VACAS SAGRADAS": Una pareja aloja a un joven indio por intercambio cultural. La convivencia expone los prejuicios del hombre y genera tensiones. De Daniel Dalmaroni. Dirección: Walter Operto. Actúan: Silvina Santandrea y Sergio Valdano. - "MINIATURAS": Una joven asiste a una entrevista de trabajo en la casa de un hombre ciego. A oscuras, los dos descubren lo que no hace falta ver. Dirección y dramaturgia: Federico Rathge. Actúan: Oscar Domínguez y María Muro Condines. - "LA CRIPTA": En una cripta detenida en el tiempo, tres seres mitológicos protagonizan un ritual inquietante y fascinante. Entre danza, voces y visiones, lo oculto despierta y vuelve para estremecer a quien se atreva a entrar. En escena: Mauro Cappadoro, Diego Stocco y Ulises Fernández. Dirección: Marcelo Días y Alejandra Anselmo

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Sesión golfa. - "CUPIDOS": Dos virgos. Dos cupidos. Un solo objetivo: flecharte de risa. Dramaturgia y dirección: Sebastián Villar Rojas. Actuación: Germán Basta, Vicky Picech. - "EGO TE ABSOLVO": Un ex monaguillo, buscado por la policía, irrumpe en la oficina de su confesor de la infancia. Lo que parecía un reencuentro inocente se transforma en un brutal cara a cara. De Nacho Novo. Dirección: Carla Saccani. Actúan: Juan Ferragutti y Martín Fumiato. - "AEROPIÑAS ARGENTINAS": Turbulencias, sacudones y vertiginosas caídas ¿Te embarcas? Dirección: Camila Hidalgo Solís. Actúan: Mauro Sabella y Carolina Diez. - "MARICÓN": Un híbrido entre la danza, el teatro y la performance. Un viaje entre la infancia y el presente de un bailarín, para sumergirnos en las problemáticas de odio, bullying y discriminación que padecen las disidencias sexuales. Con León Ruiz

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Viernes 22 de mayo



- "Perfume patria". 21hs. Madma Espacio (Balcarce 837)

Próximas funciones: todos los viernes de mayo y junio



Theobald, partido de Santa Fe, comienzo de los años 70. El padre ha muerto, o eso parece. Parte de la familia, enceguecida por la ambición, intenta sacar un rédito obsceno de esa desgracia. Una bruta melancolía de tiempos de abundancia pasado los invade. Estafas, mentiras, deslealtad e infidelidades se entrecruzan en este sinuoso camino. Cae la noche en la vieja casona. Irene ensaya para el último acto escolar.

Perfume Patria es una comedia dramática, criolla y disparatada. Propone una experiencia de cercanía extrema con el espectador. La obra se desarrolla en una casona antigua en pleno centro de la ciudad de Rosario. El espacio escénico es esa casona misma, ambientada en los años 70. El público será parte de esa familia, compartirá los mismos espacios de la casa donde se desarrolla la obra. Habrá brindis de bienvenida, música y diferentes espacios a elección para transitar la antesala de la obra y ver lo que allí sucede.

Dirección: Francisco Fissolo. Dramaturgia: Juan Rodriguez y Francisco Fissolo. Actúan: Adrián Terrazzino, Ana Salinas, Macu Mascía, Nicolás Marinsalta, Lucrecia Mubilla, Luz Battagliotti y Pedro De Moya

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- "Sueño gris". 21hs. Sala La Escalera (9 de julio 324)

Próximas funciones: viernes 29 de mayo



"Sueño gris" es un arrebato que desborda y arrastra a todos, anulando la posibilidad de espectadores inocentes. Es casi una metáfora de la violencia latente en la memoria colectiva: un pasado bélico que se filtra en lo cotidiano y convierte lo banal (una moto, una discusión) en un campo de batalla. Actúan: Carolina Boetti, Franco Sosa, Blas Zanella. Dramaturgia y dirección: Leonel Giacometto.

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- " El equilibrista". 20hs. Teatro La Comedia (Mitre 958)

Descuentos: 30% de para socios y socias de Tarjeta de Beneficios La Capital



Mi abuelo tocaba el acordeón junto a una caja que decía “Frágil”. Una caja similar a la que mi padre usaba para guardar las obras de arte, que remataba. Mi abuela soñaba con cajas que no habría. Un día le conté que yo también soñaba con una. Me aconsejó que no la abriera. Cuando me animé, la abrí, y entendí a mi papá. Luego abrí otra, y comprendí a mis tíos. Hasta que en la última, me encontré a mí. Mi abuelo había atravesado el mar con su acordeón, oculto en esa caja que decía “Frágil”. El mismo mar que tuve que atravesar yo, para saber de dónde venía. Ahora entiendo por qué. Autores: Patricio Abadi, Mariano Saba y Mauricio Dayub. Dirección: César Brie. Actúa: Mauricio Dayub

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- "Rojos Globos Rojos". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148).

Próximas funciones: todos los viernes de mayo

Rojos Globos Rojos es una multiplicación, una reescritura que incluye escenas y fragmentos de otras obras fundamentales del propio autor. La Muerte de Marguerite Duras, Pablo, Cámara Lenta, Paso de Dos, Cerca, Potestad, profundizan el mundo pavlovskiano y nos muestran a través de El Cardenal y Las Popis la desesperación por mantenerse en el escenario, ante el posible cierre de su teatrito. Con dramático humor, nos cuentan sobre sus pasiones, miedos, amores, ilusiones, en un claro homenaje al teatro independiente. El Teatrito el Globo Rojo es su lugar de resistencia ante el vaciamiento y la privatización de la cultura que vive la ciudad. Autor: Eduardo Pavlovsky. Actores: Diego Bollero - Cardenal, Estella Argüello - Pepi, Laura Fuster - Pipi. Dirección General: Francisco Alonso.



- "El eco de lo invisible". 21hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Próximas funciones: todos los viernes de mayo

Una pareja de ancianos detenida en el tiempo se prepara para un acontecimiento crucial en su hogar. A medida que los preparativos avanzan, la realidad se vuelve difusa y la comunicación se transforma en un laberinto de confusión y surrealismo. Intérpretes: Marilina Baroni & Martín Salomon. Dirección: Romina Piatti.

- "Socavón". 21hs. Teatro de La Manzana (San Juan 1950)



Espectáculo teatral y audiovisual acerca del genocidio. Dirigida por Matías Martínez. Actúan: Laura Copello, Guillermo Peñalves y Graciana Tucat. Dramaturgia: Luis Cano.

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- "El día que faltemos". 21hs. Sala Tandava (9 de Julio 754)

Próximas funciones: todos los viernes de mayo



El día que faltemos es una obra de teatro que explora la memoria, la ausencia y los lazos invisibles que dejan las personas cuando ya no están. La historia sigue a tres hermanos que, tras las pérdidas, habitan la vieja casa donde crecieron en el humedal alejados de todos separados por un río. A lo largo de una noche cargada de silencios y recuerdos, salen a la luz secretos, culpas y afectos no dichos. Entre lo real y lo simbólico, ellos tres enfrentan la pregunta inevitable: ¿Qué queda de nosotros en los otros cuando ya no estamos? La obra invita a reflexionar sobre la huella emocional y simbólica que dejamos y la forma en que seguimos existiendo en quienes nos recuerdan. Idea y Dirección: Alejandro Leguizamón. Actúan: Lautaro Zencic, Alan Cardona y Esteban Ameriso

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- "El líquido táctil". 21hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Próximas funciones: todos los viernes de mayo



De Daniel Veronese. Un actor, más su hermano actor, más su esposa actriz, más un pianista contratado.O una actriz con su marido actor en una relación insostenible, reciben una visita importante. O un hermano que visita a su hermano sin saber con qué se encontrará. O un pianista contratado para sostener lo imposible. Una discusión entre la perra Lassie, el arte del siglo XX y cómo dejar de fumar deriva en un asesinato. El sinsentido de la existencia puede ser su sentido. Nada puede salir mal. Actúan: María Laura Silva, Adrian Giampani, Miguel Bosco y Luciano Duri. Dirección: Cristian Marchesi

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- "Presidente Schreber". 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

Próximas funciones: viernes 29 de mayo

De Hugo Cardozo. La obra sigue la compleja vida de Daniel Paul Schreber, un hombre atrapado entre las realidades y sus delirios. A medida que su salud mental se deteriora, su mente se ve invadida por visiones de un poder divino y una lucha constante con su propia identidad. En una serie de tensas interacciones con su médico, el Dr. Flechsig y figuras familiares, la obra explora sus experiencias de paranoia, las angustias del tratamiento psiquiátrico de la época y su búsqueda desesperada por encontrar sentido a su trastorno. A través de un relato intenso y lleno de contradicciones, el público se enfrenta a los límites de la razón y la percepción humana, en un retrato desgarrador de la enfermedad mental.

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- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Misma programación que el jueves.

Sábado 23 de mayo

- "Hervidero". ESTRENO. 21hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Dos socias. Un proyecto: abrir un pequeño local de moda circular en calle San Luis. Soñar un futuro mejor. Salir del barrio y llegar al centro. Progresar. Volverse nadie. Actúan: Paula García Jurado y Anahí Gonzalez Gras. Dirección y dramaturgia: Elisabet Cunsolo

- "Yo somos". 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

Próximas funciones: todos los sábados de mayo



Un hecho inédito: por primera vez, un elenco inclusivo realiza temporada dentro de la cartelera del teatro independiente de Rosario. "Yo somos" es una obra colectiva de Red Radamés que propone una experiencia escénica donde lo íntimo y lo común se entrelazan. La obra, interpretada por un elenco integrado por personas con y sin discapacidad, combina teatro y música en vivo para construir un universo poético y con humor, en el que emergen historias, deseos y recuerdos que invitan a pensar la vida en comunidad. Con más de 20 años de trayectoria en la creación de espacios teatrales inclusivos, Red Radamés marca un hito al formar parte por primera vez del circuito independiente rosarino con una temporada sostenida, consolidando su recorrido artístico y ampliando las fronteras de la escena local.

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- "Volar es humano, aterrizar es divino". 20.30hs. Teatro El Círculo (Laprida 1223)



Con una mirada crítica, que combina humor, ironía y reflexión, Piñeyro nos lleva de la risa a la lucidez en un viaje que desarma los mitos sobre los peligros de volar. La innovadora puesta en escena incluye la recreación de una cabina en escala real de un Boeing 707 y un juego de proyecciones envolventes de alta resolución que sumergen al espectador en una experiencia inmersiva donde teatro y cine se fusionan. Piñeyro propone a la aviación como modelo a seguir para evitar el caos y la improvisación en la política, la salud, la educación, los medios, la justicia y el mundo en el que vivimos. Porque el verdadero peligro no está en volar sino en la superficie.

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- "¿Y cómo bajó Bayer?". 21hs. Sala La Escalera (9 de julio 324)

Próximas funciones: sábado 30 de mayo

Una comedia policial de Leandro Aragón. En pleno corazón de la ciudad, los propietarios de un edificio se disponen a iniciar la rutinaria reunión de consorcio. La escena parece marcada por la monotonía… hasta que el ascensor llega, se abre y la reunión se transforma en un escenario de intriga: cada vecino es testigo, cada palabra se vuelve sospecha. Actúan: Claudia Gri, Miguel Igarza, Verónica Pecorari, Oscar Mori, Patricia Chaves, Milton Beas, Adrián Hang, Gra Carrizo y Ricardo Caruso.

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- “La última jugada”. 21hs. Sala Tandava (9 de Julio 754)

Próximas funciones: sábado 30

Cinco hermanos. Una decisión inevitable. Un pasado que vuelve para poner en jaque los vínculos, la infancia y las heridas de una familia disfuncional de los años 90. Cada error los enfrentará a una partida donde solo podrán ganar quienes se animen a soltar el peso que cargan hace años. Autor y dirección: Esteban Carlos Cabrera. Elenco: Stefano Wilchen, Julieta Fernandez, Dafne Mangini, Camila Acosta y Marcelo Aranda.

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- Ciclo Escenarias: "El laberinto hacia la simplicidad". 21hs. Teatro La Morada (San Martín 771)



Inspirada en Milena Jesenská. La obra reivindica a la periodista y traductora checa más allá de su vínculo con Kafka, resaltando su integridad y pensamiento crítico. Actúa: María Victoria Vitta. Dirige: Mailín Sylvester.

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- "Stefano". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los sábados de mayo

Stefano es un grotesco criollo. Su protagonista es un músico egresado del conservatorio de Nápoles que llega a la Argentina, como muchos inmigrantes de principios del siglo XX, con la ilusión de hacer "La América". Su deseo es ser un músico celebre, escribir una gran opera, y que lluevan las esterlinas. Nada de eso ocurre. Las exigencias de una sobrevivencia dificultosa y/o sus propias limitaciones como autor callan su canto. La búsqueda del ideal, la vocación artística y los conflictos familiares son algunos de los temas que, entre lo trágico y lo cómico, se exponen de manera descarnada en esta obra referente de nuestro grotesco. Autoría: Armando Discépolo. Intérpretes: Cristian Marchesi, Claudio Danterre, Estela Argüello, Patricia Pareja, Diego Bollero, María Florencia Echeverria, Ignacio Almeyda, y Marcelo Lamberti. Dirección: Rody Bertol

- "Suabia". 21hs. Teatro de La Manzana (San Juan 1950)

Próximas funciones: todos los sábados de mayo



Una estación vacía. Una noche de lluvia y de paro ferroviario. Dos desconocidos obligados a esperar. Lo que comienza como una charla absurda se convierte en un duelo de ingenio. Entre humor oscuro y tensión creciente, “Suabia” explora un territorio donde las palabras ya no son solo opiniones, sino acciones. Actúan: Alejandro Pérez Leiva y Fran Alonso. Dirección: Germán Lucatti. Dramaturgia: Leonel Giacometto.

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- "Leer para creer". 16hs. Cultural de Abajo (Entre Rios 579)

2x1 para infancias

Una obra lúdica y divertida que nos invita a dejar las pantallas por un rato para sumergirnos en la magia de los libros. Malena descubrirá sus cuentos olvidados en un viejo baúl y todo cambiará. Volverà a su realidad con mucho para contar.

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- Experiencia FAPP. 21hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)



Durante los sábados mayo y junio se puede conocer esta experiencia subterránea que une teatro, comida y tragos en el Cultural de Abajo. Cada fin de semana se renueva la cartelera para disfrutar de este evento más de una vez. Este sábado: - “Qué suerte ser de Géminis”. Los geminianos tienen mala fama, pero igual son encantadores. Sofía no va a quedarse con la duda. Actúa: Sofía Dibidino. Dirección: Mayra Sánchez. - “Bendito el fruto”. Concepción y Francisco lideran un exitoso emprendimiento, pero un imprevisto cambiará los planes y pondrá en riesgo su amistad. Actúan: Macu Mascía y Marco Cettour. Dramaturgia: Luciana Mangó. Dirección: Luciana Mangó y Úrsula Díaz. - “Consorcio Tijeras”. Una reunión de consorcio, dos vecinas, dos mujeres, dos monstruos. A veces, la tragedia y el amor pueden darse en el palier de un edificio. Actúan: Leandro Doti y Aquiles Pelanda. Dirección: Doti y Pelanda

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- "Ota, teatro para bebés 2". Infantil. 16hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los sábados de mayo

25% de descuento con Tarjeta de Beneficios del Diario La Capital



Para bebés de 0 a 3 años. En el medio de las olas y por el fondo del mar, Ota la tortuga grandota, busca su casa. ¿Dónde estará? Premio Estrella de Mar 2025. Premio Rosarigasinos 2025. Actúan: María Soledad Galván y Santiago Pereiro. Idea, Dramaturgia y Dirección: Carla Rodríguez.

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- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Misma programación que el viernes.

Domingo 24 de abril

- "La casa suiza". 12.30hs. Teatro de La Manzana (San Juan 1950)

Función + almuerzo

Próximas funciones: todos los domingos de mayo



Una madre a punto de olvidarlo todo, dos hijos intentando no perderla para siempre, una pared inclinada prediciendo el derrumbe. La ciudad de Rosario, la amistad, el amor, la política y el exilio traman esta historia, que es también una versión dislocada de La novicia rebelde. ¿Cómo se transita el caos cuando no se puede evitar el olvido? Equipo de dirección: Tania Scaglione, Julieta Yelin, Ximena Pereyra, y Claudio Lo Giudice. Actúan: Ricardo Arias, Germán Basta, Laura Copello, Vilma Echeverría, Mumo Oviedo, José Pierini e Irupé Vitali

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- "La rota madre que te parió". GRATIS. 17.30hs. Teatro La Comedia (Mitre 958)



La madre, una actriz en decadencia, de vasta y exitosa trayectoria en su juventud, viene a visitar a sus hijas después de pasar siete años sin verlas. En la casa viven Hilda y Aída, la primera está dedicada al cuidado de su hermana menor quien sufre una severa discapacidad que la tiene postrada en una silla ortopédica. Aída ya no puede hablar correctamente, Hilda traduce lo que dice para que la madre pueda entenderla. Entre memorias, reproches y caricias, la madre y sus hijas pasarán una jornada desopilante, tal vez la última, en esa casa natal. Dramaturgia y dirección: Gustavo Guirado. Actúan: Claudia Schujman, Natalia Alvarez Dean y Anahí Gonzalez Gras

"La rota madre que te parió" fue ganadora de Espacio Santafesino 2024 y tuvo su temporada estreno en 2025 con funciones a sala llena en Rosario. Durante dicho año participó del Festival Internacional de Artes Escénicas de Rosario (FAER), fue invitada por el Ministerio de Cultura de Santa Fe al ciclo “Escénicas en la Cervantes” y realizó su primera gira por Entre Ríos. También, fue nominada a los premios Butaca 1 en las categorías mejor obra, mejor dirección y mejor actriz dramática.

Se presenta en el marco de Tardecitas en La Comedia. Un ciclo pensado para encontrarnos, charlar y disfrutar del mejor teatro rosarino. Un plan para terminar la semana con la mejor energía.

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- "Los santos". ÚNICA FUNCIÓN. 20.30hs. Teatro de La Manzana (San Juan 1950)



Una historia de amor grotesca y delirante. Vasos, botellas y dos hombres en lo profundo de una casa en ruinas a punto de derrumbarse... al igual que sus mentes. Una obra de Circo minimal y Teatro de objetos.

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- "Luna gatuna". INFANTIL. 15hs y 16.30hs. La Orilla Infinita (Colón 2158)



Una noche de verano, en una ciudad, el gato Alebrijes se asoma por la ventana y descubre la luna. ¿Abrimos las páginas del libro para contar este cuento? Luna Gatuna es un cuento narrado con títeres y objetos que invita a las infancias a ser parte del relato. Adaptación de Laura Carassai del cuento “El gato que quiso comerse la luna” de Javier Villafañe. Actuación: Yanina Gaggino. Dirección: Melina Carta Díaz.

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- "Glosario Posamoroso". 20hs. Cultural de Abajo (Entre Rios 579)

Próximas funciones: 31 de mayo

La presentación escénica de un conjunto de palabras que forman parte del vocabulario moderno en el contexto de una separación amorosa. Cuatro actrices transforman el escenario en un cuerpo poético, mientras exponen las palabras y definiciones que conforman el vasto universo del duelo. Actúan: Ainés Arribalzaga, Cecilia Tesei, Julieta Peirone, Lucía Boero. Direción: Mati Federico

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- "Festival UAIFAI de Micromonólogos". 19.30hs. La Trama Espacio Cultural (San Luis 1641),

Próximas funciones: 31 de mayo a las 19.30



Durante el mes de mayo, Rosario será una de las sedes del Festival UAIFAI de Micromonólogos, un proyecto que articula edición, escena y territorio, reuniendo a artistas de distintas ciudades en una red de creación contemporánea. El festival propone una experiencia escénica singular: un programa de micromonólogos en el que varias obras breves conviven en una misma función. Piezas intensas, de corta duración, donde la palabra y la actuación concentran toda la potencia del hecho teatral. Una escena que hace de la brevedad su mayor fuerza expresiva.

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- "Sin pan y sin trabajo". 19.30hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los domingos de mayo



Un grupo de actores y una actriz, vienen representando la composición de la pintura desde sus orígenes. Se presenta como una ficción meta teatral en la que el grupo de actores se encuentran inmersos en la composición que representa el cuadro histórico de Ernesto de la Carcova, intentan sobrevivir, comprender el bombardeo de la realidad histórica política argentina, atmósfera que se filtran en su encierro metafísico. El dialogo explota con la Historia Argentina, revividos a través del juego de la tómbola teatral. Hay que salvar la pintura, el arte como resistencia cultural. Dirección y dramaturgia: Hugo Cardozo. Actuación: Analia Agustinelli, Daniel López, Chelo Longhi, Manuel Salas, Daniel Sanzberro.



- "Mujer puesta". 20hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Próximas funciones: todos los domingos de mayo



¿Cuántas facetas distintas tenemos, que al mismo tiempo son una sola? Al final todas nosotras somos una misma. Dirección: Ara Mainque. Actuación: Josefina Aberastegui