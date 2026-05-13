Rosario vuelve a ser el escenario de un nuevo Encuentro Metropolitano de Tango

Del 21 al 25 de mayo, la ciudad se convierte en la sede del tango. Habrá seminarios, talleres y música en vivo en distintos espacios culturales

Un año más, Rosario volverá a convertirse en el centro simbólico del tango . Del 21 al 25 de mayo, la ciudad será sede de una nueva edición del Encuentro Metropolitano de Tango , el tradicional evento que reúne a músicos, cantantes, bailarines y amantes del 2x4 de toda la región. A dos décadas de su primera edición en la ciudad, este año se rendirá homenaje al reconocido bandoneonista rosarino Rodolfo “Cholo” Montironi, figura emblemática del género que falleció el 25 de octubre de 2025 a sus 95 años.

Desde 2006, el Encuentro Metropolitano de Tango se realiza en la ciudad, con el fin de revitalizar la cultura local tanguera. En esta oportunidad tendrá como sede principal el Centro Cultural La Casa del Tango , aunque las actividades se extenderán a otros doce espacios de la ciudad, entre ellos Galpón 11, el Teatro Municipal La Comedia, Calle Recreativa, la pista a cielo abierto Victoria Colosio, El Aura del Paraná y las milongas Malena, La Casona, PerCanta, Nuevo Palais de Glace, Del Ovni y La Maga.

Orquestas, quintetos, dúos, cantantes, docentes, gestores culturales y difusores del género formarán parte de esta edición 2026 de uno de los clásicos culturales rosarinos. Durante cinco días, el tango volverá a ocupar calles, teatros, centros culturales y pistas de baile en una celebración que busca emocionar tanto a los seguidores históricos del género como a nuevos públicos.

Además de conciertos y milongas abiertas para quienes disfrutan del tango danza, el encuentro ofrecerá seminarios, clases y espacios de formación pensados tanto para aficionados como para quienes buscan profundizar en la cultura tanguera. En ese marco, también se presentará "Las edades del Tango", el último libro del historiador Sergio Pujol.

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Un homenaje a Rodolfo “Cholo” Montironi

La edición 2026 del Encuentro Metropolitano de Tango estará dedicada a Rodolfo “Cholo” Montironi, el célebre bandoneonista, director y compositor rosarino que falleció el 25 de octubre de 2025, a los 95 años. Considerado uno de los grandes maestros del bandoneón y una figura fundamental del tango argentino, su legado artístico y cultural atravesará gran parte de la programación de este año.

Nacido en Rosario, en 1930, pasó el resto de su vida en lo que por aquel entonces se llamaba Pueblo Paganini. Su carrera comenzó de manera prematura, cuando tenía apenas 8 años y desde allí exhibió una inusitada pasión por el fuelle y la música al compás del 2x4.

Por aquel entonces se lucía por las calles del bohemio barrio de Pichincha donde un modesto "platito" hacía las veces de gorra para juntar algunos pesos en cada pieza que interpretaba.

A lo largo de su extensa trayectoria llevó su música a escenarios de Europa, América y Asia, y compartió orquestas con figuras consagradas del tango como Enrique Mario Francini, Armando Pontier, Carlos García y Domingo Federico. Su talento y compromiso con la música popular lo convirtieron en una referencia ineludible del género.

Su reconocida y prolífica trayectoria musical lo transformaron en Artista Distinguido de Rosario, y su nombre quedó grabado en la esquina de Aristóbulo del Valle y Pueyrredón, en pleno barrio Pichincha, mientras que en 2002 fue declarado Ciudadano Ilustre de Granadero Baigorria.

Cholo Montironi se mantuvo siempre firme con su bandoneón y grabó hasta sus últimos días. Muestra de ello es el premio Rosario Edita que ganó en 2021 por el álbum que compartió con Martín Tessa.

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