El pádel sigue creciendo: llega por primera vez la Copa Santa Fe

El certamen se realizará durante todo el fin de semana largo y participarán 312 jugadores. En esta nota, los lugares donde se jugarán los partidos

La primera edición de la Copa Santa Fe de Pádel se disputará durante todo fin de semana largo

El pádel santafesino vivirá un fin de semana histórico con la disputa de la primera edición de la Copa Santa Fe de Pádel , competencia organizada por la Federación Santafesina de Pádel y que marcará un antes y un después para este deporte en la provincia.

Por primera vez, el pádel formará parte de la tradicional Copa Santa Fe impulsada por el Gobierno de la Provincia, un hecho que refleja el enorme crecimiento que viene teniendo esta disciplina en toda la región y el lugar cada vez más importante que ocupa dentro del deporte santafesino.

La competencia se desarrollará durante el sábado23, domingo 24 y lunes25, con la participación de trece equipos, con todas las categorías amateurs y un total de 312 jugadores, en una convocatoria sin precedentes para el pádel provincial.

Además del gran nivel deportivo, el torneo tendrá una importancia clave desde lo competitivo: esta etapa clasificará a los dos mejores equipos de Rosario para disputar la final regional en busca del título de campeón de la Copa Santa Fe.

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Los encuentros se jugarán en tres importantes sedes de la ciudad: Padelway, La Cancha y Global Pádel, donde se espera una masiva concurrencia de público durante las tres jornadas.

Pádel en crecimiento sostenido

Desde la organización destacaron el crecimiento sostenido que viene mostrando el pádel en Rosario y toda la provincia, tanto en cantidad de jugadores como en convocatoria, infraestructura y nivel competitivo.

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La incorporación del pádel a la Copa Santa Fe representa un reconocimiento al trabajo que desde hace años vienen realizando dirigentes, clubes, complejos y federaciones para seguir impulsando un deporte que no deja de expandirse y que hoy atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia.