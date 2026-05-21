El pádel sigue creciendo: llega por primera vez la Copa Santa Fe

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Millones para todos lados: el Quini 6 tuvo ganadores en el Tradicional y en La Segunda
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Zona Fría: todos los hogares rosarinos podrían sufrir una suba en la boleta de gas
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Incendios en las islas: la causa suma presión y piden pericias en los terraplenes
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Un club de Armstrong le ganó un juicio a Central por el pase de un jugador que erró un penal clave
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Quiso gambetear un control y cayó con figuritas del Mundial de contrabando
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Refuerzan la prevención de intoxicaciones por monóxido de carbono
Policiales
Crimen de Benjamín: cayó un joven y continúa prófugo el principal sospechoso
Economía
El superávit comercial fue récord en abril: crecen las ventas y caen las compras
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Santa Fe ya perdió 2.870 empresas y 18.395 empleados durante la era Milei
Economía
La paritaria de aceiteros se calentó con un pedido salarial rechazado
El Mundo
En medio de las protestas, el presidente boliviano negó que vaya a renunciar
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Estados Unidos acusó a Cuba de derribar aviones civiles en 1996
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Masiva Marcha del Silencio por los desaparecidos de la dictadura en Uruguay
POLICIALES
Bandera con mensaje intimidatorio en colegio: segunda vez en el año
Política
Milei reúne al gabinete el 25 de mayo para ordenar la interna libertaria
La Ciudad
Noche en mi Barrio llega a Arroyito con música y comercios abiertos
La Ciudad
La Marcha Federal de Salud se hizo escuchar en Rosario: "El sistema está roto"
Política
Scioli defendió a Adorni en Rosario y dijo: "La economía funciona cada vez mejor"
POLICIALES
Cayó preso acusado por robos de teléfonos celulares en el centro
Política
Reforma en seguridad: "Las garantías constitucionales están salvaguardadas"