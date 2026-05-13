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Teatro, meriendas y domingos de otoño: La Comedia lanza un ciclo gratuito con obras rosarinas

“Tardecitas en La Comedia” ofrecerá cinco obras rosarinas entre mayo y junio con entrada libre. Habrá drama, humor y clásicos revisitados

13 de mayo 2026 · 10:43hs
Llega un ciclo para cerrar la semana con teatro y encuentros

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Los domingos de otoño en Rosario tendrán una postal conocida, pero muchas veces olvidada: teatro, café, charlas y una sala histórica abierta para volver a encontrarse. Con esa idea, el Teatro Municipal La Comedia pondrá en marcha “Tardecitas en La Comedia”, un ciclo gratuito que durante mayo y junio reunirá algunas de las producciones más destacadas del teatro rosarino contemporáneo.

La propuesta comenzará el 17 de mayo y combinará funciones teatrales, espacios de encuentro y meriendas al paso en la emblemática sala de Mitre 958.

La iniciativa busca recuperar el ritual de la salida teatral de domingo por la tarde, en un contexto donde los espacios culturales intentan sostener público y actividad en medio de la crisis económica.

Cinco obras rosarinas para volver a habitar el teatro

El ciclo incluirá cinco espectáculos locales que recorrerán distintos géneros y climas: drama familiar, humor, relecturas clásicas y teatro político.

La apertura será el domingo 17 de mayo con “Adoro esta vida mía”, una comedia dramática dirigida por Gustavo Di Pinto que mezcla secretos familiares, amores prohibidos y estética setentista. La obra fue reconocida con premios locales a mejor dirección y mejor obra.

Una semana después llegará “La rota madre que me parió”, escrita y dirigida por Gustavo Guirado, centrada en el reencuentro de una actriz en decadencia con sus hijas, en una historia atravesada por tensiones familiares, ironía y momentos emotivos.

El 31 de mayo se presentará “Neva”, del dramaturgo chileno Guillermo Calderón, con dirección de Gabriel Romanelli. Ambientada en la Rusia de 1905, la obra juega con los límites entre ficción y realidad mientras tres actores ensayan a Chéjov en medio de una época convulsionada.

Shakespeare, humor y teatro político

La programación continuará en junio con dos propuestas de perfiles muy distintos.

El domingo 14 llegará “Hijas de Shakespeare”, dirigida por Julieta Pretelli, una comedia que imagina a Julieta, Ofelia y Desdémona enfrentando al propio Shakespeare para reclamar por el destino que les escribió. La obra mezcla clown, música en vivo y humor contemporáneo para revisar el lugar de los personajes femeninos en los clásicos.

El cierre será el 21 de junio con “Maniobras (del final de un día)”, dirigida por Aldo Rubén Pricco. Ambientada en 1972, la obra se desarrolla durante el cumpleaños de un general retirado y explora tensiones familiares y políticas atravesadas por la historia argentina reciente.

Teatro gratuito y por orden de llegada

Todas las funciones comenzarán a las 17.30 y tendrán entrada gratuita. El ingreso será por orden de llegada hasta completar la capacidad de la sala.

Desde La Comedia plantean el ciclo como una forma de acercar nuevos públicos al teatro independiente local y reforzar el vínculo entre la producción artística rosarina y los espacios culturales públicos.

La programación completa de “Tardecitas en La Comedia”

  • 17 de mayo: “Adoro esta vida mía”
  • 24 de mayo: “La rota madre que me parió”
  • 31 de mayo: “Neva”
  • 14 de junio: “Hijas de Shakespeare”
  • 21 de junio: “Maniobras (del final de un día)”

Todas las funciones serán a las 17.30 en el Teatro La Comedia, Mitre 958.

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