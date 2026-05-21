Misterio en Francia y Santa Fe: vallaron el predio frente a Medicina declarado sitio de memoria

El terreno frente a la facultad, ligado al movimiento estudiantil rosarino, apareció cercado y despertó interrogantes sobre posibles obras o intervenciones

La esquina de Francia y Santa Fe quedó este jueves en el centro de las miradas. El histórico predio ubicado frente a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) apareció vallado de un día para el otro y despertó la inquietud entre los rosarinos.

Se trata de un espacio simbólico de la historia política universitaria rosarina. Ahí funcionó el viejo centro de estudiantes de Medicina, escenario de militancia, debates y organización estudiantil durante los años más intensos de la ciudad, hasta los atentados y persecuciones de la Triple A previos a la última dictadura.

Fuentes del Palacio de los Leones confirmaron a La Capital que ya se envió una notificación a la empresa de cartelería que realizó el cerco para que dé precisiones sobre quién pidió el vallado y también se comunicó con las autoridades universitarias para desentrañar el misterio . Además, se los notificará para que retiren la estructura montada en las últimas horas y la esquina vuelva a estar disponible.

Pese a las suspicacias y especulaciones iniciales, este medio pudo confirmar no hay ningún tipo de permiso de obra para el predio de avenida Francia 701 . El terreno pertenecería precisamente al Centro de Estudiantes de la entonces Facultad de Ciencias Médicas, Farmacia y Ramos Menores, quienes tendrían la titularidad de la propiedad.

Cabe recordar que desde hace ya algunos años que la conducción del centro de esa facultad está en manos del Alde. El 9 de abril la agrupación política, con amplia trayectoria en Ciencias Médicas, volvió a ser elegida por los estudiantes.

Un sitio atravesado por la historia estudiantil rosarina

En Francia al 701 funcionó hasta 1975, precisamente, el local del centro de estudiantes de Medicina, uno de los espacios más activos del movimiento estudiantil rosarino durante las décadas del 60 y 70.

Desde ese lugar se impulsaron movilizaciones vinculadas a la Reforma Universitaria, al ingreso irrestricto y a las protestas estudiantiles y obreras que marcaron el Rosariazo.

El edificio también quedó asociado a la persecución política de la época. Según registros históricos, el local sufrió atentados y ataques vinculados a la Triple A antes del golpe militar de 1976. El último ocurrió en 1975.

En 2017, el Concejo Municipal declaró el predio “Sitio de Interés Histórico-Cultural y de Memoria e Identidad Colectiva” a partir de una iniciativa impulsada por el entonces concejal socialista Enrique Estévez.

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Durante el acto oficial se descubrió una placa recordatoria y participaron autoridades municipales, universitarias y ex integrantes del movimiento estudiantil. La declaración se apoyó en una ordenanza municipal que protege espacios vinculados a la memoria histórica, cultural y política de la ciudad.