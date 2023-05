Roger Waters vuelve a Argentina con su gira despedida El ex Pink Floyd se embarca en su último tour y pasará por Buenos Aires el próximo 21 de noviembre. 5 de mayo 2023 · 09:42hs

Roger Waters visitará Argentina en noviembre, en el marco de su gira despedida "This Is Not a Drill".

Roger Waters vuelve a Argentina en el marco de su gira despedida “This Is Not a Drill”. A sus 79 años, el ex integrante de Pink Floyd se embarcará en su último tour mundial, que lo traerá a Buenos Aires el próximo 21 de noviembre para dar un show en el Estado Monumental. Las entradas salen a la venta el lunes 8 de mayo.

Esta fecha significará el retorno de Waters al país después de sus shows de 2018 en el Estadio Único de La Plata. Y por supuesto no podía retirarse de las giras sin pasar por Argentina, donde el público siempre lo recibe con efusividad. Y dónde más si no en el Estadio Monumental, donde dio nueve recitales en 2012 en el marco de su gira mundial “The Wall Live”. Esta maratón de shows marcó el récord nacional de cantidad de shows en River en una sola visita para un mismo artista, el cual mantuvo durante diez años hasta que lo desbancó Coldplay con sus diez funciones en 2022. En 2007, había llenado ese mismo estadio dos veces en la gira “Dark Side of the Moon”.

Cuando Fito Páez le confesó a La Capital su amor por Rosario: "Las ciudad son las personas" "Te estás portando mal, serás castigada": la historia detrás de la frase viral

Roger Waters - In the Flesh? (Live) [From Roger Waters The Wall] (Digital Video) >> Leer más: Luis Miguel: más funciones en Buenos Aires y hasta ahora no viene a Rosario





“This Is Not a Drill” significa “esto no es un simulacro”, como si Waters quisiera dejar en claro que no se trata de un ensayo de una despedida, si no de un adiós definitivo a los escenarios del mundo. El show, que ya llevó a varios rincones de Estados Unidos y Canadá durante 2022, se anticipa como uno altamente conceptual, como suele acostumbrar el artista. Por supuesto, sonarán canciones de todos los discos emblemáticos de Floyd, como “The Wall”, “Dark Side of the Moon” (que acaba de cumplir 50 años), “Animals” y “Wish You Were Here”, además de temas de su carrera solista que incluyen la reciente “The Bar”, estrenada en 2022.