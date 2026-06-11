La Capital | Policiales | estafas

Tres detenciones por estafas con billeteras virtuales de más de $34.000.000

La Fiscalía Regional de Santa Fe identificó a los sospechosos tras analizar una denuncia que expuso otros dos casos en Rosario y San Lorenzo

Lucas Aranda

Por Lucas Aranda

11 de junio 2026 · 12:53hs
Google Seguir a La Capital en Google
Las estafas recurrieron a varias billeteras virtuales.

Las estafas recurrieron a varias billeteras virtuales.

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) anunció este miércoles un importante avance en la investigación sobre estafas con billeteras virtuales. Al cabo de un año de trabajo, tres personas fueron detenidas por el robo de más de 34.000.000 de pesos en Rosario, Santa Fe y San Lorenzo con la misma modalidad.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) capturó a dos hombres y una mujer durante allanamientos en la provincia de Buenos Aires. La medida se vincula con una denuncia realizada en junio de 2025 y los relatos de otras dos víctimas que se conectan con la misma organización criminal.

Entre las cuestiones principales del caso, el fiscal Agustín Nigro dio cuenta de "un conjunto de negligencias por parte de las compañías financieras y del agente de bolsa que favoreció de alguna manera la realización de la estafa". Por eso, el funcionario había pedido en marzo que las empresas devolvieran el dinero debitado, un planteo que finalmente tuvo curso favorable.

¿Cómo fueron las estafas en Invertir Online?

El funcionario aclaró que hay otras tres personas identificadas con pedido de captura activos luego de los arrestos en territorio bonarense. Aunque mantiene varios datos bajo reserva para dar con ellas, confirmó que todas las denuncias involucran el uso de los servicios de Invertir Online (IOL).

La evidencia reunida por el MPA desde el año pasado indica que los estafadores "simularon la identidad de los ciudadanos santafesinos y adhirieron a esta plataforma cuentas virtuales a nombre de cada uno de ellos". Desde allí empezaron a enviar dinero hacia otras cuentas hasta convertirlo en criptoactivos.

>> Leer más: Reforma laboral: los bancos ganaron la pelea y no se permitirá cobrar sueldos en billeteras virtuales

La Fiscalía Regional de Santa Fe concluyó que los delincuentes "engañaron a los proveedores de servicios financieros". En total consiguieron transferir $ 34.867.763,07 haciéndose pasar por las personas damnificadas a la hora de realizar los trámites digitales.

Nigro precisó que las maniobras ilegales se registraron en un periodo de apenas nueve días, entre el 10 y el 19 de junio de 2025. "En la ventana del tiempo que nosotros investigamos, tratamos de agotar las posibilidades de individualización. De hecho, manejamos un catálogo muy importante de cuentas bancarias y de proveedores a través de los cuales giraron estos fondos y creemos que no hay más víctimas, al menos no hay más víctimas santafesinas".

Problemas con datos biométricos en billeteras virtuales

Los investigadores de la oficina de Delitos Informáticos de la capital provincial advirtieron que en dos casos se había utilizado el DNI de la persona damnificada con otra cara. Al respecto, el encargado de la causa detalló: "Se había adulterado la foto del documento, entonces el dato biométrico se contrastaba con una identidad falsa".

La banda logró vaciar una cuenta que tenía $ 16.685.000 y otra con $ 12.401.876. En tercer lugar transfieron 5.780.887,07 pesos en perjuicio de otra víctima. Para perfeccionar la maniobra, convirtieron el dinero en criptoactivos, de modo que los fiscales tuvieron que seguir una ruta de transacciones con distintas variantes hasta identificar a los responsables.

>> Leer más: Final para una banda de ciberdelincuentes que duplicaban identidades en la web

Nigro advirtió que los estafadores "pudieron haber operado en otras provincias también" y señaló que los ciberdelitos se caracterizan por estas diferencias. "No hace falta estar en una provincia o en un territorio en particular para afectar a personas que están en otros. Esa también es una de las complejidades de la investigación, hacer un allanamiento a distancia como sucede acá", comentó.

El funcionario tampoco descarta que la organización haya realizado estas operaciones ilegales en otro momento, además de los casos denunciados en junio del año anterior. Ante esta posibilidad, el MPA pidió el operativo de la PSA justamente para recuperar los dispositivos electrónicos que pueden contener información sobre episodios similares que aún no fueron detectados.

Un fallo para que las billeteras virtuales devuelvan el dinero

Tiempo antes de la captura de los sospechosos, la Justicia santafesina ordenó la devolución del dinero a dos hombres estafados. Además de IOL, el fallo incluye a Mercado Libre, BIND y Tecnopoint SA.

El fiscal Nigro había pedido el cese de estado antijurídico luego de las denuncias de las estafas virtuales porque todas las entidades "actuaron con negligencia en los procesos de validación de identidad para gestionar las cuentas comitentes". Después, los delincuentes las vaciaron de manera ilegítima.

>> Leer más: Preocupa un nuevo tipo de estafa virtual a locales gastronómicos de Rosario

A fines de marzo, el juez Sergio Carraro aceptó la solicitud y ordenó que las compañías paguen 16.685.703,55 pesos y $ 12.401.876 respectivamente. El monto corresponde a los fondos acreditados a cada víctima antes de la intervención de los delincuentes. Uno de los recursos de operación debe cerrarse este viernes en la ciudad de Santa Fe.

"La investigación nos resultó muy compleja, se analizaron muchísimas cuentas que estaban involucradas y también todos los datos de tráfico de esas cuentas hasta lograr la individualización", remarcó el encargado de la causa luego de las aprehensiones. Durante la rueda de prensa de este jueves confirmó que cada una de las personas detenidas cumplía un rol determinado, pero decidió mantener los detalles bajo reserva hasta la audiencia imputativa.

¿Cómo se resuelven las denuncias de estafas virtuales?

Además de este caso, el MPA consiguió fallos favorables sobre otros tres reclamos a empresas financieras por estafas digitales. El más reciente se dictó en agosto pasado, cuando la Justicia ordenó el cese del cobro de un préstamo de 500.000 pesos a una clienta de Mercado Pago.

La fiscal Yanina Tolosa impulsó la medida tras la denuncia contra el dueño de un local de telefonía móvil. La víctima pidió la cancelación a través de su abogada tras advertir que le habían usado su teléfono mientras estaba en reparación para obtener el dinero a través de la billetera virtual. A partir del avance de la investigación, el propietario se comprometió a realizar un resarcimiento económico como parte del proceso penal.

>> Leer más: Cuento del tío en Santa Fe: engañaron a dos jubilados y les robaron casi un millón de dólares

Un mes antes de esta resolución, otro magistrado tomó la misma medida para dejar sin efecto el crédito de $ 6.700.000 solicitado por una empresa gastronómica de la ciudad de Santa Fe. En aquella ocasión, el MPA advirtió que la deuda se había generado por culpa de una exempleada del local que utilizó la cuenta de Mercado Libre de las víctimas el 19 de abril de 2025. La mujer de 30 años fue identificada y descubrieron que se había ido de Argentina, de modo que se solicitó su captura en el extranjero.

Algo similar sucedió afines de junio de aquel año, cuando el juez José Luis García Troiano se expidió sobre un trámite fraudulento para obtener $ 2.730.000 en la capital provincial. En esta instancia se dispuso la suspensión del cobro de las cuotas del crédito durante 90 días como parte de la investigación penal.

El fiscal Nigro había pedido el cese de estado antijurídico a partir del engaño telefónico que denunció una mujer el 2 de mayo de 2025. En cuestión de minutos, los delincuentes le quitaron 865.000 pesos de su cuenta bancaria y $ 5.115.661 de su billetera virtual. Cuatro días más tarde, la víctima se enteró de que también habían sacado un préstamo a su nombre con financiación en 18 cuotas y el dinero había sido transferido de manera inmediata sin su consentimiento. En menos de una semana se encontró con una deuda total de $ 8.710.661.

Noticias relacionadas
La clínica que cobró atenciones médicas no realizadas

Acebal: investigan una presunta defraudación al Pami por casi 600 millones de pesos

vendian por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada en rosario

Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada en Rosario

gendarmes juzgados por integrar red narco: piden hasta 16 anos de carcel

Gendarmes juzgados por integrar red narco: piden hasta 16 años de cárcel

Las familias del jardín de infantes reclamaron respuestas mientras los docentes se retiraban del jardín de infantes de Empalme Graneros

Denuncia en jardín de infantes: docentes se retiraron con custodia

Ver comentarios

Las más leídas

Me da lástima Belloso: la áspera declaración de la Bruja Verón sobre el presidente de Central

"Me da lástima Belloso": la áspera declaración de la Bruja Verón sobre el presidente de Central

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados

El Día del Pogo desnudó la interna de Unidos: Paulón criticó a Javkin y lo cruzaron

El Día del Pogo desnudó la interna de Unidos: Paulón criticó a Javkin y lo cruzaron

Newells: la reserva sacó medio boleto ante Boca, el puntero de su zona

Newell's: la reserva sacó medio boleto ante Boca, el puntero de su zona

Lo último

Inauguraron en Venado Tuerto la ampliación del Gasoducto Regional Sur

Inauguraron en Venado Tuerto la ampliación del Gasoducto Regional Sur

Granadero Baigorria: cayó una banda narco delivery y apareció una pista sobre el crimen del playero Busanich

Granadero Baigorria: cayó una banda narco delivery y apareció una pista sobre el crimen del playero Busanich

Un ex-Newells será el nuevo director técnico de un grande del país: solo falta el anuncio oficial

Un ex-Newell's será el nuevo director técnico de un grande del país: solo falta el anuncio oficial

Abuso sexual en un jardín de infantes: quisieron prender fuego la casa de un docente

El secretario de Seguridad Pública de Santa Fe, Omar Pereira, anunció un amplio operativo de vigilancia tras los disturbios en Empalme Graneros

Abuso sexual en un jardín de infantes: quisieron prender fuego la casa de un docente
Acebal: investigan una presunta defraudación al Pami por casi 600 millones de pesos
Policiales

Acebal: investigan una presunta defraudación al Pami por casi 600 millones de pesos

Aguinaldo: ya se conoce cuándo lo cobran los empleados públicos provinciales
Economía

Aguinaldo: ya se conoce cuándo lo cobran los empleados públicos provinciales

Granadero Baigorria: cayó una banda narco delivery y apareció una pista sobre el crimen del playero Busanich
Policiales

Granadero Baigorria: cayó una banda narco delivery y apareció una pista sobre el crimen del playero Busanich

Acindar decidió frenar la producción en Villa Constitución por falta de ventas
Economía

Acindar decidió frenar la producción en Villa Constitución por falta de ventas

Tres detenciones por estafas con billeteras virtuales de más de $34.000.000

Por Lucas Aranda
Policiales

Tres detenciones por estafas con billeteras virtuales de más de $34.000.000

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Me da lástima Belloso: la áspera declaración de la Bruja Verón sobre el presidente de Central

"Me da lástima Belloso": la áspera declaración de la Bruja Verón sobre el presidente de Central

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados

El Día del Pogo desnudó la interna de Unidos: Paulón criticó a Javkin y lo cruzaron

El Día del Pogo desnudó la interna de Unidos: Paulón criticó a Javkin y lo cruzaron

Newells: la reserva sacó medio boleto ante Boca, el puntero de su zona

Newell's: la reserva sacó medio boleto ante Boca, el puntero de su zona

La entrevista al Loco Bielsa que duró apenas 38 segundos

La entrevista al Loco Bielsa que duró apenas 38 segundos

Ovación
Otro dolor de cabeza para Scaloni: Tagliafico está en duda para el debut en el Mundial
Ovación

Otro dolor de cabeza para Scaloni: Tagliafico está en duda para el debut en el Mundial

Otro dolor de cabeza para Scaloni: Tagliafico está en duda para el debut en el Mundial

Otro dolor de cabeza para Scaloni: Tagliafico está en duda para el debut en el Mundial

Un exjugador de Central vuelve al fútbol después de más de dos años de haberse retirado

Un exjugador de Central vuelve al fútbol después de más de dos años de haberse retirado

Mundial 2026: los mejores momentos musicales de la historia, de Ricky Martin a Shakira

Mundial 2026: los mejores momentos musicales de la historia, de Ricky Martin a Shakira

Policiales
Granadero Baigorria: cayó una banda narco delivery y apareció una pista sobre el crimen del playero Busanich
Policiales

Granadero Baigorria: cayó una banda narco delivery y apareció una pista sobre el crimen del playero Busanich

Acebal: investigan una presunta defraudación al Pami por casi 600 millones de pesos

Acebal: investigan una presunta defraudación al Pami por casi 600 millones de pesos

Tres detenciones por estafas con billeteras virtuales de más de $34.000.000

Tres detenciones por estafas con billeteras virtuales de más de $34.000.000

Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada en Rosario

Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada en Rosario

La Ciudad
Abuso sexual en un jardín de infantes: quisieron prender fuego la casa de un docente
La Ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: quisieron prender fuego la casa de un docente

Día del Vecino: los ruidos molestos encabezan los reclamos en los consorcios

Día del Vecino: los ruidos molestos encabezan los reclamos en los consorcios

Misoprostol: la historia de la pastilla que redujo las complicaciones médicas por abortos

Misoprostol: la historia de la pastilla que redujo las complicaciones médicas por abortos

La humedad se va: cuándo se renueva la atmósfera y por qué fue tan prolongado el fenómeno

La humedad se va: cuándo se renueva la atmósfera y por qué fue tan prolongado el fenómeno

Ahorramos en negro, como todos: Adorni presentó su declaración jurada
Política

"Ahorramos en negro, como todos": Adorni presentó su declaración jurada

Se viene el Mundial y la ciencia sale a la cancha para cautivar a jóvenes estudiantes

Por Matías Petisce
La Ciudad

Se viene el Mundial y la ciencia sale a la cancha para cautivar a jóvenes estudiantes

Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada en Rosario
Policiales

Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada en Rosario

El árbitro somalí echado de Estados Unidos fue recibido como una estrella en su país
Ovación

El árbitro somalí echado de Estados Unidos fue recibido como una estrella en su país

Quini 6: diez santafesinos se repartieron $65 millones en el Siempre Sale
Información General

Quini 6: diez santafesinos se repartieron $65 millones en el Siempre Sale

Cartelera económica: el sector ganadero se reúne en Rosario
Economía

Cartelera económica: el sector ganadero se reúne en Rosario

El Día del Pogo desnudó la interna de Unidos: Paulón criticó a Javkin y lo cruzaron
Política

El Día del Pogo desnudó la interna de Unidos: Paulón criticó a Javkin y lo cruzaron

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados
La Región

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados

Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado
Policiales

Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado

Cómo juega Zaracho, el primer refuerzo de Central, según la óptica de la prensa paraguaya

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Cómo juega Zaracho, el primer refuerzo de Central, según la óptica de la prensa paraguaya

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newells en el actual mercado

Por Hernán Cabrera
Ovación

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newell's en el actual mercado

La inflación de los trabajadores desaceleró al 2 por ciento en mayo
Economía

La "inflación de los trabajadores" desaceleró al 2 por ciento en mayo

Parque acuático: la Municipalidad presentó en la Justicia documentación
La Ciudad

Parque acuático: la Municipalidad presentó en la Justicia documentación

Denuncia en jardín de infantes: docentes se retiraron con custodia
Policiales

Denuncia en jardín de infantes: docentes se retiraron con custodia

El Consejo de la Magistratura suspendió al juez federal de Rosario Gastón Salmain
Politica

El Consejo de la Magistratura suspendió al juez federal de Rosario Gastón Salmain

Estancados en la paritaria, aceiteros y cerealeras se preparan para un cara a cara

Por Facundo Borrego
Economía

Estancados en la paritaria, aceiteros y cerealeras se preparan para un cara a cara

La Biblioteca Argentina rinde homenaje este domingo a Jorge Luis Borges
La Ciudad

La Biblioteca Argentina rinde homenaje este domingo a Jorge Luis Borges

El Papa conmemoró la muerte de Gaudí con una misa en la Sagrada Familia
Información General

El Papa conmemoró la muerte de Gaudí con una misa en la Sagrada Familia

La inflación en EEUU subió a su mayor nivel en tres años: 4,2 % anual
El Mundo

La inflación en EEUU subió a su mayor nivel en tres años: 4,2 % anual

Zona sur: 20 balazos para dejar mensaje a un preso ya mencionado en otros ataques
Policiales

Zona sur: 20 balazos para dejar mensaje a un preso ya mencionado en otros ataques