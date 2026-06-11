Tres detenciones por estafas con billeteras virtuales de más de $34.000.000

La Fiscalía Regional de Santa Fe identificó a los sospechosos tras analizar una denuncia que expuso otros dos casos en Rosario y San Lorenzo

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) anunció este miércoles un importante avance en la investigación sobre estafas con billeteras virtuales . Al cabo de un año de trabajo, tres personas fueron detenidas por el robo de más de 34.000.000 de pesos en Rosario, Santa Fe y San Lorenzo con la misma modalidad.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) capturó a dos hombres y una mujer durante allanamientos en la provincia de Buenos Aires . La medida se vincula con una denuncia realizada en junio de 2025 y los relatos de otras dos víctimas que se conectan con la misma organización criminal.

Entre las cuestiones principales del caso, el fiscal Agustín Nigro dio cuenta de "un conjunto de negligencias por parte de las compañías financieras y del agente de bolsa que favoreció de alguna manera la realización de la estafa". Por eso, el funcionario había pedido en marzo que las empresas devolvieran el dinero debitado, un planteo que finalmente tuvo curso favorable.

El funcionario aclaró que hay otras tres personas identificadas con pedido de captura activos luego de los arrestos en territorio bonarense. Aunque mantiene varios datos bajo reserva para dar con ellas, confirmó que todas las denuncias involucran el uso de los servicios de Invertir Online (IOL) .

La evidencia reunida por el MPA desde el año pasado indica que los estafadores "simularon la identidad de los ciudadanos santafesinos y adhirieron a esta plataforma cuentas virtuales a nombre de cada uno de ellos". Desde allí empezaron a enviar dinero hacia otras cuentas hasta convertirlo en criptoactivos.

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La Fiscalía Regional de Santa Fe concluyó que los delincuentes "engañaron a los proveedores de servicios financieros". En total consiguieron transferir $ 34.867.763,07 haciéndose pasar por las personas damnificadas a la hora de realizar los trámites digitales.

Nigro precisó que las maniobras ilegales se registraron en un periodo de apenas nueve días, entre el 10 y el 19 de junio de 2025. "En la ventana del tiempo que nosotros investigamos, tratamos de agotar las posibilidades de individualización. De hecho, manejamos un catálogo muy importante de cuentas bancarias y de proveedores a través de los cuales giraron estos fondos y creemos que no hay más víctimas, al menos no hay más víctimas santafesinas".

Problemas con datos biométricos en billeteras virtuales

Los investigadores de la oficina de Delitos Informáticos de la capital provincial advirtieron que en dos casos se había utilizado el DNI de la persona damnificada con otra cara. Al respecto, el encargado de la causa detalló: "Se había adulterado la foto del documento, entonces el dato biométrico se contrastaba con una identidad falsa".

La banda logró vaciar una cuenta que tenía $ 16.685.000 y otra con $ 12.401.876. En tercer lugar transfieron 5.780.887,07 pesos en perjuicio de otra víctima. Para perfeccionar la maniobra, convirtieron el dinero en criptoactivos, de modo que los fiscales tuvieron que seguir una ruta de transacciones con distintas variantes hasta identificar a los responsables.

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Nigro advirtió que los estafadores "pudieron haber operado en otras provincias también" y señaló que los ciberdelitos se caracterizan por estas diferencias. "No hace falta estar en una provincia o en un territorio en particular para afectar a personas que están en otros. Esa también es una de las complejidades de la investigación, hacer un allanamiento a distancia como sucede acá", comentó.

El funcionario tampoco descarta que la organización haya realizado estas operaciones ilegales en otro momento, además de los casos denunciados en junio del año anterior. Ante esta posibilidad, el MPA pidió el operativo de la PSA justamente para recuperar los dispositivos electrónicos que pueden contener información sobre episodios similares que aún no fueron detectados.

Un fallo para que las billeteras virtuales devuelvan el dinero

Tiempo antes de la captura de los sospechosos, la Justicia santafesina ordenó la devolución del dinero a dos hombres estafados. Además de IOL, el fallo incluye a Mercado Libre, BIND y Tecnopoint SA.

El fiscal Nigro había pedido el cese de estado antijurídico luego de las denuncias de las estafas virtuales porque todas las entidades "actuaron con negligencia en los procesos de validación de identidad para gestionar las cuentas comitentes". Después, los delincuentes las vaciaron de manera ilegítima.

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A fines de marzo, el juez Sergio Carraro aceptó la solicitud y ordenó que las compañías paguen 16.685.703,55 pesos y $ 12.401.876 respectivamente. El monto corresponde a los fondos acreditados a cada víctima antes de la intervención de los delincuentes. Uno de los recursos de operación debe cerrarse este viernes en la ciudad de Santa Fe.

"La investigación nos resultó muy compleja, se analizaron muchísimas cuentas que estaban involucradas y también todos los datos de tráfico de esas cuentas hasta lograr la individualización", remarcó el encargado de la causa luego de las aprehensiones. Durante la rueda de prensa de este jueves confirmó que cada una de las personas detenidas cumplía un rol determinado, pero decidió mantener los detalles bajo reserva hasta la audiencia imputativa.

¿Cómo se resuelven las denuncias de estafas virtuales?

Además de este caso, el MPA consiguió fallos favorables sobre otros tres reclamos a empresas financieras por estafas digitales. El más reciente se dictó en agosto pasado, cuando la Justicia ordenó el cese del cobro de un préstamo de 500.000 pesos a una clienta de Mercado Pago.

La fiscal Yanina Tolosa impulsó la medida tras la denuncia contra el dueño de un local de telefonía móvil. La víctima pidió la cancelación a través de su abogada tras advertir que le habían usado su teléfono mientras estaba en reparación para obtener el dinero a través de la billetera virtual. A partir del avance de la investigación, el propietario se comprometió a realizar un resarcimiento económico como parte del proceso penal.

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Un mes antes de esta resolución, otro magistrado tomó la misma medida para dejar sin efecto el crédito de $ 6.700.000 solicitado por una empresa gastronómica de la ciudad de Santa Fe. En aquella ocasión, el MPA advirtió que la deuda se había generado por culpa de una exempleada del local que utilizó la cuenta de Mercado Libre de las víctimas el 19 de abril de 2025. La mujer de 30 años fue identificada y descubrieron que se había ido de Argentina, de modo que se solicitó su captura en el extranjero.

Algo similar sucedió afines de junio de aquel año, cuando el juez José Luis García Troiano se expidió sobre un trámite fraudulento para obtener $ 2.730.000 en la capital provincial. En esta instancia se dispuso la suspensión del cobro de las cuotas del crédito durante 90 días como parte de la investigación penal.

El fiscal Nigro había pedido el cese de estado antijurídico a partir del engaño telefónico que denunció una mujer el 2 de mayo de 2025. En cuestión de minutos, los delincuentes le quitaron 865.000 pesos de su cuenta bancaria y $ 5.115.661 de su billetera virtual. Cuatro días más tarde, la víctima se enteró de que también habían sacado un préstamo a su nombre con financiación en 18 cuotas y el dinero había sido transferido de manera inmediata sin su consentimiento. En menos de una semana se encontró con una deuda total de $ 8.710.661.