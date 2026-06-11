El reconocimiento para el árbitro somalí deportado del Mundial: dirigirá la Supercopa de Europa

La Uefa designó al árbitro somalí para el duelo entre París Saint Germain y Aston Villa semanas después de su frustrado intento de participación en la Copa del Mundo

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan fue designado para dirigir la Supercopa de Europa 2026 , que enfrentará el próximo 12 de agosto en Salzburgo, Austria, al Paris Saint-Germain, campeón de la Champions League, y al Aston Villa, ganador de la Europa League.

La decisión llegó pocos días después de que el juez africano quedara fuera del Mundial 2026 al no poder ingresar a Estados Unidos por inconvenientes detectados durante un control migratorio.

La UEFA confirmó la designación tras mantener conversaciones con la Confederación Africana de Fútbol (CAF), en el marco de un acuerdo de cooperación para fortalecer el desarrollo arbitral entre ambas entidades.

"Las dos confederaciones comparten el compromiso de desarrollar el fútbol en todos los niveles y promover los valores de unidad, igualdad y no discriminación", señaló el organismo.

El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, elogió el trabajo del árbitro somalí: "Omar Artan es un árbitro joven, pero con gran experiencia, que ha demostrado su valía al más alto nivel de competición de la CAF".

Embed Referee announced for 2026 #SuperCup!



We're pleased to share that Somali referee Omar Artan will officiate the highly anticipated match between PSG and Aston Villa in Salzburg. — UEFA (@UEFA) June 11, 2026

Además, el presidente del ente africano, Patrice Motsepe, destacó que el nombramiento representa un reconocimiento al crecimiento del arbitraje africano: "Omar Artan es un orgullo para Somalia y todo el continente africano".

Motsepe recordó además que el juez fue distinguido como Árbitro Masculino del Año 2025 por la CAF y consideró que su presencia en la Supercopa de Europa constituye un nuevo paso en su carrera internacional.

"Este es un gran honor para Omar Artan y para los árbitros africanos, y también un excelente ejemplo de cómo el fútbol puede unir a personas de África, Europa y el resto del mundo", concluyó.

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De la frustración en Estados Unidos al reconocimiento de la Uefa

La designación de Artan se produjo días después de su regreso a Somalia, donde recibió una bienvenida multitudinaria tras el episodio que le impidió participar del Mundial 2026.

El árbitro aterrizó en el Aeropuerto Internacional Aden Adde de Mogadiscio vestido con un conjunto oficial de la Fifa y fue recibido por familiares, aficionados, dirigentes deportivos y funcionarios del Gobierno.

El 6 de junio, Artan arribó a Miami procedente de Estambul con el objetivo de incorporarse a la nómina arbitral de la Copa del Mundo 2026. Su participación tenía un valor histórico: iba a convertirse en el primer árbitro somalí en dirigir un partido en un Mundial.

Sin embargo, el Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos lo declaró "inadmisible" tras detectar inconsistencias durante el proceso de verificación de antecedentes.

Lejos de alimentar la controversia, el árbitro optó por enviar un mensaje de compromiso con su carrera profesional: "No estoy molesto porque me enviaron de vuelta desde Estados Unidos. Continuaré trabajando duro y no me desanimaré".

También expresó su deseo de volver a representar a Somalia en la máxima cita del fútbol internacional: "Les prometo que en el próximo Mundial llegaré mucho más lejos y haré historia".