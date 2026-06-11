El "espía" que analizó el juego de Argelia antes enfrentar a Argentina en el Mundial

La selección africana trabaja con hermetismo antes de su debut ante la Albiceleste en la Copa del Mundo, pero un rival reveló detalles de su juego

El partido de la selección argentina ante Argelia , que marcará el debut de ambos en el Mundial 2026 que comenzará este jueves, se vive con polémica en la previa por las medidas del conjunto africano para limitar el análisis del cuerpo técnico de Lionel Scaloni . En las últimas horas, un “espía” brindó detalles del juego de los argelinos .

Vladimir Petkovic, entrenador de Argelia, y su cuerpo técnico optaron por realizar los entrenamientos a puertas cerradas, sin público ni prensa , en los días previos al duelo con la Albiceleste. Además, disputaron su último amistoso de preparación ante Bolivia de la manera más hermética posible, sin televisación ni presencia de periodistas internacionales .

Ante esta limitación para la prensa, TyC Sports recurrió a uno de los protagonistas y habló con Carlos Lampe , arquero histórico de Bolivia, sobre el juego de su rival en la tarde del miércoles, durante el encuentro que finalizó con goleada 4-0 de los africanos .

El arquero boliviano estuvo en cancha y fue protagonista del amistoso. Unos minutos después, habló ante el citado medio y realizó su análisis del juego de Argelia, además de que aclaró que el partido tuvo un “resultado mentiroso” y que el árbitro los “metió en un arco”, debido a que “todos los toques eran falta” para el equipo de Petkovic.

El “espía” de Argelia antes de enfrentar a Argentina

Al respecto, Lampe detalló: “No sentí que presionen bien, durante todo el primer tiempo les salimos limpios. Creo que el lado más débil de ellos es cuando progresás por la banda izquierda. Podíamos atacar por el lado de Mahrez. A la hora de defender estaba un poco parado, las jugadas más claras vinieron por ese sector nuestro”.

“Apuestan mucho al contragolpe. El 18 (Mohamed Amoura) es muy picante y queda atento a eso, por ahí no decide tan bien. Hay que cuidar la contra con este tipo de equipos, en el segundo tiempo lo padecimos”, comentó el arquero, que luego analizó la postura que podría tomar el equipo de Scaloni: “Deberán quedar ordenados. No van a tener problemas si marcan en ataque y cortan las jugadas. Ellos van a tratar de aprovechar las pelotas que pueda perder Argentina o incluso un córner en contra para salir rápido de contra”.

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Lampe sostuvo que “la pelota parada no debería ser un problema” para la Albiceleste, pero aclaró: “Tienen un par de jugadores interesantes, pero que no te sorprenden. Igualmente en este nivel no podés mirar por encima a ningún rival. Confiarse no es bueno”. En tanto, el referente boliviano consideró que Argentina podría vencer a Argelia “rompiendo el espacio, llegando desde atrás”, porque anticipó que los africanos “van a estar muy cerrados, esperando un contragolpe”.

Embed - CARLOS LAMPE MANO a MANO en TyC SPORTS NOS CUENTA LOS SECRETOS DE ARGELIA, RIVAL DE ARGENTINA

A qué hora juegan Argentina vs. Argelia

El partido correspondiente al grupo J de la Copa del Mundo entre Argentina y Argelia se jugará este martes 16 de junio, desde las 22 (horario en Argentina), en el Kansas City Stadium, en Misuri, Estados Unidos.

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La transmisión del encuentro será a través de Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y Disney+ Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

El calendario de Argentina en el Mundial