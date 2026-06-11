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Belgrano Cargas: Grupo México apura promesas y piropos al gobierno en tiempo de descuento

cA días de la presentación de pliegos de la privatización ferroviaria, el holding suma interés en minería y energía. Destaca "la audaz agenda de reformas" de Milei

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

11 de junio 2026 · 12:52hs
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El Grupo México quiere quedarse con el Belgrano Cargas.

El Grupo México quiere quedarse con el Belgrano Cargas.

Mientras los pliegos de la privatización del Belgrano Cargas entran en tiempo de descuento, el Grupo México, interesado en la red de ferrocarriles de carga, decidió como estrategia sumar promesas de inversiones en minería y energía eléctrica. Y destacó públicamente las políticas de desregulación del gobierno de Javier Milei.

“Grupo México refrenda su interés por participar en ese proceso, además de que prevé posibles inversiones en minería y generación de energía”, promete en una señal inequívoca para convencer al gobierno para que le otorgue la concesión por la que compite contra el Consorcio Agroindustrial compuesto por cerealeras.

Juran que se trata de una idea que siempre estuvo en agenda y no de una acción apresurada atravesada por una eventual desventaja frente a los competidores. Lo cierto es que ha iniciado trabajos de exploración minera y analiza nuevas oportunidades de inversión en materia de generación de energía eléctrica, ya que “en ambos rubros se vislumbra un importante potencial de crecimiento”. Ese es el primer guiño a la administración de Milei.

Belgrano Cargas

En un comunicado de prensa, se destaca: “De acuerdo con fuentes del corporativo del consorcio en la ciudad de México, la Argentina atraviesa una excepcional ventana de oportunidad para las inversiones privadas, tanto por su enorme potencial energético, minero y agrícola como por la audaz agenda de reformas que apuntan a crear un entorno de negocios cada vez más favorable debido a la certeza y a los incentivos que ofrece”.

El grupo empresarial subraya que el sistema ferroviario argentino enfrenta un “momento decisivo en el que requiere importantes inversiones” que le devuelvan "competitividad y le permitan renovar su infraestructura y realizar obras esenciales que fueron postergadas”.

>>> Leer más: Mexicanos, a la carga

“En la perspectiva del corporativo de Grupo México hoy existen claras oportunidades para hacer realidad el enorme potencial económico de la Argentina a partir de las medidas impulsadas por el presidente Milei”, regala. Y agrega: "La empresa pretende sumarse a ese esfuerzo ofreciendo una nueva red logística que fomente la productividad y competitividad de otros sectores estratégicos".

tren mexicano

Señales

Desde un principio, el Grupo México envía señales para convencer a las autoridades de que es la mejor opción. Primero prometieron un proyecto por 3.000 millones de dólares para tentar al gobierno nacional, sediento de inversiones.

Luego dijeron que, al igual que su rival, construirían nuevos centros de acopio y almacenamiento de granos en las antiguas estaciones ferroviarias. Hasta propuso hacerse cargo de todas las líneas ferroviarias, las del Belgrano Cargas (Urquiza, San Martín y Belgrano) y Ferrosur Roca y Ferroexpreso pampeano.

Ahora, además de vender la promesa de minería y energía, filtraron que GMXT USA alcanzó un acuerdo con el gigante Wabtec, una empresa líder a nivel global en tecnología ferroviaria, especializada en la provisión de equipos, componentes, servicios e inteligencia digital para el sector. Dicen que su participación aportaría a la Argentina un alto valor técnico y operativo.

El grupo

El Grupo México Transportes (GMXT), del Grupo México, tiene la cobertura ferroviaria más grande de ese país con Ferromex: en 24 de los 31 estados aztecas, que representan el 86% del PIB Nacional. Y dos de los estados más grandes de EEUU (Florida y Texas).

Hace casi tres décadas la empresa adquirió, mediante una licitación, el Ferrocarril Pacífico Norte y la línea que va del centro del país hacia la frontera norte, operados hasta entonces por una firma estatal que se encontraba en quiebra.

Cuenta que esa privatización generó de inmediato inversiones de 8.000 millones de dólares durante los primeros años, las cuales elevaron en muy poco tiempo al tren de carga a un nivel de alta competitividad. Es decir: intentan mostrar un paralelismo.

“Hoy, el ferrocarril de carga de México es reconocido por la OCDE como el más accesible en precio y entre los más competitivos del mundo, está plenamente integrado a la red que forman los trenes de Estados Unidos y Canadá y mueve anualmente 133 millones de toneladas de carga, mucho más que las cinco millones de toneladas que movía antes de privatizarse”, concluyen.

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