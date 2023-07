Roberto García Moritán habló del cruce entre Pampita y Benjamín Vicuña

Tanto Vicuña como Pampita salieron a aclarar que no había referencias ocultas ni malas intenciones. El actor incluso admitió que quizás había estado mal su elección de palabras. La modelo aseguró que no hay rarezas ni incomodidades con su ex pareja y que hoy por hoy tienen una familia ensamblada “emblemática”. Además, afirmó que Benjamín y García Moritán “tienen una gran relación” y “se acompañan mucho en la crianza de los chicos”.

“No vine acá a suplantar a nadie, vine a ser el marido de Carolina”.



“Fue incómodo, hubiera elegido que no pasara”.



"No vine acá a suplantar a nadie, vine a ser el marido de Carolina".

"Fue incómodo, hubiera elegido que no pasara".

Sobre si se había tratado de un furcio o una chicana, García Moritán opinó: “Yo, sinceramente, creo que él empezó a decir algo con lo que después no se sintió representado y no terminó de redondear la idea, y el no haber terminado de redondear la idea y el morbo de los directores de los Martín Fierro en apurarse a poncharla a Caro, que vive con esa sonrisa y esos ojos iluminados todo el tiempo, generaron un montón de confusión”.

También contó que Vicuña le escribió para aclarar cualquier malentendido. “A mí me parece que hay cosas que a veces no hace falta profundizar demasiado. Él me mandó un mensaje y le dije ‘ya sé, no pasa nada’. Por supuesto hubiera preferido que no pasara, es verdad. En ese momento la sensación fue rara”, asumió el empresario y político.

Finalmente, Gracía Moritán subrayó la buena dinámica familiar que comparten entre todos y destacó la felicidad de Bautista, el hijo mayor de Vicuña y Pampita, que estaba presente en la ceremonia y celebró la victoria de su padre. “Somos una familia que trabaja de forma orgánica, que nos respetamos, que nos queremos, que nos apoyamos, y para mí me dio una enorme alegría que Benjamín haya ganado. Yo conozco su dedicación, su profesionalismo, lo gran actor que es. A mí la sonrisa de Bautista, el abrazo que se dio con la madre, con el padre, es suficiente motivo de alegría como para que cualquier error de interpretación no tenga mayor relevancia”.