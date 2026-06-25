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La sexóloga Cecilia Ce expuso una situación de violencia psicológica con su ex Nacho Levy

La reconocida psicóloga confirmó su separación a través de una historia de Instagram, en la que se refirió a una dinámica vincular controladora

25 de junio 2026 · 09:23hs
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La licenciada Cecilia Ce

La licenciada Cecilia Ce, reconocida divulgadora sobre sexualidad, habló públicamente de una situación de violencia psicológica con su ex

La psicóloga y escritora Cecilia Ce, reconocida popularmente por sus trabajos sobre sexualidad y relaciones afectivas, usó sus redes sociales para hablar del final del vínculo con Nacho Levy, periodista y referente de la organización social La Poderosa.

La sexóloga compartió un breve texto en sus cuentas oficiales, donde reúne más de un millón de seguidores, en el que da cuenta de una dinámica vincular marcada por el control y la violencia psicológica.

“No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca. Es metódico y persistente. Por suerte, pude salir”, afirmó Ce en una historia. Justo antes, había compartido una publicación de la Fundación IXXHE (una organización mexicana dedicada a acompañar distintos tipos de violencias y abusos) titulada "¿Por qué los psicópatas y narcisistas no duermen?".

La relación había sido confirmado públicamente a mediados de noviembre de 2025. Esta no fue la primera relación de Levy con una mujer reconocida: de 2020 a 2023 sostuvo un vínculo con la actriz y cantante Gloria Carrá.

La historia con la que la licenciada Cecilia Ce expuso una situación de violencia psicológica con su ex pareja Nacho Levy

La historia con la que la licenciada Cecilia Ce expuso una situación de violencia psicológica con su ex pareja Nacho Levy

>> Leer más: La licenciada Cecilia Ce habló de "recesión sexual" en la previa de su show en Rosario

El mensaje se volvió rápidamente viral y desató un ola de apoyo a Cecilia. Más adelante, la sexóloga compartió otra historia en la que aseguró que recibió “miles de mensajes” en los que le agradecían por hablar de su situación.

La licenciada se consolidó como una de las principales divulgadoras sobre educación sexual y emocional en Argentina. Tiene cuatro libros publicados y, además de aparecer frecuentemente en medios de comunicación, gira por el país con espectáculos en los que combina humor, ciencia y sensibilidad clínica.

Durante cinco años, se presentó con su primer espectáculo, “Beer & Sex Night”, por toda la Argentina y realizó una gira internacional con la que llegó a España, Uruguay y Chile. En enero de 2026 estrenó “Encendé tu motor”, su nuevo unipersonal, “un viaje lúcido, hilarante y profundamente caluroso por el mundo del sexo, el deseo y los vínculos”. Este viernes 26 de junio, se podrá ver en el Teatro El Círculo de Rosario.

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