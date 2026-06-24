Agenda de teatro en Rosario: funciones todos los días, para todos los gustos

Un repaso por algunas de las propuestas teatrales de los próximos días en la ciudad: dramas, teatro independiente, microteatro y más

"Pibes bien" es una de las obras que se podrá ver este fin de semana como parte de la agenda de teatro rosarino

En Rosario siempre hay mucho teatro . Para orientarse ante la multiplicidad de propuestas, un repaso por las funciones que tendrán lugar en los próximos días , en diversos espacios independientes, tradicionales y comerciales de la ciudad.

Para el fin de semana del 25 al 28 de junio, esta es la agenda teatral rosarina:

La “Escuela Estable Coro Femenino Eco” (EECFE) se reúne en una Casa de Té y realizan una sesión de ensayo para su próximo estreno. Alli se encontrarán con sus propios cantos corales. Actúan: Claudio Muntaabski, Juan Andrés Mollo, Daniel Sanzberro, José María Ochoa y Marcelo Lavatelli. Dramaturgia y Dirección: Aldo El Jatib

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- "Chanchullo de almas". 20.30hs. La Orilla Infinita (Colón 2158)

Próximas funciones: todos los jueves de junio

Un grupo de jóvenes decide vivir en comunidad criando un chancho como forma de trabajo y organización colectiva. Pero lo que parecía un proyecto compartido pronto revela tensiones profundas, el animal empieza a encarnar tanto el deseo de autonomía como las lógicas del sistema que intentaban evitar.

Tras el paso inquietante de un cometa y un juicio simbólico al chancho que no logra resolver los conflictos, la comunidad elige a uno de sus integrantes como representante, enviándolo a buscar respuestas para todos. Entre rituales, confesiones, recuerdos de infancia y reclutamiento para formar un ejército loco, los integrantes de la comunidad deberán enfrentar una pregunta inquietante: que los unió realmente y que están alimentando cuando alimentan aquello que crece entre ellos.

La obra explora con humor y poesía, el frágil equilibrio entre lo colectivo y lo individual, entre el deseo de construir un mundo nuevo y las marcas profundas que cada uno y cada una trae consigo.

Elenco: Martin Edery, Martina Amici, Mateo Bornia de Baere, Julieta Bucci, Jose Maria (Pelu) Celoria, Tomas Pareto, Franco Ciafardini, Anabella Rius. Dirección: Jorge Ferrucci y Pablo Fossa

- “Solo llamé para decirte que te amo”. 20hs. Teatro Empleados de Comercio (Corrientes 450)

Una obra de Nélson Valente, con dirección de Raquel Monti, artista distinguida por el Concejo Municipal de Rosario en 2024. Una comedia centrada en el día a día de Patricia, una mujer que sostiene sola a una familia disfuncional (sus hijos mellizos, su madre, su hermana y la novia de uno de ellos), hasta que un llamado telefónico lo cambia todo. Elenco: Carmen Russo, Marcela Moreno, Adrián Frontera, Alejandra Rubino, Diego Filleaudeau, Virginia Borches y Alejandro Silveyra.

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- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Sesión central. - "La última Navidad en el Automac": es Nochebuena y mientras la radio anuncia la inminencia del fin del mundo, dos jóvenes solitarios cruzan sus destinos fatales en el lugar menos pensado.Dirección: Gastón Felman y Viviana Trasierra. Actúan: Gastón Velo y Valentina Cabruja. - "Una escueta historia de amor": tiempo después de separarse, Diego y Sara se cruzan en el bar donde todo comenzó. Dice el cineasta Godard que el amor pasa por cuatro fases. Este encuentro... ¿será la última? De Luis Sánchez-Polack. Actúan: Carlos Chiappero y Eva Ricart. Dirección: Luz Pignatta. - "Cringe": ¿Qué harías si tu cita deseada se convierte en un encuentro indeseado con tu papá? De Sofía Dibidino. Actúan: Christian Valci y Sofía Dibidino. Dirección: Lautaro Borghi. - "Mentira la verdad": ¿puede una pareja sobrevivir a un detector de mentiras? Sólo Mentiro-Xo tiene la respuesta. Una comedia para reír de verdad.

Sesión golfa. - "El sagrado": el sagrado es un secreto. Quien lo descubra puede convertirse en la persona más poderosa o en la más miserable. ¿Hacia dónde se inclinará la balanza? Guion y dirección: Vicky Olgado. Actúan: Miranda Postiglione y María Victoria Franchi. - "Soledad": una relación perfecta, salidas siempre en pareja, viajes al caribe, pero una charla deriva en teorías extrañas, absurdas y hasta cómicas sobre el amor, la memoria, y la identidad. De Germán Mazzetti. Actúan: Marcela Ruiz y Germán Mazzetti. Dirección: Juan Pablo Giordano. - "Escándalo en el Polo Norte": ¿Todo es magia y alegría en el Polo Norte? De Agostina Moresco. Actúan: Fernando Porcel y Martín Fumiato. Dirección: Manuel Melgar. - "Por primera vez": dos IAs alquilan cuerpos para hacer el amor... por primera vez. Una comedia sobre el quilombo de ser humanos. Dramaturgia y dirección: Sebastián Villar Rojas. Actúan: Cecilia Patalano y Carolina Diez

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Viernes 26 de junio



- "Vox populi". 20.30hs. Teatro del CCPE (Sarmiento y el río)



El Centro Cultural Parque de España presenta Vox populi. Una venganza de gente aburrida, la obra ganadora de la edición 2025 del Laboratorio de creación grupal del proyecto Descarriadas, las artes escénicas expandidas, coordinado por Elisa Carricajo.

En una fiesta donde el siglo XVIII y las redes sociales conviven sin contradicción, la Marquesa de Merteuil y el Vizconde de Valmont convierten la intimidad ajena en un juego de prestigio, deseo y venganza. Entre cartas, rumores, escándalos y estrategias de reputación, Cécile de Volange y el Señor de Tourvel quedan atrapadas en una trama donde la apariencia vale más que la verdad y cada gesto puede convertirse en espectáculo.

Inspirada en la novela de Choderlos de Laclos, Vox Populi reimagina Relaciones peligrosas en una época obsesionada con la visibilidad, donde el amor, la moral y la identidad se negocian bajo la mirada constante de los demás. Elenco: Verónica Leal, Manuel Melgar, Nicolás Méndez, Matías Suleimen y Esteban Trivisonno.

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- "Perfume patria". 21hs. Madma Espacio (Balcarce 837)

Próximas funciones: todos los viernes de junio



Theobald, partido de Santa Fe, comienzo de los años 70. El padre ha muerto, o eso parece. Parte de la familia, enceguecida por la ambición, intenta sacar un rédito obsceno de esa desgracia. Una bruta melancolía de tiempos de abundancia pasado los invade. Estafas, mentiras, deslealtad e infidelidades se entrecruzan en este sinuoso camino. Cae la noche en la vieja casona. Irene ensaya para el último acto escolar.

Perfume Patria es una comedia dramática, criolla y disparatada. Propone una experiencia de cercanía extrema con el espectador. La obra se desarrolla en una casona antigua en pleno centro de la ciudad de Rosario. El espacio escénico es esa casona misma, ambientada en los años 70. El público será parte de esa familia, compartirá los mismos espacios de la casa donde se desarrolla la obra. Habrá brindis de bienvenida, música y diferentes espacios a elección para transitar la antesala de la obra y ver lo que allí sucede.

Dirección: Francisco Fissolo. Dramaturgia: Juan Rodriguez y Francisco Fissolo. Actúan: Adrián Terrazzino, Ana Salinas, Macu Mascía, Nicolás Marinsalta, Lucrecia Mubilla, Luz Battagliotti y Pedro De Moya

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- "Rojos Globos Rojos". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148).

Próximas funciones: todos los viernes de junio

Rojos Globos Rojos es una multiplicación, una reescritura que incluye escenas y fragmentos de otras obras fundamentales del propio autor. La Muerte de Marguerite Duras, Pablo, Cámara Lenta, Paso de Dos, Cerca, Potestad, profundizan el mundo pavlovskiano y nos muestran a través de El Cardenal y Las Popis la desesperación por mantenerse en el escenario, ante el posible cierre de su teatrito. Con dramático humor, nos cuentan sobre sus pasiones, miedos, amores, ilusiones, en un claro homenaje al teatro independiente. El Teatrito el Globo Rojo es su lugar de resistencia ante el vaciamiento y la privatización de la cultura que vive la ciudad. Autor: Eduardo Pavlovsky. Actores: Diego Bollero - Cardenal, Estella Argüello - Pepi, Laura Fuster - Pipi. Dirección General: Francisco Alonso.

- "Artículo 19: el experimento". 21hs. Teatro La Comedia (Mitre 958)

Artículo 19: el experimento plantea una hipótesis de experimento que tiene lugar en 1933, en una base secreta del Ejército Nacional Argentino. Allí un soldado es obligado a participar en una serie de pruebas para estudiar los efectos del llamado Artículo 19, una misteriosa sustancia derivada de una planta que, según el prócer Manuel Belgrano, podría cambiar el destino de nuestro país. En clave de comedia satírica, la obra se mete con las arbitrariedades del poder y la rigidez de las instituciones. Elenco: Mauro Sabella, Adriano Espinosa y Fran Alonso. Dirección: Esteban Trivisonno y Manuel Melgar

Durante la función el teatro será punto de recolección de donaciones para el Refugio Sol de Noche, que brinda asilo a personas en situación de calle. Quienes deseen colaborar puedan acercar café en saquitos, puré de tomates, azúcar y condimentos.

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- "Saqueo". 21hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Próximas funciones: todos los viernes de junio

Rosario, 1989. Tres hermanos. Un supermercado familiar. Una ciudad al borde del estallido. Una historia sobre aquello que heredamos, aquello que ocultamos y aquello que somos capaces de hacer cuando sentimos que vamos a perderlo todo. Actúan: Nicolás Konstantinow, Julián Damiani, Sofía Fabello. Escribe y dirige: Alexis Muiños Woodward

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- "Polvo de ladrillo". 20.30hs. Teatro de La Manzana (San Juan 1950)



Silvina Santos Cotonat en "Polvo de ladrillo", escrita y dirigida por José Moset. El fascinante mundo del tenis se apodera del imaginario de Eleonora, una mujer cuya vida da UN giro inesperado y cambia para siempre.

- "El líquido táctil". 21hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)

Última función



De Daniel Veronese. Un actor, más su hermano actor, más su esposa actriz, más un pianista contratado.O una actriz con su marido actor en una relación insostenible, reciben una visita importante. O un hermano que visita a su hermano sin saber con qué se encontrará. O un pianista contratado para sostener lo imposible. Una discusión entre la perra Lassie, el arte del siglo XX y cómo dejar de fumar deriva en un asesinato. El sinsentido de la existencia puede ser su sentido. Nada puede salir mal. Actúan: María Laura Silva, Adrian Giampani, Miguel Bosco y Luciano Duri. Dirección: Cristian Marchesi

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- “Todo terminará para Navidad”. 21hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

Próximas funciones: todos los viernes de junio

Una vertiginosa sucesión de acciones, símbolos y pulsiones dramáticas comunicantes presentan el estado actual de una sociedad signada por el absurdo, la locura, el pensamiento errático y la indiferencia. El lenguaje conformado por textos, imágenes y sonidos potencia el ritmo dramático de los actores presentando un inconsciente colectivo guardián de la permanente repetición de comportamientos trágicos. Actúan: Sebastián Arriete, Exequiel Orteu, Leticia Beux, Josefina Valdes,Marcelo Lavatelli y Aldo El-Jatib. Dramaturgia y dirección: Aldo El-Jatib.

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- "Lombrices". 20.30hs. Sala La Escalera (9 de Julio 324)

Próximas funciones: todos los viernes de junio

Comedia que sigue un día en la vida de Martirio y Consuelo, dos mujeres mayores recluidas en un departamento, aisladas del mundo exterior y sumergidas en un universo propio lleno de delirios, nostalgias y juegos macabros.

Mientras afuera ocurre un incendio real en el edificio, que es evacuado y controlado sin que ellas lo sepan, las protagonistas continúan con su rutina absurda y claustrofóbica, marcada por una relación sádica, dependiente y profundamente humorística. En su encierro, ambas se entregan a un pasatiempo tan siniestro como lúdico: ensayar maneras de asesinarse mutuamente, inspirándose en escenas de famosas películas de Hollywood. Entre estos juegos, emergen confesiones, recuerdos distorsionados, contactos con “el más allá” y una visión decadente del mundo que las rodea. Actúan: Lali Carloni y Alejandrina Banchio. Dirección: Leandro Aragón. Autor: Pablo Albarello

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- "Night show". 20hs. Teatro Empleados de Comercio (Corrientes 450)

Guido es un hombre excéntrico y apasionado que conduce un programa televisivo por el que transitan diferentes celebridades del espectáculo. A medida que avanza su programa va generando vínculos un tanto extraños con los entrevistados, a la vez que mantiene una relación compleja e inquietante con su asistente de producción, quien esconde un oscuro secreto que de revelarse cambiaría sus identidades drásticamente. Y, como todo show tiene su lado oscuro, habrá que atreverse a explorar el límite entre realidad y fantasía. Dirección y dramaturgia: Mario Pucheta. Elenco: Gustavo Insfran, Gustavo Fé, Gwen Alquimia, Gerardo Dominio y Mario Pucheta.

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- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Misma programación que el jueves.

Sábado 27 de junio

- "Luna gatuna". INFANTIL. 16.30hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)



Una noche de verano, en una ciudad, el gato Alebrijes se asoma por la ventana y descubre la luna. ¿Abrimos las páginas del libro para contar este cuento? Luna Gatuna es un cuento narrado con títeres y objetos que invita a las infancias a ser parte del relato. Actuación: Yanina Gaggino Dirección: Melina Carta Díaz. Dramaturgia: Adaptación de Laura Carassai del cuento “El gato que quiso comerse la luna” de Javier Villafañe.

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- "Lúcido". 21.30hs. Teatro del Rayo (Salta 2991)

Próximas funciones: todos los sábados de junio

Descuento especial a jubilados y estudiantes

Una obra inquietante y profundamente humana, un viaje donde el sueño no libera, sino que revela, y donde despertar implica enfrentarse a una verdad que tal vez sea imposible de sostener. Actúan: Claudia Giordana, Malena Contreras, Manuel González, Chelo Longhi. Dirección: Santiago Dejesús. Dramaturgia: Rafael Spregelburd.

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- "Hervidero". 21hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)

Próximas funciones: todos los sábados de junio

Dos socias. Un proyecto: abrir un pequeño local de moda circular en calle San Luis. Soñar un futuro mejor. Salir del barrio y llegar al centro. Progresar. Volverse nadie. Actúan: Paula García Jurado y Anahí Gonzalez Gras. Dirección y dramaturgia: Elisabet Cunsolo

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- "Justo en lo mejor de mi vida". 21hs. Sala Tandava (9 de Julio 754)

Próximas funciones: todos los sábados de junio

La obra "Justo en lo mejor de mi vida", escrita por Alicia Muñoz, es una tragicomedia argentina que combina humor, emoción y reflexión sobre la vida, la familia y el paso del tiempo. Su mensaje nos invita a pensar cómo, muchas veces, tomamos conciencia del verdadero sentido de la vida cuando creemos que todavía tenemos tiempo por delante. Autoría: Alicia Muñoz. Dirección y actuación: Raquel Monti. Actrices: Alejandra Rubino y Marcela Moreno

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- "Stefano". 21hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)

Próximas funciones: todos los sábados de junio

Stefano es un grotesco criollo. Su protagonista es un músico egresado del conservatorio de Nápoles que llega a la Argentina, como muchos inmigrantes de principios del siglo XX, con la ilusión de hacer "La América". Su deseo es ser un músico celebre, escribir una gran opera, y que lluevan las esterlinas. Nada de eso ocurre. Las exigencias de una sobrevivencia dificultosa y/o sus propias limitaciones como autor callan su canto. La búsqueda del ideal, la vocación artística y los conflictos familiares son algunos de los temas que, entre lo trágico y lo cómico, se exponen de manera descarnada en esta obra referente de nuestro grotesco. Autoría: Armando Discépolo. Intérpretes: Cristian Marchesi, Claudio Danterre, Estela Argüello, Patricia Pareja, Diego Bollero, María Florencia Echeverria, Ignacio Almeyda, y Marcelo Lamberti. Dirección: Rody Bertol

- "Microteatro". Desde las 21hs. (San Lorenzo 1329)

Misma programación que el viernes.

Domingo 28 de abril

- "Pibes bien". 20hs. Cultural de Abajo (Entre Ríos 579)



Dos mecánicos encuentran un bolso que cambiará sus vidas para siempre. La infernal maquinaria de dinero, droga, favores, fiestas y balas se enciende en la ciudad más violenta de Argentina. La suerte está echada. Nadie quiere ceder ni volver a ser lo que fue. Actúan: Mauricio Tejera y Alejandro Rodríguez. Dirección : Alejandro Rodríguez y Santiago Dejesús

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- "Viento". 20hs. Espacio Bravo (Catamarca 3624)



"Viento" es una experiencia performática donde se encuentran y dialogan diversas expresiones vitales del ser humano: el canto, el movimiento y la danza. La obra propone un cruce de disciplinas que nace de la inquietud por poner estos lenguajes en diálogo, interpelando el complejo entramado identitario que sella nuestras formas de estar, de percibir y de vincularnos con el mundo.

El proyecto reúne a Mercedes Borrell (música y psicóloga), Ricardo Arias (actor y director teatral) y Leandro Maseroni, artistas que han compartido distintas experiencias creativas en la escena rosarina. Borrell participó entre 2015 y 2016 del espacio Experiencia CEC, coordinado por Arias, donde se trabajó a partir de la improvisación musical, discursiva y corporal. Aquella experiencia dejó abierta la inquietud de volver a crear juntos. Por otra parte, Arias y Maseroni compartieron el montaje de Apocalipsis Rosario, obra musicoteatral, mientras que Borrell y Maseroni coincidieron en diversos proyectos musicales de la ciudad.

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- "Dejá que sufro yo". 17hs y 19hs. La Orilla Infinita (Colón 2148)



Recientemente estrenada por el Colectivo Ficción Física. Una obra con historia, una historia que nunca termina. Los avatares del cuerpo que sufre, que intenta curarse. El cuidado, la ternura y el abandono. La precariedad que nos acecha se mezcla con el frenesí, el éxtasis o la derrota. En escena: Diego Stocco, Ulises Fernández, Francisco Nakayama, Agustín Roberti, Ignacio Vega Dávalos. Dirección: Marcelo Díaz, Alejandra Anselmo.

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- "Tentempié". 17hs. Teatro Empleados de Comercio (Corrientes 450)



Un divertido espectáculo familiar de la compañía rosarina Circo Guerapa, integrado por los artistas Lucía Quiroga y Mauricio Millikonsky. Se trata de “Tentempié”, un show que mezcla acrobacia, danza y clown, que juega con el humor y el caos, y donde intérpretes intentan mantener el profesionalismo y la sonrisa a pesar de sus constantes torpezas. Vueltas y revueltas muestran que no todo es lo que parece. Entre pasos coreográficos, saltos y acrobacias, ellos tratan de sostener el glamour y la sonrisa hasta el final. Ella se cree la diva del trapecio pero no sabe disimular su torpeza. Él quiere aprovechar el escenario para ser la estrella y no puede esquivar los golpes.