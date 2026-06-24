"El diablo viste a la moda 2" llega al streaming: cuándo y en qué plataforma se estrena La secuela del clásico de 2006 se convirtió en una de las películas más taquilleras del año. Después del exitoso paso por salas, llega a la pantalla chica. 24 de junio 2026 · 09:36hs

Meryl Streep y Anne Hathaway protagonizan "El diablo viste a la moda 2", que próximamente se podrá ver en streming

“El diablo viste a la moda 2” es sin dudas una de las películas del año. La secuela del filme de 2006, devenido clásico contemporáneo, logró conquistar a las audiencias de todo el mundo y convertirse en una de las producciones más taquilleras del año. Tras ese exitoso paso por salas, finalmente se podrá ver en plataformas: se estrenará exclusivamente en la plataforma de Disney+ el próximo 29 de julio.

La película reúne al elenco original integrado por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci, y retoma la historia de los personajes veinte años después. En esta oportunidad, la trama se sitúa en un panorama de medios cambiante.

¿De qué se trata "El diablo viste a la moda 2"? Andy (Hathaway) vuelve a trabajar en Runway, pero esta vez con un nuevo rol como editora de reportajes especiales. Miranda (Streep), en medio de la crisis de los medios gráficos, se ve enfrentada a su ex asistente Emily (Blunt), ahora una ejecutiva altamente influyente. En medio de los reencuentros, por supuesto hay diseños de alta costura y visitas a las capitales de la moda.

Desde su estreno a finales de abril, la película tuvo una excelente respuesta del publico. A nivel global, recaudó más de 600 millones de dólares.