Pampita habló sobre el episodio con Benjamín Vicuña en los Martín Fierro La conductora rompió el silencio y se refirió a la escena de la ceremonia televisiva, en donde su ex dijo unas palabras que se volvieron virales

Pampita se refirió a las palabras de Benjamín Vicuña en los Martín Fierro y echó por tierra las especulaciones.

Pampita y Benjamín Vicuña se convirtieron en lo más comentado de los premios Martín Fierro. El chileno tuvo un furcio durante su discurso de aceptación del galardón a Mejor Actor Protagónico en ficción que causó reacciones durante el evento y también después: se volvió viral en redes.

“Muchas gracias a este país hermoso, que me recibió y me dio lugar. Me dio a mis hijos y me dio un amor…”, dijo Vicuña, antes de darse cuenta de que la frase estaba quedando rara. Se rió y siguió, pero las cámaras de Telefé apuntaron directo a su ex, Pampita, que estaba presente en la ceremonia junto a su actual marido Roberto García Moritán.

Benjamín Vicuña aclaró el episodio con Pampita en los Martín Fierro Martín Fierro 2023: Benjamín Vicuña, el guiño a Pampita y la reacción viral

Muchos interpretaron que ese “amor” al que se refería el actor era el que compartió con la conductora, madre de sus tres hijos mayores, lo cual generó inmediata incomodidad y revuelo por la presencia de Moritán y el aparente ninguneo a la China Suárez (el vínculo posterior del chileno, también argentina, vínculo que comenzó con una infidelidad durante su matrimonio con Pampita).

https://twitter.com/feders__/status/1678437799710662659 "Muchas gracias a este país hermoso que me dio un amor", dice Benjamín Vicuña tras recibir el premio Mejor actor protagonista de ficción y la cámara enfoca a Pampita #MartinFierro pic.twitter.com/TLcuidiA5v — Fede (@feders__) July 10, 2023 “Evidentemente, estaba mi ex con su marido en el salón y quizás puede haber una manipulación de ese discurso o quizás estuve mal yo. Pero me refería al amor en todas las formas: en la calle, como la gente banca en el teatro, el de pareja que lo he vivido”, aclaró más tarde Vicuña en diálogo con los medios.

El martes, Pampita, quien todavía no se había manifestado públicamente sobre el hecho, habló en un móvil de "Intrusos". "Que me ponchen era una obviedad. Y yo, cara de póker, porque sabía que el camarógrafo no se lo iba a perder. Aparte era sincero, estaba re orgullosa. Es un premio recontra merecido, un personaje que arrasó con todo en el corazón de la gente. Yo lo tenía como favorito para llevárselo", explicó la conductora, con conocimiento del medio. Pampita: "Hoy, con Vicuña, somos una familia emblemática"



Después, aseguró que todos los comentarios sobre las palabras de Vicuña fueron especulaciones: “Ustedes están haciendo interpretaciones equivocadas. Siempre pensé que hablaba de Argentina, nunca me sentí involucrada”, aseguró. Sobre la supuesta tensión con Moritán, sumó: “Jamás tendría una intención ahí, lo conozco mucho a Benja. Tiene una gran relación con Rober, se acompañan mucho en la crianza de los chicos”. Cuando le preguntaron por las comparaciones en redes con Jennifer López y Ben Affleck, una pareja emblemática del espectáculo que volvió después de 18 años, Pampita aseveró: “Hoy podemos decir que somos una familia emblemática. Todo se transformó en otra cosa, estamos todos cómodos en este lugar, somos respetuosos de las familias. Fue una sorpresa lo de las redes, pero lo tomamos bien”. Finalmente, sobre su actual vínculo con la China Suárez, expresó: “Para mí, Eugenia es parte de mi familia, es la mamá de los hermanos de mis hijos y a partir de ese momento es sagrado no meterme en quilombos, no decir cosas que puedan afectar a otro. Si va a casa tiene las puertas abiertas, no necesita invitación”. Aclaró que no existen rencores entre ellas y se vinculan cotidianamente como madres: “Hay una cosa que es la fantasía de afuera y otra como lo vivimos. Nosotras hablamos regularmente”.