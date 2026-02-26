Ricky Martin vuelve a Argentina: qué se sabe sobre sus supuesta visita a Rosario

Ricky Martín regresará al país con su gira “Ricky Martin Live 2026”. Se esperan detalles sobre fechas y posibles shows en Rosario

Después de un poco más de tres años sin realizar recorridos internacionales, Ricky Martin anunció su regreso a la Argentina . En el marco de su gira “Ricky Martin Live 2026”, en la que recorre distintos países de Latinoamérica, el cantante puertorriqueño visitará el país.

Cabe recordar que su última visita al país fue a principios de 2023 y finales de 2024, cuando en una experiencia llamada “Ricky Martin Sinfónico”, dio tres shows en el Movistar Arena, y regresó en febrero y marzo de 2023 recorrió el pais con shows en en Villa María, Mendoza, y Rosario. Este proyecto era un homenaje a su música y a su carrera, pero llevado un paso más allá: el sueño del cantante de tocar con una orquesta sinfónica, en este caso dirigida por Gustavo Dudamel.

Ahora, la productora 6 Pasos confirmó el regreso de Ricky Martin al país. Según detalló el propio cantante, también visitará Uruguay y Paraguay.

Ricky Martin en Argentina

El puertorriqueño viene de hacer historia en el Super Bowl junto a Bad Bunny, y aunque su último álbum de estudio, “A Quien Quiera Escuchar”, fue lanzado en 2015, siguió activo con nuevos lanzamientos: el EP “Pausa” en 2020 y “Play” en 2022.

En total, su discografía abarca nueve álbumes de estudio, tres recopilaciones y más de cincuenta sencillos en español e inglés. Por eso, se espera que en la gira “Ricky Martin Live 2026” el cantante haga un recorrido por sus mayores éxitos, combinando clásicos con algunos de sus recientes lanzamientos.

¿Ricky Martin viene a Rosario?

Por el momento se sabe que la gira “Ricky Martin Live 2026” está prevista para abril de 2026. Ahora bien, en las últimas horas comenzaron a circular rumores sobre un posible show del puertorriqueño en Rosario;, sin embargo, desde su equipo de producción aún no confirmaron sedes, días exactos ni horarios.

Cabe recordar que en sus giras, Ricky Martin suele incluir paradas obligatorias en la ciudad. De hecho, en 2023, con su show sinfónico, se presentó en el Autódromo de Rosario, ante cerca de quince mil personas. En aquel concierto, Ricky estuvo acompañado por su banda y una formación sinfónica, y también protagonizó un meet and greet al que asistieron numerosos invitados especiales.

Asimismo, en 2016, durante su gira “One World Tour”, el astro puertorriqueño hizo vibrar a Rosario en el primero de dos shows en la ciudad, que se llevó a cabo en el Salón Metropolitano, ofreciendo casi dos horas de hits ininterrumpidos en el marco de su gira internacional.

