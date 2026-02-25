La Capital | Zoom | ópera

Tras el éxito de "El fantasma de la ópera", Martín Masiello vuelve a Rosario en formato concierto

El reconocido cantante regresa a la ciudad para presentar su espectáculo nominado a los Premios Estrella de Mar

25 de febrero 2026 · 13:20hs
El cantante Martín Masiello vuelve a Rosario con su concierto Crescendo

El cantante Martín Masiello vuelve a Rosario con su concierto "Crescendo", después del éxito de "El fantasma de la ópera" en 2025.

Martín Masiello, que en 2025 protagonizó la exitosa puesta de “El fantasma de la ópera” en el Teatro El Círculo, vuelve a Rosario en formato concierto. Luego de presentarse a sala llena en Mar del Plata, el cantante trae a la ciudad su espectáculo “Crescendo”, doblemente nominado a los premios Estrella de Mar. La función será el viernes 21, a las 21, en El Círculo (Laprida 1223).

Las entradas se pueden adquirir en boletería o de forma online a través de la plataforma Ticketek.

>> Leer más: "El fantasma de la ópera" llega al Teatro El Círculo con tres funciones

El nuevo concierto de Martín Masiello

“Crescendo” propone un viaje musical a través de distintos géneros y épocas, combinando elegancia, emoción y una interpretación profundamente personal. Durante su presentación, Masiello recorre desde la grandeza de la música clásica hasta el romanticismo de los boleros y la pasión del tango, sumando canciones inmortales del repertorio internacional, con referencias a figuras como Frank Sinatra y Elvis Presley. Un programa que refleja la versatilidad del cantante y su capacidad para conectar con públicos diversos.

Nacido artísticamente en el Teatro Colón de Mar del Plata, Martín inició su camino musical desde muy temprana edad junto a su abuelo, el barítono marplatense Marcelo Appugliese, interpretando romanzas de zarzuela a los 12 años. A los 21 comenzó su carrera internacional, que lo llevó por escenarios de Norteamérica, Europa, Oceanía y Asia, desarrollando en la actualidad gran parte de su actividad artística en el exterior, incluyendo presentaciones en Japón.

A pesar de esta proyección global, Masiello mantiene un fuerte lazo con sus raíces, incorporando en cada presentación tangos, música española y canzonettas napolitanas, en un repertorio que dialoga entre lo clásico y lo popular.

