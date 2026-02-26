Se estrena la primera serie del aclamado director chino Wong Kar Wai El realizador de “Con ánimo de amar” y “Happy Together”, entre muchas otras, debuta en la pantalla chica con “Blossoms Shanghai” 26 de febrero 2026 · 10:26hs

Foto: cortesía MUBI La serie "Blossoms Shangai", del reconocido director chino Wong Kar Wai, se puede ver desde este jueves 26 en la plataforma MUBI

Wong Kar Wai es uno de los directores chinos más aclamados de su generación. Realizador de películas aclamadas como “Chungking Express”, “Con ánimo de amar” y “Happy Together” (filmada en Argentina), este jueves 26 de febrero estrena en Latinoamérica su primera serie, que se podrá ver en la plataforma Mubi.

Titulada “Blossoms Shangai”, se trata de “una deslumbrante carta de amor a la Shanghái de los años 90: una epopeya de ambición, lealtad y anhelo”. Es también de la primera producción de Wong desde 2013, cuando estrenó la película de artes marciales “The Grandmaster”.

Adaptada de la premiada novela “Blossoms” de Jin Yucheng, la serie debutó en China con un éxito fenomenal, alcanzando el primer puesto en todos los canales durante toda su emisión, entre diciembre de 2024 y enero de 2025. Con un total de treinta episodios, desde este jueves se podrán ver en Mubi los primeros diez.

Embed - BLOSSOMS SHANGHAI | Tráiler oficial | Febrero 26 en MUBI >> Leer más: Tres series imperdibles que se pueden ver gratis

De qué se trata la primera serie de Wong Kar Wai Ambientada en la Shanghái de los años 90, sigue el ascenso de Ah Bao de hombre común a magnate célebre, “Sr. Bao”. Guiado por su mentor Tío Ye, la dueña del restaurante Ling Zi y la señorita Wang de la Oficina de Comercio Exterior, aprovecha las oportunidades de una ciudad renacida bajo la reforma económica. Sin embargo, cuando una misteriosa mujer abre el restaurante The Grand Lisbon, su mundo comienza a fracturarse, exponiendo el delicado equilibrio entre éxito, memoria y anhelo.



El director desarrolló la mayor parte de su carrera en Hong Kong, pero nació en Shanghai. Por eso eligió esta ciudad para filmar este proyecto épico, que comenzó en 2013 con la adquisición de los derechos de la novela. El guion comenzó a trabajarse en 2017 y el rodaje se extendió entre septiembre de 2020 y mediados de 2023.