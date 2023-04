Ricardo Darín contó que vio un Ovni en Córdoba: "Pensaron que estaba loco"

Ricardo Darín es una caja de Pandora . No sólo por sus asombrosas caracterizaciones en cine, su fiscal Julio César Strassera en "Argentina 1985" le valió un Premio Platino , sino también por sus ocurrencias y el enorme bagaje de anécdotas que atesora y que, cuando menos se lo espera, las cuenta y sorprende aún a sus fans más fervorosos.

Consultado se había vivido presenciado algún fenómeno paranormal, Darín comenzó misterioso su relato: “Terminamos la función pero no podíamos cenar en ese lugar porque habían cerrado todos los restaurantes. Entonces decidimos todo el grupo de actores, muy jóvenes en ese momento, subirnos a un coche que teníamos... "

"Éramos siete personas en el coche. Y decidimos hacer los 40, 45 kilómetros que separan Bell Ville de San Francisco”, recordó Darín, y añadió: “Tomamos la ruta y nos fuimos a San Francisco a tratar de cenar, porque ahí nos estaban esperando en un restaurante. Y cuando íbamos por la ruta, de golpe: ‘Shhhh...’ Apareció, adelante nuestro, arriba, en el cielo, un ovni. Un objeto volador no identificado”.

Ante el asombro de Motos, el intérprete continuó: “Era como una especie de jarrón. Y no podría precisar exactamente el color, pero iba del azul al rojo. Era más bien violáceo, si se puede decir". Y advirtió: “Pasó algo muy curioso. Yo pensé que lo habíamos visto todos los que íbamos en el coche. Pero nadie dijo nada. El ovni desapareció. Y llegamos a San Francisco a cenar y en la mesa yo saqué el tema. Dije: ‘¿Qué es lo que acabamos de ver?’. Solo una persona coincidió conmigo, los demás pensaban que estaba loco, que estaba hablando de cualquier cosa”.

Motos que conoce el espíritu juguetón de Darín, se la jugó y aseguró que la anécdota era falsa, pero el actor lo contradijo fervorosamente. “Es verdad. A mí me llamó la atención que ninguno del grupo lo vio al ovni. Yo estoy 100% seguro que lo vi. Bueno, un poco de prudencia, 99%”, finalizó.

Ricardo Darín confirmó que estará en "El Eternauta"

Ricardo Darín afirmó en una entrevista radial que pronto comenzará la adaptación. "Se puede confirmar. Estamos por empezar dentro de muy poco tiempo un proyecto enorme. Muy complejo y muy complicado hacerlo”, aseguró el actor. Además, contó que, si bien está “basada en el cómic real", se trata de "una versión aggiornada” que pueda tener alcance más allá del contexto argentino.

"Estamos todos muy entusiasmados y muy movilizados porque es un proyecto enorme. Es un trabajo muy arduo. Me estoy preparando porque es una gran exigencia no sólo mental sino física", concluyó Darín, cuyo rol en la serie todavía no fue develado. Según las últimas informaciones trascendidas, el proyecto contará con la dirección de Bruno Stagnaro ("Okupas", "Un gallo para Esculapio") y estará bajo la supervisión y aprobación de los herederos de Oesterheld y Solano López.