La esperada serie sobre "El Eternauta" va tomando forma: Darín será el protagonista

bruno.jpg Bruno Stagnaro ("Okupas") será el encargado de dirigir la serie.

Escritor, guionista y militante de Montoneros, Héctor Germán Oesterheld desapareció en la ciudad de La Plata el 27 de abril de 1977, secuestrado por un grupo de tareas de la última dictadura cívico-militar, y se cree que fue fusilado en Mercedes en 1978, aunque su cuerpo nunca apareció.

“El Eternauta” está considerada una obra maestra de la novela gráfica argentina y es referencia latinoamericana y mundial del género. Su edición 2015 de Fantagraphics Books para Estados Unidos obtuvo tres nominaciones a los premios Eisner y ganó en la categoría mejor colección o proyecto de archivo de tiras de prensa.

La historieta se publicó originalmente por entregas a partir de 1957 en la revista “Hora Cero Semanal”. La trama se centra en una invasión alienígena a la Tierra mediante una tormenta de nieve tóxica que acaba con la mayor parte de la población, y la resistencia de sobrevivientes en Buenos Aires. Su protagonista es Juan Salvo, el Eternauta, quien en un ejercicio de metaficción narra lo sucedido ante Oesterheld. La novela gráfica incluye referencias metafóricas a la historia argentina y nombra lugares emblemáticos de la ciudad donde se desarrollan furiosos combates, como la avenida General Paz, Plaza Italia y el estadio de River.

Según historietistas y periodistas especializados, el rasgo más destacado de la obra es la amplitud de interpretaciones sutiles, referencias veladas o segundas lecturas. Oesterheld remarcó que, en “El Eternauta”, el protagonismo siempre recae en un grupo de personas, más grande o más pequeño, conformando un “héroe grupal”, al que considera más valioso que el clásico héroe individual que triunfa sin ayuda de otros.

Para los estudiosos de “El Eternauta”, en la figura de los invasores y en sus métodos hay referencias veladas a los golpes de Estado que ha sufrido la Argentina. En este sentido, las tres versiones escritas por Oesterheld coincidieron con los gobiernos de facto de Pedro Eugenio Aramburu, Juan Carlos Onganía y la última dictadura militar del período 1976-1983.

De Aristarain a Lucrecia Martel: los planes truncos

La intención de llevar a “El Eternauta” a las pantallas (grande y chica) fue un proyecto que pasó por varias manos, pero fueron dos las personas que más cerca estuvieron de concretar el proyecto. Adolfo Aristarain en varias ocasiones mostró su entusiasmo por dirigir una versión del cómic, y en una entrevista concedida en 1998 al diario La Nación se refirió a este tema: “No llegué a hacer el guión porque siempre hubo problemas con los derechos y creo que los sigue habiendo. Además creo que el problema es otro: es una película muy cara y donde no hay plata en serio no se puede hacer. Y terminás haciéndola con los yanquis, con lo cual hacés una película de ellos cuando la base de «El Eternauta» es muy porteña. Cuando me metí con el proyecto mandé una traducción a los Estados Unidos. Era el momento en que había salido «V-Invasión Extraterrestre», y ellos me contestaron que era igual a «V»”, explicó.

Pasaron varios años hasta que “El Eternauta” volvió a sonar con fuerza como un proyecto cinematográfico. En 2008, Lucrecia Martel fue convocada para dirigir una adaptación en la que tentativamente iba a participar la productora de Pedro Almodóvar. Sin perder tiempo, la responsable de “La ciénaga” comenzó a trabajar en el título. “Hice el esfuerzo de adaptar la historia, junto con otra gente, con mucho fervor. Comparadas con ese entusiasmo, la decisión de los productores de no hacerla fue miserable”, dijo la directora.

Ahora el anuncio de Darín entusiasma a los fans de la historieta y también a la industria audiovisual nacional, por la inversión que significará una producción de estas dimensiones. Algunos fans también cuestionaron en redes sociales la elección de Darín para el papel principal, y argumentaron que Juan Gil Navarro o Federico D’Elía serían más apropiados para el rol de Juan Salvo.