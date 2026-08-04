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"Gran Hermano": quién fue la participante eliminada que se negó a abandonar la casa

Después de perder el duelo ante Solange Abraham, la participante se rehusó a salir y obligó una intervención de la autoridad

4 de agosto 2026 · 09:43hs
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Campanita

Campanita, tras ser eliminada de "Gran Hermano", se atrincheró en la casa

La gala de eliminación del lunes en “Gran Hermano Generación Dorada” presentó una situación inédita: Campanita, la participante elegida por el público para ser eliminada, se negó a salir de la casa.

Tras el anuncio de que había perdido el versus directo contra Solange Abraham, Campanita sorprendió con su reacción: “No me voy a ir, amado. No me voy a ir. A ver qué pasa”, dijo al “Big”, la voz del Gran Hermano que rige la casa.

"Sí, señorita, tenés que irte", replicó la autoridad, mientras crecía la tensión en la casa. "¡Silencio! Aquí tenemos un reglamento y se debe cumplir", sentenció la voz oficial. Pero Campanita insistió en su postura: “No me voy a ir, Big. Te cuento, quiero ver qué pasa”.

>> Leer más: La prima de Thiago Medina, ex "Gran Hermano", lo denunció por abuso sexual

“Te estoy ordenando que salgas. Es mi casa. Tenés que dejar la casa en este instante”, remarcó la autoridad.

La participante eliminada, en medio de un llanto desconsolado, buscó otra estrategia para evitar su eliminación definitiva: “¿Me puedo quedar de visita, amado? No me quiero ir”.

La posible sanción del "Gran Hermano"

Ante los intentos de negociación de Campanita y el incumplimiento de la regla de abandonar la casa inmediatamente después de la comunicación de la eliminación, la voz del reality advirtió que aplicaría duras sanciones al resto de los jugadores si Campanita persistía en su desobediencia.

Finalmente, ante la posibilidad de perjudicar a sus compañeros, la participante aceptó el resultado y salió de la casa. La situación generó gran revuelo entre los jugadores y también entre los espectadores, sorprendidos por la respuesta inesperada de Campanita.

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