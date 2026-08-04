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Otra bandera con mensaje mafioso en un jardín de infantes de zona sur

La bandera se refría a Lucho Cantero. El lunes dejaron otros carteles pero referidos a la banda de los Menores.

4 de agosto 2026 · 16:01hs
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No es la primera vez que dejan carteles mafiosos y banderas en el jardín de infantes.

No es la primera vez que dejan carteles mafiosos y banderas en el jardín de infantes.

Un nuevo hecho ligado a bandas barriales se registró en el sur de Rosario. En la mañana de este martes apareció un cartel aludiendo a "Lucho Cantero" en un jardín de infantes.

El establecimiento ubicado en la zona de calle Alem y Garay es el Jardín de Infantes Nº 51 "Constancio C. Vigil". En abril pasado otro jardín de infantes y una escuela de la zona sur también fueron afectados por estas circunstancias: desconocidos dejaron banderas con mensajes mafiosos que fueron colgadas en las puertas de ingreso.

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Los mensajes anteriores se encontraron en el jardín Nº 1.285 “San Casimiro”, ubicado en Margis y Nuestra Señora del Rosario; y en la escuela Nº 1.347 “Atahualpa Yupanqui”, situada en B. Suárez al 5000. Estaban dirigidos a un policía y a Andrés Guillermo Bracamonte, hijo de quien fuera jefe de la barra brava de Rosario Central, Andrés "Pillín" Bracamonte, quien fue asesinado en noviembre de 2024 en las inmediaciones del Gigante de Arroyito.

En viviendas

Este lunes además un vecino de la zona sudoeste denunció el hallazgo de una nueva bandera, que apareció sobre el capot de su auto estacionado en la puerta de su casa de Espinosa al 5500. En horas de la mañana, luego de ver la tela, notó la marca de un disparo sobre el frente de la vivienda.

La bandera mencionaba a Gazzani y al "Gordo Nacho", otro presunto miembro de Los Menores. La vivienda y sus habitantes parecen haber sido elegidos al azar para visibilizar el mensaje mediante la denuncia del hallazgo y la balacera.

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