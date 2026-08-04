"Semillas, jardineros": la insólita oferta de un modesto club de Paraguay para solucionarle un problema a Boca

El equipo guaraní se cruzará con el Xeneize en los octavos de final de la Copa Sudamericana en el estadio de Huracán

Boca tendrá que hacer de local fuera de su estadio, la mítica Bombonera, por un problema con el césped.

Boca no atraviesa una gran temporada. El Xeneize quedó afuera de la Copa Libertadores, pasó por penales el repechaje de la Sudamericana y sacó un punto de nueve en el arranque del Clausura. Pero, además de lo deportivo, tiene otros problemas.

El césped de la Bombonera no está bien, y eso obligará a Boca a jugar un par de partidos fuera de su estadio. El club ya llegó a un acuerdo con Huracán, por lo que el equipo conducido por Rodolfo Arruabarrena hará de local en el Tomás Ducó.

La mudanza no implica solo ceder la ventaja deportiva que significaría jugar en la Bombonera. También deja a muchos socios y abonados sin la posibilidad de ver al equipo. Esto ya genera reclamos a los directivos del club, que probablemente deban resarcir de alguna manera a quienes se quejan.

Uno de los partidos que Boca jugaría en Parque de los Patricios es ante Recoleta por la Copa Sudamericana. El equipo paraguayo es la gran sorpresa del torneo y sus hinchas están muy entusiasmados con enfrentar a uno de los gigantes del fútbol argentino.

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La propuesta de Recoleta

Pero Recoleta quiere jugar en la Bombonera, y ese deseo llevó a su presidente, Luis Vidal, a realizarle una extraño ofrecimiento a su par de Boca, Juan Román Riquelma. "Estamos a disposición para colaborar con jardineros, con alguna semilla, con lo que haga falta”, dijo Vidal a propósito del problema con el césped del mítico estadio boquense.

Más allá de esta propuesta, Vidal habló sobre la cantidad de entradas ya vendidas para el partido de vuelta ante Boca en Asunción. “Estimamos estadio lleno, ya tenemos casi 10.000 entradas vendidas”, dijo.

Sobre las entradas destinadas a la visita, Vidal indicó. “La gente de Boca nos pidió 10.500 entradas que ya están bloqueadas para ellos”.

El primer partido entre Boca y Recoleta se jugará el martes 11 de agosto a las 19 en Buenos Aires y la revancha se disputará una semana más tarde en Asunción.