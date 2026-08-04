Alicia Salinas presenta este viernes su último libro de poesía, "Díscola" Participarán la poeta Mariana Vacs y el pianista Sebastián Romero. Habrá un set de música y poesía en vivo. Invita la editorial rosarina Ramos Generales 4 de agosto 2026 · 16:43hs

Alicia Salinas, también periodista.

La escritora Alicia Salinas presenta este viernes 7 de agosto a las 19 horas su sexto poemario, Díscola, editado por el sello independiente Ramos Generales. Se referirá al libro la poeta Mariana Vacs y habrá un set de música y poesía en vivo con la participación del pianista Sebastián Romero. La cita es en el Centro Cultural Contraviento, ubicado en Rodríguez 721, con entrada libre y gratuita.

Sobre el libro Compuestos a partir de elementos esenciales, los poemas de Díscola “parecen provenir de experiencias o figuras de la indocilidad, la zozobra y el desborde del espíritu; acaso del deseo de ir hacia ellas, crearlas, hacerlas existir”, se lee en la contratapa. “Las expansiones de la voz recorren y abren líneas disímiles, bajo el signo del desafío a todo lo que se impone como mandato, siempre a través de las palabras —y de su revés, el silencio—, en disputa con el lenguaje”. La contraportada agrega que en este libro la autora no solo regresa, sino que se enfrenta “cara a cara, líricamente, con preocupaciones ya presentes en obras anteriores, entre las que se distinguen las ligadas a la transformación y a lo cíclico”. Periodista y docente, “Alicia Salinas sitúa a la dimensión poética como territorio propicio para la búsqueda de una ansiada armonía con la naturaleza interna —individual y colectiva—, lejos de la convalidación de las distintas variantes de la historia oficial y el statu quo”.

Sobre la presentación La poeta rosarina Mariana Vacs será la encargada de presentar Díscola, proponiendo al público sus impresiones y análisis acerca de la flamante obra. Luego su autora hará una lectura en vivo en conjunto con el músico Sebastián Romero, quien interpretará melodías compuestas ad hoc con su teclado. Mariana Vacs ha publicado varios libros de poesía, entre ellos Ínfimo Infinito en 2006, Espina de Maguey en 2012, Nadie muere en su sueño (2016, traducido al francés por Remy Durand y Ada Mondès). La misma noche (2019) fue primer premio del concurso de poesía CR Ediciones y Club Universitario de Rosario. Además, en 2018 editó en Colombia Dos poetas de Argentina junto a Marta Cwielong. Sebastián Romero es un destacado pianista, productor y docente. Actualmente integra varias formaciones musicales. Interviene en la escena local desde la década del ’90 en ensambles de distintos géneros, sobre todo en el ámbito del jazz.