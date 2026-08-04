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Rosalía en Argentina: el escrache al bodegón donde cenó y el sentido pedido del dueño

El restaurante de Chacarita que eligió la cantante catalana para comer en su primera noche en Argentina recibió una ola de críticas en redes

4 de agosto 2026 · 11:16hs
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La presencia de Rosalía en Argentina sigue generando revuelo más allá de los múltiples pedidos de disculpas

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Rosalía está en Argentina y se prepara para dar el tercero de los cuatro shows programados en el Movistar Arena. La artista se disculpó en vivo en sus dos presentaciones en el país por haber compartido un mensaje anti-Argentina en redes después del mundial. Aunque el espectáculo recibió excelentes críticas, y la tensión parecía totalmente disipada, en el mundo digital continuó el odio.

La catalana llegó a Buenos Aires el pasado jueves y durante su primera noche en el país fue a comer a un bodegón del barrio de Chacarita. Después de mostrar imágenes en el lugar, el lugar recibió una ola de malas reseñas en Google Maps, acusándolo de “antipatria”.

Ante esto, el dueño del restaurante en cuestión hizo un descargo en Instagram. "Queridos seguidores: les quiero contar el lado B de que Rosalía haya elegido venir a comer a Olla 7. La semana pasada recibimos en Olla 7 a Rosalia; como recibimos a cualquiera nuestros muchos clientes”, contó Nicolás Tykocki.

>> Leer más: Rosalía volvió a pedir disculpas en su primera noche en Buenos Aires

El descargo del dueño del bodegón donde cenó Rosalía

“A raíz de esto recibimos muchísimos mensajes amenazantes pero por sobre todo muchísimas críticas de 1 estrella en Google Maps de personas que nunca pisaron Olla 7 en su vida, acusándonos de cosas delirantes e irracionales, por sobre todo nos dicen antipatria. ¿Antipatria? Antipatria la pyme que elige emprender en su país, antipatria los que brindamos un trabajo hermoso a más de 20 personas, antipatria los que intentamos que la comida tradicional argentina no se pierda y que la nueva generación de cocineros labure en base a nuestras costumbres y tradiciones. Antipatria son los que intentan atacar un negocio 100% argentino y orgulloso de serlo", aseveró.

"Por esta razón les quiero pedir que nos ayuden a recuperar el puntaje que supimos tener logrado en base al trabajo, la dedicación y el talento argentino. Si tienen tiempo, vinieron a comer a Ollita y les gustó, me encantaría que vayan a decirlo en Google Maps, porque sino al final sólo se hacen escuchar las voces llenas de odio y eso la verdad que es un mierda. Gracias", cerró el gastronómico.

No sólo la gente respondió al pedido de Nicolás, sino también Google. Según contó el propio dueño en redes, a raíz de un pedido formal a la plataforma, se borraron todas las reseñas negativas vinculadas a la presencia de Rosalía, que no tenían que ver con los servicios ofrecidos en el bodegón.

>> Leer más: Lali recordó a un ex en el show de Rosalía: la historia del español que incendió un hotel

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