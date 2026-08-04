Quién es Héctor Gióvine, el gran amor y marido de Virginia Lago

También actor, está en pareja con Lago hace más de cinco décadas pero decidieron casarse hace pocos años

Virginia Lago volvió a la pantalla chica con su clásico ciclo “Historias del corazón”. En este marco, salió a la luz su propia historia de amor, la que escribe junto a su pareja Héctor Gióvine hace más de cinco décadas. A diferencia de las películas que suele compartir, esta historia no es para llorar.

La pareja de actores se conoció como muchas otras parejas de artistas, al compartir un proyecto en común. Desde ese momento, se eligieron como compañeros de vida. Tuvieron dos hijos, Mariana y Pablo, y actualmente tienen dos nietas, Simona y Carmela, de 19 y 2 años respectivamente. Sin embargo, no fue sino hasta hace unos pocos años que decidieron formalizar su relación de manera civil: se casaron el 25 de octubre de 2021, en una ceremonia íntima que no difundieron al público.

La decisión no sólo tuvo como objetivo celebrar el amor, sino también ordenar el patrimonio y facilitar eventuales trámites a sus hijos. Héctor tiene 90 años y Virginia, 80.

Quién es Héctor Gióvine, pareja de Virginia Lago

Egresado de la Escuela Nacional de Arte Escénico, participó a lo largo de su vida en numerosas obras de teatro, incluyendo varias producciones del Teatro General San Martín. Interpretó, dirigió y adaptó textos de Ibsen, Borges, Chejov, Saw, Neruda, Brecht, y Griselda Gambaro, entre muchos otros. Como autor estrenó “Los vendedores” (Segundo premio de la Comedia Nacional Argentina), “De payasos a vivir”, y en colaboración con Raúl Ramos “Morochos de Ñuyor “y “Rejucilo”.

Aunque dedicó su carrera mayormente al teatro, también hizo cine: fue parte de “Juguemos en el mundo” de M. H. Avellaneda, “Más allá del sol” de Hugo Fregonese, “Ese loco amor loco” de Eva Landeck, “Amor de otoño” de José Castelli, “Temporal” de Carlos Orgambide, “Toda la gente sola” de Santiago Giralt. La Asociación Argentina de Actores lo distinguió con el premio Podestá 2000, Mención de Honor.

En 2023, Gióvine y Lago llevaron juntos adelante el espectáculo “Gracias, María Elena”, junto al músico Mario Corredera. Se trató de una adaptación teatral, de autoría del propio Gióvine, de la obra de María Elena Walsh, que desarrollaba en un clima de music hall gran parte de la obra de la popular cantautora argentina.